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Шок и остри критики в Израел след тежкото поражение на Маккаби от ЦСКА

Шок и остри критики в Израел след тежкото поражение на Маккаби от ЦСКА

6 Август, 2026 21:19 2 814 15

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Медиите в страната определят мача в Батуми като „тактическо фиаско“, докато спортно-техническият щаб на израелския шампион признава класата на българския тим преди реванша в София

Шок и остри критики в Израел след тежкото поражение на Маккаби от ЦСКА - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Израелските спортни медии и футболни анализатори реагираха с разочарование и сериозни критики след категоричната загуба на Макаби Тел Авив с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се изигра пред празни трибуни на стадион Adjarabet Arena в Батуми (Грузия) поради наказание от УЕФА и усложнената ситуация със сигурността в Израел.

Българският отбор показа пълна доминация с голове на Макс Ебонг в 9-ата минута, Сантяго Годой в 29-ата и Жоел Цвартс в 90-ата, оставяйки съперника без реален отговор на терена.

Основните критики в израелския печат са насочени към експерименталния състав и тактическите решения на мениджъра Кени Милър. Местните анализатори отчитат като груба грешка отсъствието на ключови единици, дезориентацията в дефанзивната линия и закъснелите корекции в играта, които напълно са изолирали капитана Дор Перец в предни позиции.

Липсата на фенове по трибуните допълнително е лишила тима от енергия, превръщайки двубоя в пълно тактическо надмощие за футболистите на Христо Янев.

От щаба на Маккаби Тел Авив открито признаха превъзходството на българския тим, описвайки го като изключително сплотен и отлично организиран в защита колектив. Представителите на израелския шампион споделиха, че заличаването на пасив от три гола в София изглежда като изключително сложна задача, но обещават да дадат всичко от себе си в реванша.

При евентуално отпадане от Лига Европа, израелците ще трябва да насочат усилията си към плейофите за влизане в Лигата на конференциите.

Реваншът между двата отбора ще се изиграе на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. ЦСКА влиза в двубоя с комфортен аванс и сериозна заявка за продължаване напред в турнира, като се очаква силна подкрепа от „червените“ привърженици на трибуните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    35 2 Отговор
    За огромна моя изненада евреите се оказаха най-слабия противник на български отбор.И тъкмо бях започнал да се ядосвам сериозно,че червените не играят за да победят поне с 4-5 гола и те вкараха третия,та ми пооправиха малко настроението.Но все пак тия трябваше да бъдат смачкани на терена,яко да им се натрият високо вдигнатите носове.

    Коментиран от #5

    21:23 06.08.2026

  • 2 Любопитен

    37 2 Отговор
    След всичката еврейска подлост от екскурзиите на ционистчетата във Банско, дали ще посмеят да си направят агитка на стадиона, че да отварят работа на полицията, да ги опазят от заслужено ошамарване?

    21:29 06.08.2026

  • 3 чудя се

    34 0 Отговор
    как не са обявили още цска за антисемисти

    21:29 06.08.2026

  • 4 Жорко

    32 0 Отговор
    Браво!Не съм привърженик на червените,би важното е че са победили,особено еврейски отбор!Браво момчета и да не пропусна да поздравя сините,дано да преборите тоя синдром и да видим добро класиране!

    21:30 06.08.2026

  • 5 Честито

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Имам съмнения, че умишлено не играха- смяна на треньора, заплати, никой не знае! Факт, е че целият мач го изиграха ходом, увлякоха и ЦСКА, които ако се бяха понапънали малко щяха да бият с 6:0 !

    21:31 06.08.2026

  • 6 Милен

    36 1 Отговор
    Като левскар много се накехиф, че ЦСКАто опраска евреите.

    21:31 06.08.2026

  • 7 дядо Иван

    22 1 Отговор
    сега ще ни обвинят в антисемитизъм

    21:39 06.08.2026

  • 8 УЖАС

    11 0 Отговор
    ЩЕ ПАДНЕ ПИЩЕНЕ ПАК ЧЕ СМЕ АНТИСЕМИСТИ А те са божи кавички.

    21:53 06.08.2026

  • 9 Външната

    22 0 Отговор
    Чамова, знае ли за тази беля, която сътвориха ЦСКА? Шалом какво мнение имат по въпроса?

    21:53 06.08.2026

  • 10 Читател

    6 9 Отговор
    Има нещо гнило и тук, радвам се за чорбата разбира се покачва коефициент и тн.Но нещо не е наред противника не игра футбол.

    Коментиран от #11

    21:54 06.08.2026

  • 11 Кое не е наред

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "Читател":

    има истина една шампион е ЦСКА!!

    22:21 06.08.2026

  • 12 Позор за ЦСКА

    7 6 Отговор
    че въобще са се съгласили с израелски боклуци да играят

    22:37 06.08.2026

  • 13 Никаква работа няма Израел

    14 3 Отговор
    В Лига Европа ! Поредната гнусна бутафория

    22:40 06.08.2026

  • 14 П. Петков

    7 1 Отговор
    Мястото на еврейския отбор е да играе в Африка - Ботев Котону и Спартак Дуала. Или С отбори от Близкия изток - Първенец Сана и Спортист Джибути.

    22:52 06.08.2026

  • 15 А50

    11 1 Отговор
    Ей тия от ЦСКА големи антисемити, биха евреите, сега ще има санкции

    22:53 06.08.2026

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