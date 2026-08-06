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Бешикташ води преговори с Душан Влахович

Бешикташ води преговори с Душан Влахович

6 Август, 2026 22:14 1 002 0

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  • душан влахович-
  • ювентус-
  • свободен агент-
  • манчестър юнайтед

Президентът на клуба разкрива амбициозни трансферни планове

Бешикташ води преговори с Душан Влахович - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Бешикташ, Сердал Адалъ, официално потвърди, че клубът е в напреднали разговори за привличането на сръбския голмайстор Душан Влахович. След като нападателят се раздели с Ювентус и стана свободен агент, интересът към него се засили не само от страна на турския колос, но и от европейски гиганти като Манчестър Юнайтед.

В интервю за популярното турско издание Fanatik, Адалъ хвърли светлина върху амбициозната трансферна политика на "черно-белите". Той подчерта, че клубът работи по строго определен план за подсилване на състава, като Влахович е сред основните цели за лятната селекция. „Следваме ясно начертана стратегия за трансферите. Душан Влахович? Да, водим разговори и работим усилено по този въпрос“, заяви президентът на Бешикташ, подчертавайки решимостта на клуба да привлече класни попълнения.

Душан Влахович, който вече е свободен да избира следващата си дестинация, е сред най-желаните нападатели на трансферния пазар това лято. Освен Бешикташ, за подписа му се борят и други водещи европейски клубове, което превръща надпреварата за неговите услуги в истински футболен трилър.


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