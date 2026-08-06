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Христо Янев след успеха над Макаби Тел Авив: Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника

Христо Янев след успеха над Макаби Тел Авив: Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника

6 Август, 2026 21:34 2 030 8

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  • макаби тел авив-
  • лига европа-
  • христо янев

"Червените" спечелиха с 3:0, реваншът е след седмица в София

Христо Янев след успеха над Макаби Тел Авив: Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА постигна убедителен успех с 3:0 над Макаби Тел Авив и направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа.

След голямата победа наставникът на тима Христо Янев подчерта, че отборът трябва да съчетае натрупаното самочувствие със смирение.

„Изиграхме много силен мач. Поздравявам отбора, всички хора в клуба и бай Добри, защото не е с нас. Искаме утре да е с нас на Панчарево и да е щастлив от това, което направихме. Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме, и същевременно да останем смирени“, започна Янев пред DIEMA SPORT.

Наставникът изтъкна усилената работа зад европейския пробив и призова футболистите си да запазят максимална концентрация и мотивация.

„Работихме много здраво, за да сме в Европа, да играем срещу такива отбори и да покажем, че можем да се надиграваме с тях. Не трябва да допускаме нищо друго, освен да бъдем мотивирани и концентрирани. Надявам се да сме добре, да сме здрави и да правим така, че хората, които ни обичат, да се радват на победите ни“, добави той.

Янев разкри и част от тактическия план, с който ЦСКА неутрализира силните страни на Макаби и успя да контролира развитието на срещата дори в периодите без топка.

„Нито за миг не се поколебахме от факта, че играем срещу толкова силен и стойностен отбор. Имахме ясен план. Знаехме, че са силни, когато им оставим пространства. В началото опитаха да се възползват от това, но коригирахме нещата по най-бързия начин. Дори когато се защитавахме, диктувахме събитията на терена. Вкарахме красиви голове и изиграхме добър мач“, каза още треньорът на ЦСКА.

Специалистът защити представянето на своите централни нападатели Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоел Зварц, като подчерта тяхната работа за отбора и голмайсторските им качества.

„Никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата са завършени голмайстори. Борят се много за отбора. Това, че в някой мач не са вкарали, не означава, че не играят добре. Всички те са важни за нас. Просто трябва да ги менажираме по най-добрия начин в този сгъстен цикъл от мачове“, сподели Янев.

Треньорът изрази надежда, че натоварването от тежкия двубой няма да е довело до сериозни физически проблеми в състава.

„Надявам се сега, след като докторите ги прегледат, да се окаже, че нямат сериозни проблеми след мача. Нормално е, когато играем поредица от двубои, някои от футболистите да изпитват затруднения“, допълни той.

В заключение Янев благодари за подкрепата в Батуми и призова за мощна „червена“ атмосфера в реванша, но напомни, че преди него предстои шампионатният двубой със Септември.

„Всеки човек, който днес беше на трибуната, ни даде енергия. Всеки, който дойде на реванша, ще ни даде допълнителен импулс. Искаме да имаме атмосферата, която винаги е имало на мачовете на ЦСКА. Но първо трябва да се концентрираме върху двубоя срещу Септември“, завърши Янев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки мач е последен Христо,

    12 3 Отговор
    вече трябва да мислите за следващият мач, and remember CSKA са толкова добри колкото последният ви мач.

    Айде добър късмет и работа, работа и ще сте топ.

    21:39 06.08.2026

  • 2 Левскар

    24 4 Отговор
    Никаква милост, още 10 гола им вкарайте, подлите евреи може и съдия купен да докарат (от Италия) и да обърнат мача. Затова от първата минута, червените в атака за славата на Родината.

    21:40 06.08.2026

  • 3 ППДБ/ЛГБТ поговорка:

    5 12 Отговор
    Голям мъжки полов орган лапни, голяма дума не казвай!
    Мачът беше изключително слаб, муден, лишен от всякакви достойнства! Само това липсва, ЦСКА са си повярват повече от необходимото!

    21:47 06.08.2026

  • 4 Наум

    9 4 Отговор
    Господ Бог да пази ЦСКА от хазарите следващия мач !!!
    От контузии , съдии и останалите семитски номера !!

    21:48 06.08.2026

  • 5 Шизофен 1914

    10 4 Отговор
    Сега няма да мога да спя тази нощ

    21:56 06.08.2026

  • 6 Шизофен 1914

    7 4 Отговор
    Почна да ме избива на едни стихотворения,
    Голяма завист ме изяжда

    22:00 06.08.2026

  • 7 Govedцата

    1 6 Отговор
    Газ пикаят , с умрялата си победа едвам едвам на какмати лаймати

    22:34 06.08.2026

  • 8 БРАВО !!!,

    1 1 Отговор
    ИЦЕ. ГОЛЯМ СИ. А ДНЕСКА ТИ Е И ПРАЗДНИК.

    01:14 07.08.2026

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