Христо Янев след успеха над Макаби Тел Авив: Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника

ЦСКА постигна убедителен успех с 3:0 над Макаби Тел Авив и направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа.

След голямата победа наставникът на тима Христо Янев подчерта, че отборът трябва да съчетае натрупаното самочувствие със смирение.

„Изиграхме много силен мач. Поздравявам отбора, всички хора в клуба и бай Добри, защото не е с нас. Искаме утре да е с нас на Панчарево и да е щастлив от това, което направихме. Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме, и същевременно да останем смирени“, започна Янев пред DIEMA SPORT.

Наставникът изтъкна усилената работа зад европейския пробив и призова футболистите си да запазят максимална концентрация и мотивация.

„Работихме много здраво, за да сме в Европа, да играем срещу такива отбори и да покажем, че можем да се надиграваме с тях. Не трябва да допускаме нищо друго, освен да бъдем мотивирани и концентрирани. Надявам се да сме добре, да сме здрави и да правим така, че хората, които ни обичат, да се радват на победите ни“, добави той.

Янев разкри и част от тактическия план, с който ЦСКА неутрализира силните страни на Макаби и успя да контролира развитието на срещата дори в периодите без топка.

„Нито за миг не се поколебахме от факта, че играем срещу толкова силен и стойностен отбор. Имахме ясен план. Знаехме, че са силни, когато им оставим пространства. В началото опитаха да се възползват от това, но коригирахме нещата по най-бързия начин. Дори когато се защитавахме, диктувахме събитията на терена. Вкарахме красиви голове и изиграхме добър мач“, каза още треньорът на ЦСКА.

Специалистът защити представянето на своите централни нападатели Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоел Зварц, като подчерта тяхната работа за отбора и голмайсторските им качества.

„Никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата са завършени голмайстори. Борят се много за отбора. Това, че в някой мач не са вкарали, не означава, че не играят добре. Всички те са важни за нас. Просто трябва да ги менажираме по най-добрия начин в този сгъстен цикъл от мачове“, сподели Янев.

Треньорът изрази надежда, че натоварването от тежкия двубой няма да е довело до сериозни физически проблеми в състава.

„Надявам се сега, след като докторите ги прегледат, да се окаже, че нямат сериозни проблеми след мача. Нормално е, когато играем поредица от двубои, някои от футболистите да изпитват затруднения“, допълни той.

В заключение Янев благодари за подкрепата в Батуми и призова за мощна „червена“ атмосфера в реванша, но напомни, че преди него предстои шампионатният двубой със Септември.

„Всеки човек, който днес беше на трибуната, ни даде енергия. Всеки, който дойде на реванша, ще ни даде допълнителен импулс. Искаме да имаме атмосферата, която винаги е имало на мачовете на ЦСКА. Но първо трябва да се концентрираме върху двубоя срещу Септември“, завърши Янев.