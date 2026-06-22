Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА привлича бившата звезда на Интер Стефано Сенси срещу символична сума

ЦСКА привлича бившата звезда на Интер Стефано Сенси срещу символична сума

22 Юни, 2026 20:41 697 2

  • стефано сенси-
  • цска-
  • трансфер-
  • интер-
  • анортозис-
  • футбол-
  • българско първенство-
  • новини-
  • спорт-
  • италия

Италианският полузащитник идва в София след впечатляваща кариера и силен сезон в Кипър

ЦСКА привлича бившата звезда на Интер Стефано Сенси срещу символична сума - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стефано Сенси, някогашният ас на Интер, ще облече екипа на ЦСКА. Новината бе потвърдена от реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, а спортните медии в България вече гърмят с подробности около сделката. Столичният гранд ще активира освобождаващата клауза на халфа в кипърския Анортозис, която възлиза на едва 200 хиляди евро – истинска находка за играч, оценяван преди време на цели 30 милиона!

Според информация на "Спортал", месечното възнаграждение на Сенси, заедно с бонусите, ще варира между 50 000 и 60 000 евро. Това го нарежда сред най-добре платените футболисти в българското първенство и подчертава амбициите на ЦСКА за новия сезон.

Стефано Сенси не е случаен футболист – кариерата му преминава през клубове като Чезена, Сасуоло, Сампдория, Монца, а най-ярките му мигове са с екипа на Интер. В гранда от Милано той печели две шампионски титли, Купа на Италия и два пъти Суперкупата на страната. В разцвета на кариерата си италианецът е оценяван на десетки милиони евро, а сега идва в България за символична сума.

През изминалата кампания 30-годишният полузащитник изигра 27 мача за Анортозис във всички турнири, като се отчете с 9 попадения и 7 асистенции за 2252 минути на терена. Тези впечатляващи показатели са ясен знак, че Сенси пристига в отлична форма и с амбиция да се докаже в новото си предизвикателство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 6 Отговор
    Ако цска имаше пари нямаше да ФАЛИРА.

    20:53 22.06.2026

  • 2 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Какво ли му се случило на този човек, че е стигнал до ЦСКА! Предполагам трайна инвалидност!

    22:42 22.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове