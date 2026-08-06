Промените в категориите по вдигане на тежести засегнаха и рекорда на Карлос Насар

Светът на вдигането на тежести преживява истинска трансформация! Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) обяви свежи стандарти, след като за втори път в рамките на година бяха прекроени тегловите категории. Този ход разтърси не само елита на спорта, но и самите рекорди, които досега вдъхновяваха поколения щангисти.

Четири от осемте мъжки категории остават непокътнати – до 60, до 65, до 110 и над 110 килограма. В тези класове рекордите и стандартите остават непроменени, което носи известна стабилност за състезателите. Но останалите категории претърпяха сериозни корекции:

Категорията до 71 кг вече е до 70 кг

До 79 кг се трансформира в до 75 кг

До 88 кг става до 85 кг

До 94 кг се увеличава на до 95 кг

Българската гордост и Спортист №1 на страната, Карлос Насар, ще се състезава в новата категория до 95 кг. За нея IWF въведе изцяло нови световни стандарти. В дисциплината изхвърляне началната летва е 181 кг – с килограм по-ниско от досегашния рекорд на иранеца Алиреза Моени. В изтласкването обаче, световният рекорд на Насар от 222 кг вече е история – новият стандарт е 220 кг. При двубоя границата също е леко намалена – от 396 на 395 кг, въпреки увеличението на тегловата категория с един килограм.

И при дамите не липсват новости. Три категории са с обновени граници – до 49, до 57 и до 61 кг. Останалите теглови класове остават непроменени, което означава, че рекордите и стандартите в тях се запазват.