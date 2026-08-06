Промените в категориите по вдигане на тежести засегнаха и рекорда на Карлос Насар

Светът на вдигането на тежести преживява истинска трансформация! Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) обяви свежи стандарти, след като за втори път в рамките на година бяха прекроени тегловите категории. Този ход разтърси не само елита на спорта, но и самите рекорди, които досега вдъхновяваха поколения щангисти.
Четири от осемте мъжки категории остават непокътнати – до 60, до 65, до 110 и над 110 килограма. В тези класове рекордите и стандартите остават непроменени, което носи известна стабилност за състезателите. Но останалите категории претърпяха сериозни корекции:
Категорията до 71 кг вече е до 70 кг
До 79 кг се трансформира в до 75 кг
До 88 кг става до 85 кг
До 94 кг се увеличава на до 95 кг
Българската гордост и Спортист №1 на страната, Карлос Насар, ще се състезава в новата категория до 95 кг. За нея IWF въведе изцяло нови световни стандарти. В дисциплината изхвърляне началната летва е 181 кг – с килограм по-ниско от досегашния рекорд на иранеца Алиреза Моени. В изтласкването обаче, световният рекорд на Насар от 222 кг вече е история – новият стандарт е 220 кг. При двубоя границата също е леко намалена – от 396 на 395 кг, въпреки увеличението на тегловата категория с един килограм.
И при дамите не липсват новости. Три категории са с обновени граници – до 49, до 57 и до 61 кг. Останалите теглови класове остават непроменени, което означава, че рекордите и стандартите в тях се запазват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
Коментиран от #6
22:42 06.08.2026
2 Анджо
Коментиран от #3
22:57 06.08.2026
3 ТАКА ОБЕЗЛИЧАВАТ ПОСТИГНАТОТО
До коментар #2 от "Анджо":НА НАШТЕ ШАМПИОНИ ОПТВАТ СЕ ДА ГИ ДЕМОТИВИРАТ. ЗАПАДНИТЕ ГАДОСТИ СА БЕЗКРАЙННО ДОЛНИ...
23:08 06.08.2026
4 Абе
02:22 07.08.2026
5 Всичко
04:04 07.08.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "Милен":А бе не за 1ви път правят така...не търпят рекордите да са в православието. Понеже ги мачка няколо години поред и явно интересът към спорта пада в обществото им и оттам и парите падат... дайде да врътнем номера с категориите , че да не изгледат смешни
06:59 07.08.2026