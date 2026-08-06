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Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените

Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените

6 Август, 2026 21:08 2 665 63

  • етикети-
  • левове-
  • евро

По думите на Николай Вълканов нито един обект не може да си позволи изкуствено поскъпване

Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След 8 август отпада изискването за двойно обозначаване на стоките, което на практика слага край на задължителното присъствие на лева върху етикетите в магазините. „Преминаването изцяло към евро по никакъв начин няма да бъде причина за вдигане на цените и спекула, защото пазарът е конкурентен“, увери Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите му причината търговците да не могат да си позволят спекула е, че санкционните режими по Закона за защита на потребителите остават в сила за още една година напред.

„Никой търговец не може да си позволи просто да махне левовата равностойност и произволно да увеличи цената в евро“, обясни Вълканов.

Експертът напомни, че пазарът на дребно у нас е изключително конкурентен. Търговските вериги непрекъснато се борят за привличане и задържане на клиенти, което е естествен пазарен механизъм срещу спекулата.

„Редица стоки от първа необходимост, особено хранителните, постоянно се предлагат на атрактивни, промоционални цени. Независими експерименти и наблюдения през последната година показаха, че цените на основните продукти практически не са променени“, допълни директорът на Сдружението за модерна търговия.

Като основни фактори за евентуално поскъпване в бъдеще Вълканов посочи постоянно растящата цена на труда, нестабилността на пазарите на горива и електроенергия, както и очакваното увеличение на осигурителната тежест.

Според експерта истинското притеснение за бизнеса в момента не е смяната на етикетите, а дългият срок, в който държавата изисква стриктно мониториране на цените. „Удължаването на този период с още една година означава повече административна тежест, непрекъснати обяснения пред институциите и допълнителни разходи за цялата верига на доставки – от производителя до крайния търговец“, обобщи Николай Вълканов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    51 10 Отговор
    Сега още повече ще вдигнат цените, а на Мунчо Олигархичния измамник не му пука за народа 🦫

    Коментиран от #51, #53, #62

    21:10 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    38 4 Отговор
    Вместо на етикета да пише :хляб, ще го прекръстят на екмек с нова цена.

    21:12 06.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    43 5 Отговор
    а помните ли че чорапчето. удьлжи срока с една година
    пак изльга

    21:12 06.08.2026

  • 5 мизерниците

    40 2 Отговор
    От сега още точат ножовете като изчезне ЛЕВА на хаРтишката !!

    Коментиран от #30

    21:13 06.08.2026

  • 6 Все тая

    21 3 Отговор
    Е колко още да поскъпне 😁

    Коментиран от #56

    21:14 06.08.2026

  • 7 Ганчо

    42 3 Отговор
    Не случи тази изстрадала държава на държавник, само Ганчовци и царе комарджии.

    21:14 06.08.2026

  • 8 ТОДОР СТОЯНОВ

    44 7 Отговор
    СБОГОМ ЛЕВЧЕ...!!!И ТЕБЕ НЕ УСПЯХМЕ ДА ОПАЗИМ...СБОГОМ...И ПРОЩАВАЙ!ЖАЛКИ ХОРА СЕ ОКАЗАХМЕ НИЕ...НЯКОЙ ДЕН, В КРАЯ НА ЖИВОТА СИ Е МНОГО ВЕРОЯТНО ДА СТАНА МНООООГО ИЗВЕСТЕН...

    Коментиран от #37

    21:16 06.08.2026

  • 9 в КООФЛЕНД лимоните са 6 лв килото

    24 4 Отговор
    А на МНООО други места 2.8. Лв ВИЖДАТЕ С КАКВИ НАДЦЕНКИ НИ ДЕРАТ.....

    21:18 06.08.2026

  • 10 оня с коня

    17 19 Отговор
    Мн мразя търговци да ми обясняват Ценообразуването.Много естествено че НЕ Еврото вдига Цените,а Изкуственото увеличение на Заплати,Пенсии и всякакви други Приходи защото поражда неминуемо Инфлация в Държавата!От друга страна ни връхлита и ВЪНШНА привнесена Инфлация засягаща Вносните Продукти и материали,което респективно се отразява и на Цените у нас.

    21:21 06.08.2026

  • 11 Милен

    13 17 Отговор
    Е па време беше тази простотия в двете цени да да приключи.

    21:22 06.08.2026

  • 12 Т Живков

    7 12 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    21:22 06.08.2026

  • 13 Геро

    44 4 Отговор
    То и еврото нямаше да качи цените на стоките, но нанайси феродо!
    От един лев всичко си отиде на мястото,
    едно евро! От 9 август цените ще под скочат с още 5-10%!
    Ама то нали Радев и Реверсивните, тушираха цени, спекула, напълниха кошницата с шикалки на справедлива цена,
    а най-важното, гаврътнаха олигарсите тотално! !

    21:23 06.08.2026

  • 14 Перваз Гавазов

    16 0 Отговор
    Дойде дебелия

    21:27 06.08.2026

  • 15 Павел Пенев

    36 10 Отговор
    Ние очаквахме край на етикетите в евро бе простаци. Защо не допуснахте референдума за да видим кои етикети трябва да махаме, а ни натрапихте фалшивата валута на западните психопати?

    21:29 06.08.2026

  • 16 изкривения пазар

    18 1 Отговор
    Най-общо щом стока се купува, значи това е реалната цена.
    Немските вериги съгласувано диктуват цените на хранителните стоки.
    Държавните многобройни контролни органи барабар със селския министър не се интересуват от причините примерно защо българските дини стоят необрани в бостаните.

    21:32 06.08.2026

  • 17 Абсурдистан

    21 1 Отговор
    Напротив! Стадото е с къса памет и не обича смятането. Ще има ново повишение!

    21:33 06.08.2026

  • 18 То Вече Ги Вдигна !

    16 1 Отговор
    Сага Следва !

    Втория Транш !

    Импотенцията !

    Отново Ни Излъга !

    Точно Като С Борбата С Олигархията !

    И С Високите Цени !

    21:34 06.08.2026

  • 19 Гост

    14 2 Отговор
    Е сега жална ни майка...

    21:34 06.08.2026

  • 20 Калин

    19 1 Отговор
    На Български търговец може да се вярва толкова колкото и на политик или на онези обгрижваните платени гласоподаватели от махалите и селата.

    21:34 06.08.2026

  • 21 Горски

    25 1 Отговор
    И преди приемането на еврото говорихте, че нямаше нищо да поскъпне, ама каква стана тя?

    Коментиран от #38

    21:35 06.08.2026

  • 22 Ъъъ

    22 2 Отговор
    "По думите му причината търговците да не могат да си позволят спекула е, че санкционните режими по Закона за защита на потребителите остават в сила за още една година напред."

    Абе палячо...Къде е закона за защита на потребителите на летище "Васил Левски" ? М? Къде е закона и защо една бутилка минерална вода от 0.500мм струва €4.50? Кой и защо толерира това безобразие?

    Коментиран от #28

    21:35 06.08.2026

  • 23 Гост

    17 2 Отговор
    Българският търговец и българския политик кажат ли ти НЕ, брой го за 100% ДА. Лъжци до мозъка на костите си са и двата вида тарикати

    21:40 06.08.2026

  • 24 Демократ

    3 8 Отговор
    Премахнете ши баниятлев веднъж и завинаги после разкарайте православието и накрая кирилицата Престанете да сте с шибанитеруски сбърканяци.

    21:42 06.08.2026

  • 25 емигрант

    10 1 Отговор
    Верва ли дooбитъka, верва ли? хи хи хи

    21:43 06.08.2026

  • 26 Сякаш

    8 1 Отговор
    Не можем да си го пресметнем после по КУРса да видим как ни ментят, айде..

    21:44 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха ха

    2 11 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъ":

    Баба ти сама минерална вода от 4,50 евро е пила.
    П.п.Сега ли застъпваш на смяна?

    21:46 06.08.2026

  • 29 Хората помнят цените в лева какви

    5 1 Отговор
    са били и сега няма вече да сравняват подсъзнателно по етикета и да го поемат мощно щото фиска както каза днес един борсук го изисквало...

    21:47 06.08.2026

  • 30 И си го

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "мизерниците":

    Признават - да не мислите, че тия 97 цента от снимката по-горе це си остана и няма да станат 1 евро?

    21:48 06.08.2026

  • 31 Бай Хасан

    9 1 Отговор
    Няма доверие на търговците те са като кърлежите нищо чудно от 5 лева да стане 5 евро сега е 2.50 евро и може да стане от 5 лева на 5 евро и тогава да му мисли правителство значи ще е по 4 всичко ще се увеличава

    21:49 06.08.2026

  • 32 защото пазарът бил конкурентен и

    7 0 Отговор
    затова имало спекула....олеееее....

    21:49 06.08.2026

  • 33 Миро

    6 0 Отговор
    Същото го каза и арменският поп на 01.01 тази година! Добави и благо, благо с пълна уста, вервайте ми!

    21:52 06.08.2026

  • 34 Благодарим за еврото и атлантизма

    15 5 Отговор
    За 7 месеца всичко е минимум по 2,5

    Коментиран от #44

    21:52 06.08.2026

  • 35 Бай онзи

    16 1 Отговор
    Напротив.Точно това ще стане.Така ни сапунисваха преди приемането на еврото.От 2025г лятото започнаха да растат цените и после след нова година още една тесла по вратовете ни.Сега ще е втора серия.

    22:00 06.08.2026

  • 36 Никой търговец не може да си позволи

    4 2 Отговор
    така е много са честни тез хорица
    даже и да са на зор ще намаляват даже

    22:00 06.08.2026

  • 37 Недей братко

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Не си слагай грех на душата с убийство. Тези са грешници, спрямо българския народ и ги чака ада, болки и скърцане със зъби.

    22:01 06.08.2026

  • 38 тиквата съм

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    говорихме, че нямаше нищо да поскъпне, ама каква стана тя
    чекмеджетата полупразни
    радеф спря кранчето
    бай дончо почна война с иран
    а печалбите ни искаме да са като на запад

    22:04 06.08.2026

  • 39 Коментар

    9 1 Отговор
    Казано е търговците вън от храма!
    В поробената ни държава даже лекарите станаха търговци от времето на циканина Костов.
    Сега да им вярваме ли за цените?

    22:13 06.08.2026

  • 40 Нексус

    3 4 Отговор
    Верно ли?
    1 евро на 70% вече се е изравнило с 1 лев, а до НГ ще е вече и 100.
    За това нещо лъжливите руски тролове познаха, най-вероятно са получили информация от някой от господарите си.

    22:17 06.08.2026

  • 41 Читател

    4 2 Отговор
    Ние ще оттселеем просто сме много корави от тук започва настоящата цивилизация това е сигурно.Но ЕС е чао бабино НАТО също който се е заиграл с нас е история.Примери много.

    22:18 06.08.2026

  • 42 Евракис центидис

    2 5 Отговор
    Най-после погребахме тази измислената валутка!

    22:18 06.08.2026

  • 43 Мър666и

    7 3 Отговор
    Всички, които преди година казваха, че няма да има увеличение на цените след приемане на еврото, моля сега да бъдат пускани постоянно по ТВ да ги гледаме..... Гледаме и наслаждаваме ....

    22:18 06.08.2026

  • 44 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Благодарим за еврото и атлантизма":

    Дай пример

    22:21 06.08.2026

  • 45 1111

    6 1 Отговор
    Дааа, бе да!

    22:24 06.08.2026

  • 46 Търговец

    11 1 Отговор
    Най после спокойно ще вдигам цените

    22:25 06.08.2026

  • 47 Бангаранга

    7 1 Отговор
    Българска песен? На български език?

    22:27 06.08.2026

  • 48 Стенли

    5 1 Отговор
    На , направо повярхме 😁, междудругото , че има поскъпване на стоките хранителни и нехранителни и ще продължава , да има най малкото с увеличение на тол таксите и горивата , а пък токът и той гони нови висини , но голямо увеличение има на услуги , заведения , атракциони ,като басейни ,паркинги и прочие прочие , абе като цяло се вихри невиждана спекула , която едва ли ще бъде овладяна , как стана така , че едно обикновено подстригване от 15лв стана 15 евро🤨🤯

    22:32 06.08.2026

  • 49 Зевзек

    4 2 Отговор
    Е как да се вдигат заплатите без да се вдигат цените?

    22:32 06.08.2026

  • 50 Зевзек

    0 1 Отговор
    При положение че заплатите представляват 40-45 % от разходите на фирмите как да стане да се вдигат заплатите без да се вдигат цените?

    22:46 06.08.2026

  • 51 Да, ве

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Извинете, но си пийте гинкобилобата, защото явно забравяте, КОЙ бандит от Банкя и шайката му ни набутаха в Клуба на богатите???

    Коментиран от #54

    23:00 06.08.2026

  • 52 Така ли се борят с инфлацията?

    5 1 Отговор
    Забравете за лева и за сравненията в лева от преди една година!

    Румен Радев - лъжецът за референдума - не можа ли да удължи изписването на цените в евро и в лева, за сравняване на цените на стоките от всеки един купувач, поне с още шест месеца, а още по-добре - с една година?

    Властта на новата стара мафия ви казва - забравете, че ви лъгахме! Всичко е уредено за вашето окончателно поробване! Мандалото падна...

    23:13 06.08.2026

  • 53 Пука му за САЩ и Израел единствено

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И за властта му на измамник (мошеник), избрал за лъже и мами българския народ с показателното за мошениците име по време на обучението си (два пъти х 11 месеца) в летателната школа "Максуел", в щата Алабама, САЩ, а именно - Moses (тоест, Моше).

    Измамникът Моше не носи българско сърце.

    23:18 06.08.2026

  • 54 Минус,

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Да, ве":

    защото измамникът президент, с избрания от него псевдоним Моше, а сега премиер, с нищо не попречи да бъдем вкарани в капана на еврозоната, освен с едни голи приказки за наивници.

    Не сме забравили КОЙ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ ОТКАЗА ДА ИНИЦИИРАРЕФЕРЕНДУМ на 604000 българи, подписали петиция за референдум за отлагане с 20 години на влизането ни в еврозоната.

    23:25 06.08.2026

  • 55 Васил

    2 0 Отговор
    Тези лъжи ги слушаме от една година назад!

    23:26 06.08.2026

  • 56 Логично

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Все тая":

    Само не разбирам, като е скъпо, защо народа купува, като обезумял. Ние купуваме само каквото ни трябва и колкото ни трябва, при това не на всяка цена. Ако цената е добра, купуваме, ако е дране на кожа не купуваме. Цените на морето били много високи, но всички са на морето и купуват, и плащат, значи имате пари за харчене и няма нужда от хленчене, е докато е така цените ще скачат, колкото си искат и никой няма да ги спре.

    Коментиран от #59

    00:16 07.08.2026

  • 57 сега е момента

    4 0 Отговор
    путлероида ганчо да вдигне цените още веднъж двойно или тройно ужким зарад еврото..

    00:58 07.08.2026

  • 58 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Те и приемането на еврото така казаха ....,,няма да боли .,,,...сега пак ....ама нека поне сме по бУгати....да ва у атлантицитИ

    01:56 07.08.2026

  • 59 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Логично":

    Скръндзи като тебе и 5 цента да стане пак ще чака промоСия и няма да си купи....цял ден ще гледа цените ама няма да изкара някоя пара ...знам ги такива ,заради 10 ст. гори 5 литра бензин щото било там по евтино ...

    02:02 07.08.2026

  • 60 Иначе няма инфлация

    3 0 Отговор
    Конкурентния пазар или казано спекулата от големите вериги и бизнеси направи ако нещо е струвало 3 лева сега струва 3 евро. От април миналата година до април тази година няма инфлация, а заплатите на половина. 50 % по-малка покупателна стойност.

    02:02 07.08.2026

  • 61 неизбежност

    2 0 Отговор
    Повече от ясно е, че цените ще се вдигнат още след като изчезне визуализирането им в лева и се затрие спомена с миналото колко сме виждали цената на стока в лева.

    06:04 07.08.2026

  • 62 Еееее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ама ,що говорите тъй за човека беее ! :-)

    07:06 07.08.2026

  • 63 Дичо

    0 0 Отговор
    Ще трябват стачки.

    15:19 07.08.2026

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