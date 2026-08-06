Арсенал и Емирейтс продължават партньорството си до 2033 година

Арсенал и Емирейтс официално обявиха, че удължават своето стратегическо сътрудничество до 2033 година. С този ход, английският футболен колос не само запазва емблематичния надпис на фланелките си, но и гарантира, че името на стадиона ще остане „Емирейтс“ още едно десетилетие. Договорът обхваща също така тренировъчните екипи и редица съвместни инициативи, които са се превърнали в запазена марка на клуба.

Въпреки че конкретните финансови детайли не бяха разкрити, експерти в бранша предполагат, че става дума за едно от най-значимите спонсорски споразумения във футболната индустрия. Партньорството между Арсенал и Емирейтс датира от 2006 година, когато клубът се премести на новия си дом – стадион „Емирейтс“, и оттогава двете страни вървят ръка за ръка по пътя към успеха.

Удължаването на договора идва в изключително важен момент за „артилеристите“. След като миналия сезон Арсенал триумфира във Висшата лига, клубът се намира на върха на славата си. Главният изпълнителен директор Ричард Гарлик не скри гордостта си: „Това е изключителен момент за всички, които обичат Арсенал. Емирейтс е неизменна част от нашата история и успехи, споделяйки с нас всички върхове и изпитания през последните двадесет години“.

Новото споразумение гарантира продължаването на емблематични събития като Купата на Емирейтс, която тази година ще противопостави Арсенал и Борусия Дортмунд в неделния сблъсък.

Emirates and @Arsenal. Now open until 2033. ✈️⚽



Two decades of memories, and the best are yet to come. ❤️🤍 pic.twitter.com/LjmO6imbls — Emirates (@emirates) August 6, 2026