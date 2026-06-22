Джовани Малаго оглави Италианската футболна федерация

Италианският футбол навлиза в нова ера! Джовани Малаго, добре познато име в спортните среди и дългогодишен член на Международния олимпийски комитет, бе избран за президент на Италианската футболна федерация (FIGC). Изборите, които се проведоха днес в сърцето на Рим.

С впечатляващите 68,58% от гласовете, 67-годишният Малаго категорично надделя над своя опонент Джанкарло Абете – бивш ръководител на федерацията в периода 2007-2014 г., който събра едва 29,17%. Останалите 2,25% от бюлетините бяха обявени за невалидни, но това не помрачи категоричния успех на новия лидер.

След като Габриеле Гравина подаде оставка на 2 април заради провала на националния отбор в световните квалификации, Малаго пое щафетата с амбиция и опит. Той не е новак в управлението на спорта – ръководил е Италианския олимпийски комитет от 2013 до 2025 г., а също така е бил начело на Организационния комитет за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 г. От 2019 г. Малаго е част и от елитния кръг на МОК.

С идването на Джовани Малаго начело, феновете и експертите очакват нови стратегии, стабилност и възраждане на националния тим.