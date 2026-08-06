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Промените в категориите по вдигане на тежести засегнаха и рекорда на Карлос Насар

Промените в категориите по вдигане на тежести засегнаха и рекорда на Карлос Насар

6 Август, 2026 22:38 2 447 6

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  • щангисти

Международната федерация въвежда нови стандарти след реформа в тегловите класове

Промените в категориите по вдигане на тежести засегнаха и рекорда на Карлос Насар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на вдигането на тежести преживява истинска трансформация! Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) обяви свежи стандарти, след като за втори път в рамките на година бяха прекроени тегловите категории. Този ход разтърси не само елита на спорта, но и самите рекорди, които досега вдъхновяваха поколения щангисти.

Четири от осемте мъжки категории остават непокътнати – до 60, до 65, до 110 и над 110 килограма. В тези класове рекордите и стандартите остават непроменени, което носи известна стабилност за състезателите. Но останалите категории претърпяха сериозни корекции:

Категорията до 71 кг вече е до 70 кг

До 79 кг се трансформира в до 75 кг

До 88 кг става до 85 кг

До 94 кг се увеличава на до 95 кг

Българската гордост и Спортист №1 на страната, Карлос Насар, ще се състезава в новата категория до 95 кг. За нея IWF въведе изцяло нови световни стандарти. В дисциплината изхвърляне началната летва е 181 кг – с килограм по-ниско от досегашния рекорд на иранеца Алиреза Моени. В изтласкването обаче, световният рекорд на Насар от 222 кг вече е история – новият стандарт е 220 кг. При двубоя границата също е леко намалена – от 396 на 395 кг, въпреки увеличението на тегловата категория с един килограм.

И при дамите не липсват новости. Три категории са с обновени граници – до 49, до 57 и до 61 кг. Останалите теглови класове остават непроменени, което означава, че рекордите и стандартите в тях се запазват.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    16 2 Отговор
    Голяма работа, на следващото първенство ще ги подобри.

    Коментиран от #6

    22:42 06.08.2026

  • 2 Анджо

    19 1 Отговор
    Не ми е ясно защо променят категориите и какъв е смисъла. Защото те не го обяснят с какво ще стане по интересно състезанието. Щангите така остават без история и защо не попитат федерациите дали искат да има такива промени, нали живеем демокрация.

    Коментиран от #3

    22:57 06.08.2026

  • 3 ТАКА ОБЕЗЛИЧАВАТ ПОСТИГНАТОТО

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    НА НАШТЕ ШАМПИОНИ ОПТВАТ СЕ ДА ГИ ДЕМОТИВИРАТ. ЗАПАДНИТЕ ГАДОСТИ СА БЕЗКРАЙННО ДОЛНИ...

    23:08 06.08.2026

  • 4 Абе

    0 1 Отговор
    Местя го в другият крачол.Нали президент на IWF е наш брат от Ирак - Мохамед Хасан Жалод.

    02:22 07.08.2026

  • 5 Всичко

    7 1 Отговор
    против нашия лъв! Както и действат срещу другия,във Формула 2.

    04:04 07.08.2026

  • 6 Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    А бе не за 1ви път правят така...не търпят рекордите да са в православието. Понеже ги мачка няколо години поред и явно интересът към спорта пада в обществото им и оттам и парите падат... дайде да врътнем номера с категориите , че да не изгледат смешни

    06:59 07.08.2026

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