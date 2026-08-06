Шок и остри критики в Израел след тежкото поражение на Маккаби от ЦСКА

Израелските спортни медии и футболни анализатори реагираха с разочарование и сериозни критики след категоричната загуба на Макаби Тел Авив с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се изигра пред празни трибуни на стадион Adjarabet Arena в Батуми (Грузия) поради наказание от УЕФА и усложнената ситуация със сигурността в Израел.
Българският отбор показа пълна доминация с голове на Макс Ебонг в 9-ата минута, Сантяго Годой в 29-ата и Жоел Цвартс в 90-ата, оставяйки съперника без реален отговор на терена.
Основните критики в израелския печат са насочени към експерименталния състав и тактическите решения на мениджъра Кени Милър. Местните анализатори отчитат като груба грешка отсъствието на ключови единици, дезориентацията в дефанзивната линия и закъснелите корекции в играта, които напълно са изолирали капитана Дор Перец в предни позиции.
Липсата на фенове по трибуните допълнително е лишила тима от енергия, превръщайки двубоя в пълно тактическо надмощие за футболистите на Христо Янев.
От щаба на Маккаби Тел Авив открито признаха превъзходството на българския тим, описвайки го като изключително сплотен и отлично организиран в защита колектив. Представителите на израелския шампион споделиха, че заличаването на пасив от три гола в София изглежда като изключително сложна задача, но обещават да дадат всичко от себе си в реванша.
При евентуално отпадане от Лига Европа, израелците ще трябва да насочат усилията си към плейофите за влизане в Лигата на конференциите.
Реваншът между двата отбора ще се изиграе на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. ЦСКА влиза в двубоя с комфортен аванс и сериозна заявка за продължаване напред в турнира, като се очаква силна подкрепа от „червените“ привърженици на трибуните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #5
21:23 06.08.2026
2 Любопитен
21:29 06.08.2026
3 чудя се
21:29 06.08.2026
4 Жорко
21:30 06.08.2026
5 Честито
До коментар #1 от "Сандо":Имам съмнения, че умишлено не играха- смяна на треньора, заплати, никой не знае! Факт, е че целият мач го изиграха ходом, увлякоха и ЦСКА, които ако се бяха понапънали малко щяха да бият с 6:0 !
21:31 06.08.2026
6 Милен
21:31 06.08.2026
7 дядо Иван
21:39 06.08.2026
8 УЖАС
21:53 06.08.2026
9 Външната
21:53 06.08.2026
10 Читател
Коментиран от #11
21:54 06.08.2026
11 Кое не е наред
До коментар #10 от "Читател":има истина една шампион е ЦСКА!!
22:21 06.08.2026
12 Позор за ЦСКА
22:37 06.08.2026
13 Никаква работа няма Израел
22:40 06.08.2026
14 П. Петков
22:52 06.08.2026
15 А50
22:53 06.08.2026