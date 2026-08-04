Нова вълна от дронове: Тревога в Киев и удари в Русия

Масирани атаки с безпилотни апарати предизвикаха извънредна ситуация в Украйна и Русия в ранните часове на 4 август.
Столицата Киев и няколко ключови украински региона обявиха въздушна тревога поради сериозна заплаха от руски дронове камикадзе. В същия момент руската противовъздушна отбрана влезе в бой, като свали шест украински безпилотни апарата над Ленинградска област, което доведе до блокиране на въздушното пространство около Санкт Петербург.
Ситуацията в Украйна: Киев под заплаха
- Обявена тревога: Сирените се задействаха около 01:30 часа местно време в Киев и съседните области.
- Посока на атаката: Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за движение на вражески въздушни цели от север и изток.
- Препоръки за безопасност: Властите призоваха гражданите да останат в бомбоубежищата до отмяна на опасността. Атаката следва поредица от масирани удари, при които бяха нанесени щети по жилищни сгради в столицата.
Отговорът на Русия: Шест свалени дрона над Ленинградска област
- Успешна интервенция: Руските сили за ПВО унищожиха точно 6 дрона над територията на Ленинградска област.
- Изявление на властите: Губернаторът Александър Дрозденко потвърди активната бойна работа в своя официален Telegram канал.
- Блокада на Пулково: Летището в Санкт Петербург временно спря да приема и изпраща полети от 04:00 часа сутринта.
- Щети и пострадали: По първоначални данни няма ранени хора или сериозни разрушения по критичната инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само да не улучат Ермитажа
А бе, рашките кога ще се светнат, че всичките им беди идват от кремълските пазванти.
05:48 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мите
06:19 04.08.2026
6 Кирпича
06:24 04.08.2026