Елизара Янева продължи победната си серия на WTA 125 турнира във Варшава

Елизара Янева продължи победната си серия на женския тенис турнир категория WTA 125 във Варшава. Първата ракета на България триумфира след три завързани сета с 6:4, 2:6, 7:6 (5) над бившата №23 в световната ранглиста Мона Бартел (Германия) и продължава на полуфинал.

Елизара губеше с пробив при 3:4 в първия сет, но взе три поредни гейма, които подпечатаха успеха ѝ. Във втория националката ни загуби пет поредни гейма след 2:1, а в третия след като предаде сервиса си при 3:3, веднага се реваншира за да се стигне до тайбрек.

В него Янева взе три от последните четири точки, което я прати за втори път в кариерата ѝ на полуфинал в такъв турнир.

На полуфинала в петък Елизара играе срещу чехкинята Габриела Кнутсон. Със заработените дотук точки Янева си гарантира нов рекорден ранкинг в понеделник, като ще се изкачи поне докъм №170 в света.