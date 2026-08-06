Ян Диоманде с емоционално изявление след историческия трансфер в Реал Мадрид

Ян Диоманде, най-скъпото попълнение в историята на Реал Мадрид, официално проговори след сензационния си трансфер в испанския гранд. Младият полузащитник, който до скоро блестеше с екипа на РБ Лайпциг, не скри вълнението си от предстоящото предизвикателство и отправи сърдечни благодарности към бившия си клуб.

В първото си изявление като играч на "белия балет", Диоманде подчерта ролята на РБ Лайпциг в развитието на кариерата си. "Безкрайно съм признателен на Лайпциг и на всички в клуба, които ми подадоха ръка, когато бях още в началото на професионалния си път. Те ми дадоха шанс да се докажа на голямата сцена и ми помогнаха да израсна като футболист и човек", сподели националът на Кот д'Ивоар.

Диоманде не пропусна да отбележи, че престоят му в германската Бундеслига е бил ключов за израстването му. "Успях да се наложа сред най-добрите в Европа, да заслужа място в националния отбор и да представя родината си на Световното първенство. Всичко това стана възможно благодарение на доверието и подкрепата на Лайпциг", допълни той.

"Подписването с Реал Мадрид е нещо, за което мечтаех още като дете. Това е най-голямата стъпка в кариерата ми и съм изключително щастлив, че ще защитавам цветовете на този легендарен клуб", заяви Диоманде, изпълнен с ентусиазъм за новото предизвикателство.

В заключение, талантливият халф се обърна към феновете на РБ Лайпциг с топли думи: "Вашата подкрепа и страст ме вдъхновяваха във всеки мач. Никога няма да забравя любовта, която ми дадохте. Лайпциг ще остане завинаги в сърцето ми и ще следя с интерес развитието на отбора. Кой знае, може би съдбата ще ни срещне отново на голямата сцена".