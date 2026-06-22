ЦСКА привлича бившата звезда на Интер Стефано Сенси срещу символична сума

Стефано Сенси, някогашният ас на Интер, ще облече екипа на ЦСКА. Новината бе потвърдена от реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, а спортните медии в България вече гърмят с подробности около сделката. Столичният гранд ще активира освобождаващата клауза на халфа в кипърския Анортозис, която възлиза на едва 200 хиляди евро – истинска находка за играч, оценяван преди време на цели 30 милиона!

Според информация на "Спортал", месечното възнаграждение на Сенси, заедно с бонусите, ще варира между 50 000 и 60 000 евро. Това го нарежда сред най-добре платените футболисти в българското първенство и подчертава амбициите на ЦСКА за новия сезон.

Стефано Сенси не е случаен футболист – кариерата му преминава през клубове като Чезена, Сасуоло, Сампдория, Монца, а най-ярките му мигове са с екипа на Интер. В гранда от Милано той печели две шампионски титли, Купа на Италия и два пъти Суперкупата на страната. В разцвета на кариерата си италианецът е оценяван на десетки милиони евро, а сега идва в България за символична сума.

През изминалата кампания 30-годишният полузащитник изигра 27 мача за Анортозис във всички турнири, като се отчете с 9 попадения и 7 асистенции за 2252 минути на терена. Тези впечатляващи показатели са ясен знак, че Сенси пристига в отлична форма и с амбиция да се докаже в новото си предизвикателство.