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Турция и Хамас обсъждат мирния план за Газа

Турция и Хамас обсъждат мирния план за Газа

4 Август, 2026 05:24, обновена 4 Август, 2026 05:28 472 0

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Катар, Египет и Анкара обвиниха Израел в тежки нарушения на прекратяването на огъня

Турция и Хамас обсъждат мирния план за Газа - 1
Снимка: Фейсбук/Pakistan TV Digital
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическото напрежение в Близкия изток достигна нова критична точка.

Ръководителят на турската Национална разузнавателна организация (MIT) Ибрахим Калън проведе ключова среща в Истанбул с лидера на политическото бюро на Хамас Халил ал-Хая. Основен фокус на разговорите беше задействането на втората фаза от мирния план за Газа. Срещата се провежда на фона на остри международни критики към Тел Авив.

Обсъждане на втората фаза за мир

По време на дипломатическата среща турското разузнаване и делегацията на Хамас разгледаха изготвената пътна карта за преход към следващия етап на преговорите. Турските източници подчертават, че палестинската група показва конструктивна позиция спрямо предложението.

Двете страни обаче изразиха сериозно безпокойство, че израелските власти засилват военните си операции, вместо да отговорят на дипломатическата инициатива. Разговорите включваха и следните ключови точки:

  • Хуманитарна помощ: Спешна необходимост от увеличаване на доставките в анклава.
  • Правата в Западния бряг: Нарушения на палестинските права и незаконно заселване в Източен Йерусалим.
  • Прекратяване на огъня: Мобилизиране на международната общност за спиране на атаките.

Тройно обвинение срещу Израел

В съвместна декларация трите основни държави медиатори – Катар, Египет и Турция – официално обвиниха Израел в системно нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Според официално изявление на турското Външно министерство, израелските удари срещу медицински заведения и здравна инфраструктура представляват „флагрантно нарушение на международното право“.

Трите страни предупредиха, че действията на Израел директно саботират прехода към втората фаза на мирния план, одобрен в рамките на по-широката дипломатическа рамка на американския президент Доналд Тръмп. Нарушенията продължават въпреки съгласието на Хамас и другите палестински фракции да приемат условията за ограничаване и контрол на оръжията.


Палестина
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