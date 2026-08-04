Не спират протестите в Украйна след оставката на Федоров

Масови граждански демонстрации обхванаха Киев, Лвов, Одеса, Тернопол, Харков, Ровно, Ивано-Франковск, Николаев и Днипро.
Гражданите настояват за незабавното връщане на доскорошния министър на отбраната Михайло Федоров, който бе освободен от поста си при мащабни рокади в правителството, предприети от президента Володимир Зеленски.
Според публикации на Цензор.НЕТ, това е вече 19-ият пореден ден на недоволство. Протестиращите носят ръчно изработени плакати с лозунги като „Върнете Федоров“ и изразяват силно притеснение, че отстраняването му застрашава модернизацията на армията.
Защо се стигна до кризата в Киев?
Михайло Федоров пое управлението на военното ведомство през януари 2026 г. и бързо спечели доверието на обществото с фокуса си върху дигитализацията, реформите в доставките и масовото внедряване на бойни дронове. Информационната агенция УНИАН и чуждестранни медии като Би Би Си отбелязват, че отстраняването му е резултат от продължителен конфликт с висшето военно командване.
- Технологичен сблъсък: Федоров настояваше за преминаване към асиметрична високотехнологична война.
- Промени в командването: Общественият натиск вече доведе до уволнението на главнокомандващия Олександър Сирски, който бе заменен от генерал Михайло Драпати. Напрежението обаче остава високо.
- Позицията на Федоров: Самият ексминистър обяви пред Ню Йорк Таймс, че няма да се присъедини към политическата опозиция по време на войната, но отказва да приеме друга длъжност, освен тази в Министерството на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчо стайъл
Коментиран от #3, #5, #9, #13
05:24 04.08.2026
2 това са протести против наркоса
Коментиран от #14
05:31 04.08.2026
3 Само питам
До коментар #1 от "Ганчо стайъл":Инфлацията да не е от вчера ?
Още преди да приемем Еврото беше ясно че не отговаряме на условията .
Коментиран от #8, #15
05:32 04.08.2026
4 Гаргов
Коментиран от #16
05:32 04.08.2026
5 Ьььц КЪТ СА ВЪРНАТ ША
До коментар #1 от "Ганчо стайъл":ИЗТЕГЛЯТ ПАК ДВАЙСЕ МЛРД ЗАЕМ.........ТЕ ЗА ТВА СА СЛОЖЕНИ СИИИУЧКИТЕ ТАМ РАБОТЯТ ЗА БАКИТЕ И ПРОТИВ НАРОДА И ПРОТИВ РОДИНАТА СИ ШОТ СА БЕЗРОДНИЦИ....
Коментиран от #6
05:32 04.08.2026
6 то заемите ги изтегли един магистралник
До коментар #5 от "Ьььц КЪТ СА ВЪРНАТ ША":Не си криви душата .
05:33 04.08.2026
7 Айляк
Дреме му на украинския народ за Федоров - хунтата от Киев иска да види на дръвника.
05:33 04.08.2026
8 КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА
До коментар #3 от "Само питам":КАЗА ОБРАТНОТО.....
Коментиран от #11, #17
05:34 04.08.2026
9 1234
До коментар #1 от "Ганчо стайъл":Ганчо, чувал ли си поговорката "Обущарьо, не по високо от обувките". Занимавай се с бирата и мезетата и остави с инфлацията да се занимават други.
05:37 04.08.2026
10 Бончо М.
05:38 04.08.2026
11 Само питам
До коментар #8 от "КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА":Кой бе како Пено ?
05:39 04.08.2026
12 Гражданите искат
Коментиран от #21, #23
05:39 04.08.2026
13 Преувеличаваш
До коментар #1 от "Ганчо стайъл":Почваш да се давиш от коктейла на гръцкия плаж.
05:41 04.08.2026
14 Умен си
До коментар #2 от "това са протести против наркоса":по цялата глава.,😂😂😂
Коментиран от #24
05:42 04.08.2026
15 Стига с тия Коцевия опорки
До коментар #3 от "Само питам":Свърши нещо полезно.
Коментиран от #18
05:43 04.08.2026
16 Разбираемо е защо го подкрепят
До коментар #4 от "Гаргов":украинците. Искат око за око, зъб за зъб.
Но нямат нужните ресурси. Гневният човек не разсъждава трезво.
Коментиран от #20
05:46 04.08.2026
17 Бре, колко оригинално
До коментар #8 от "КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА":Много смешно. Теменужка ти е крива, че си падаш по вдигнати популистки юмручета в стил "ротфронт".
Я изчезни!
06:12 04.08.2026
18 Само питам
До коментар #15 от "Стига с тия Коцевия опорки":Какво трябва да свърша ? Да те о пъна на задна фрашка ?
Коментиран от #22
06:13 04.08.2026
19 ТеА пА!
Всичко замина за ... ,,протестни плакати"...!
06:14 04.08.2026
20 Дако
До коментар #16 от "Разбираемо е защо го подкрепят":Като искат , руснаците ще им извадят и окото и ченето .
Кой ги караше да правят на Майдана срещу законно избран президент и правителство ? Една групичка полскоговорящи които ги пресъединиха към украйна в края на ВСВ с преврат взе властта .
Коментиран от #33
06:16 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аз не съм ти крив,
До коментар #18 от "Само питам":че само порно ти е в мозъка. Три ценности: порно, боб и ляп.
"Битието определя съзнанието" (Маркс).
Учи бре! Работи бре! Къпи се бре!
Коментиран от #26
06:18 04.08.2026
23 И в този дух-къде е Федоров?!
До коментар #12 от "Гражданите искат":Защо се крие вече с дни,а не излезе и оглави протеста,който е именно в негова защита...?!?!
Коментиран от #31
06:18 04.08.2026
24 читател
До коментар #14 от "Умен си":За разлика от тебе дето си пр03д по цялата глава .
Коментиран от #28
06:19 04.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само питам
До коментар #22 от "Аз не съм ти крив,":Нали искаше нещо полезно ?? Да те офрашкам на задна фрашка още от сутринта !!
Козляк на чесвене няма .
06:20 04.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дано съм проЗд по
До коментар #24 от "читател":твоите критерии. Защото не бих искал да се излагам с умнотии като твоите. Да пази Господ!
Коментиран от #30
06:22 04.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 читател
До коментар #28 от "Дано съм проЗд по":Ма разбира се , не се притеснявай , че ще те заболи главата . То с твоето Ай кю на мушкато , няма как да вденеш .
06:25 04.08.2026
31 Защото
До коментар #23 от "И в този дух-къде е Федоров?!":така.
Коментиран от #36
06:25 04.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антирашист 2072
До коментар #20 от "Дако":Майдана донесе независимостта от просия !
Коментиран от #35
06:26 04.08.2026
34 8888
Коментиран от #37
06:27 04.08.2026
35 Дако
До коментар #33 от "Антирашист 2072":Верно бе , сега укрите са независими ! Нищо не зависи от тях !!
06:28 04.08.2026
36 Отговор на...
До коментар #31 от "Защото":...дете!
Дай,нещо по-сериозно,или едната гънка роди това...?!
06:31 04.08.2026
37 Това не са...,,плакати"...!
До коментар #34 от "8888":А...кашони...!
Няма пари за -...плакати!
Парите заминаха за златни тоалетни на Наркоса...!
06:34 04.08.2026
38 Маринов
А съдбата на Федоров се решава в Лондон. Тук някакъв сблъсък на интереси ли има или просто натиск на наркомана?
06:48 04.08.2026