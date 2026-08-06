Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените

След 8 август отпада изискването за двойно обозначаване на стоките, което на практика слага край на задължителното присъствие на лева върху етикетите в магазините. „Преминаването изцяло към евро по никакъв начин няма да бъде причина за вдигане на цените и спекула, защото пазарът е конкурентен“, увери Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в „Интервюто в Новините на NOVA”.
По думите му причината търговците да не могат да си позволят спекула е, че санкционните режими по Закона за защита на потребителите остават в сила за още една година напред.
„Никой търговец не може да си позволи просто да махне левовата равностойност и произволно да увеличи цената в евро“, обясни Вълканов.
Експертът напомни, че пазарът на дребно у нас е изключително конкурентен. Търговските вериги непрекъснато се борят за привличане и задържане на клиенти, което е естествен пазарен механизъм срещу спекулата.
„Редица стоки от първа необходимост, особено хранителните, постоянно се предлагат на атрактивни, промоционални цени. Независими експерименти и наблюдения през последната година показаха, че цените на основните продукти практически не са променени“, допълни директорът на Сдружението за модерна търговия.
Като основни фактори за евентуално поскъпване в бъдеще Вълканов посочи постоянно растящата цена на труда, нестабилността на пазарите на горива и електроенергия, както и очакваното увеличение на осигурителната тежест.
Според експерта истинското притеснение за бизнеса в момента не е смяната на етикетите, а дългият срок, в който държавата изисква стриктно мониториране на цените. „Удължаването на този период с още една година означава повече административна тежест, непрекъснати обяснения пред институциите и допълнителни разходи за цялата верига на доставки – от производителя до крайния търговец“, обобщи Николай Вълканов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #51, #53, #62
21:10 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
21:12 06.08.2026
4 kоkорчо 💋🍌
пак изльга
21:12 06.08.2026
5 мизерниците
Коментиран от #30
21:13 06.08.2026
6 Все тая
Коментиран от #56
21:14 06.08.2026
7 Ганчо
21:14 06.08.2026
8 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #37
21:16 06.08.2026
9 в КООФЛЕНД лимоните са 6 лв килото
21:18 06.08.2026
10 оня с коня
21:21 06.08.2026
11 Милен
21:22 06.08.2026
12 Т Живков
21:22 06.08.2026
13 Геро
От един лев всичко си отиде на мястото,
едно евро! От 9 август цените ще под скочат с още 5-10%!
Ама то нали Радев и Реверсивните, тушираха цени, спекула, напълниха кошницата с шикалки на справедлива цена,
а най-важното, гаврътнаха олигарсите тотално! !
21:23 06.08.2026
14 Перваз Гавазов
21:27 06.08.2026
15 Павел Пенев
21:29 06.08.2026
16 изкривения пазар
Немските вериги съгласувано диктуват цените на хранителните стоки.
Държавните многобройни контролни органи барабар със селския министър не се интересуват от причините примерно защо българските дини стоят необрани в бостаните.
21:32 06.08.2026
17 Абсурдистан
21:33 06.08.2026
18 То Вече Ги Вдигна !
Втория Транш !
Импотенцията !
Отново Ни Излъга !
Точно Като С Борбата С Олигархията !
И С Високите Цени !
21:34 06.08.2026
19 Гост
21:34 06.08.2026
20 Калин
21:34 06.08.2026
21 Горски
Коментиран от #38
21:35 06.08.2026
22 Ъъъ
Абе палячо...Къде е закона за защита на потребителите на летище "Васил Левски" ? М? Къде е закона и защо една бутилка минерална вода от 0.500мм струва €4.50? Кой и защо толерира това безобразие?
Коментиран от #28
21:35 06.08.2026
23 Гост
21:40 06.08.2026
24 Демократ
21:42 06.08.2026
25 емигрант
21:43 06.08.2026
26 Сякаш
21:44 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха ха
До коментар #22 от "Ъъъ":Баба ти сама минерална вода от 4,50 евро е пила.
П.п.Сега ли застъпваш на смяна?
21:46 06.08.2026
29 Хората помнят цените в лева какви
21:47 06.08.2026
30 И си го
До коментар #5 от "мизерниците":Признават - да не мислите, че тия 97 цента от снимката по-горе це си остана и няма да станат 1 евро?
21:48 06.08.2026
31 Бай Хасан
21:49 06.08.2026
32 защото пазарът бил конкурентен и
21:49 06.08.2026
33 Миро
21:52 06.08.2026
34 Благодарим за еврото и атлантизма
Коментиран от #44
21:52 06.08.2026
35 Бай онзи
22:00 06.08.2026
36 Никой търговец не може да си позволи
даже и да са на зор ще намаляват даже
22:00 06.08.2026
37 Недей братко
До коментар #8 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Не си слагай грех на душата с убийство. Тези са грешници, спрямо българския народ и ги чака ада, болки и скърцане със зъби.
22:01 06.08.2026
38 тиквата съм
До коментар #21 от "Горски":говорихме, че нямаше нищо да поскъпне, ама каква стана тя
чекмеджетата полупразни
радеф спря кранчето
бай дончо почна война с иран
а печалбите ни искаме да са като на запад
22:04 06.08.2026
39 Коментар
В поробената ни държава даже лекарите станаха търговци от времето на циканина Костов.
Сега да им вярваме ли за цените?
22:13 06.08.2026
40 Нексус
1 евро на 70% вече се е изравнило с 1 лев, а до НГ ще е вече и 100.
За това нещо лъжливите руски тролове познаха, най-вероятно са получили информация от някой от господарите си.
22:17 06.08.2026
41 Читател
22:18 06.08.2026
42 Евракис центидис
22:18 06.08.2026
43 Мър666и
22:18 06.08.2026
44 Анонимен
До коментар #34 от "Благодарим за еврото и атлантизма":Дай пример
22:21 06.08.2026
45 1111
22:24 06.08.2026
46 Търговец
22:25 06.08.2026
47 Бангаранга
22:27 06.08.2026
48 Стенли
22:32 06.08.2026
49 Зевзек
22:32 06.08.2026
50 Зевзек
22:46 06.08.2026
51 Да, ве
До коментар #1 от "Гост":Извинете, но си пийте гинкобилобата, защото явно забравяте, КОЙ бандит от Банкя и шайката му ни набутаха в Клуба на богатите???
Коментиран от #54
23:00 06.08.2026
52 Така ли се борят с инфлацията?
Румен Радев - лъжецът за референдума - не можа ли да удължи изписването на цените в евро и в лева, за сравняване на цените на стоките от всеки един купувач, поне с още шест месеца, а още по-добре - с една година?
Властта на новата стара мафия ви казва - забравете, че ви лъгахме! Всичко е уредено за вашето окончателно поробване! Мандалото падна...
23:13 06.08.2026
53 Пука му за САЩ и Израел единствено
До коментар #1 от "Гост":И за властта му на измамник (мошеник), избрал за лъже и мами българския народ с показателното за мошениците име по време на обучението си (два пъти х 11 месеца) в летателната школа "Максуел", в щата Алабама, САЩ, а именно - Moses (тоест, Моше).
Измамникът Моше не носи българско сърце.
23:18 06.08.2026
54 Минус,
До коментар #51 от "Да, ве":защото измамникът президент, с избрания от него псевдоним Моше, а сега премиер, с нищо не попречи да бъдем вкарани в капана на еврозоната, освен с едни голи приказки за наивници.
Не сме забравили КОЙ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ ОТКАЗА ДА ИНИЦИИРАРЕФЕРЕНДУМ на 604000 българи, подписали петиция за референдум за отлагане с 20 години на влизането ни в еврозоната.
23:25 06.08.2026
55 Васил
23:26 06.08.2026
56 Логично
До коментар #6 от "Все тая":Само не разбирам, като е скъпо, защо народа купува, като обезумял. Ние купуваме само каквото ни трябва и колкото ни трябва, при това не на всяка цена. Ако цената е добра, купуваме, ако е дране на кожа не купуваме. Цените на морето били много високи, но всички са на морето и купуват, и плащат, значи имате пари за харчене и няма нужда от хленчене, е докато е така цените ще скачат, колкото си искат и никой няма да ги спре.
Коментиран от #59
00:16 07.08.2026
57 сега е момента
00:58 07.08.2026
58 Бай Хой
01:56 07.08.2026
59 Бай Хой
До коментар #56 от "Логично":Скръндзи като тебе и 5 цента да стане пак ще чака промоСия и няма да си купи....цял ден ще гледа цените ама няма да изкара някоя пара ...знам ги такива ,заради 10 ст. гори 5 литра бензин щото било там по евтино ...
02:02 07.08.2026
60 Иначе няма инфлация
02:02 07.08.2026
61 неизбежност
06:04 07.08.2026
62 Еееее
До коментар #1 от "Гост":Ама ,що говорите тъй за човека беее ! :-)
07:06 07.08.2026
63 Дичо
15:19 07.08.2026