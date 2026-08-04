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Нова вълна от дронове: Тревога в Киев и удари в Русия
  Тема: Украйна

Нова вълна от дронове: Тревога в Киев и удари в Русия

4 Август, 2026 05:36, обновена 4 Август, 2026 05:39 902 6

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Въздушна опасност в Украйна и затворено летище в Санкт Петербург

Нова вълна от дронове: Тревога в Киев и удари в Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирани атаки с безпилотни апарати предизвикаха извънредна ситуация в Украйна и Русия в ранните часове на 4 август.

Столицата Киев и няколко ключови украински региона обявиха въздушна тревога поради сериозна заплаха от руски дронове камикадзе. В същия момент руската противовъздушна отбрана влезе в бой, като свали шест украински безпилотни апарата над Ленинградска област, което доведе до блокиране на въздушното пространство около Санкт Петербург.

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Ситуацията в Украйна: Киев под заплаха

  • Обявена тревога: Сирените се задействаха около 01:30 часа местно време в Киев и съседните области.
  • Посока на атаката: Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за движение на вражески въздушни цели от север и изток.
  • Препоръки за безопасност: Властите призоваха гражданите да останат в бомбоубежищата до отмяна на опасността. Атаката следва поредица от масирани удари, при които бяха нанесени щети по жилищни сгради в столицата.

Отговорът на Русия: Шест свалени дрона над Ленинградска област

  • Успешна интервенция: Руските сили за ПВО унищожиха точно 6 дрона над територията на Ленинградска област.
  • Изявление на властите: Губернаторът Александър Дрозденко потвърди активната бойна работа в своя официален Telegram канал.
  • Блокада на Пулково: Летището в Санкт Петербург временно спря да приема и изпраща полети от 04:00 часа сутринта.
  • Щети и пострадали: По първоначални данни няма ранени хора или сериозни разрушения по критичната инфраструктура.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да не улучат Ермитажа

    6 10 Отговор
    Няма да го преживея.
    А бе, рашките кога ще се светнат, че всичките им беди идват от кремълските пазванти.

    05:48 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мите

    6 1 Отговор
    Тревога в Русия, удари в Киев е правилното заглавие!

    06:19 04.08.2026

  • 6 Кирпича

    1 5 Отговор
    Да ударят бункера на ботоксовият садист когато той е вътре , и всичко приключва.

    06:24 04.08.2026

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