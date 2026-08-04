Не спират протестите в Украйна след оставката на Федоров

Масови граждански демонстрации обхванаха Киев, Лвов, Одеса, Тернопол, Харков, Ровно, Ивано-Франковск, Николаев и Днипро.

Гражданите настояват за незабавното връщане на доскорошния министър на отбраната Михайло Федоров, който бе освободен от поста си при мащабни рокади в правителството, предприети от президента Володимир Зеленски.

Според публикации на Цензор.НЕТ, това е вече 19-ият пореден ден на недоволство. Протестиращите носят ръчно изработени плакати с лозунги като „Върнете Федоров“ и изразяват силно притеснение, че отстраняването му застрашава модернизацията на армията.

Защо се стигна до кризата в Киев?

Михайло Федоров пое управлението на военното ведомство през януари 2026 г. и бързо спечели доверието на обществото с фокуса си върху дигитализацията, реформите в доставките и масовото внедряване на бойни дронове. Информационната агенция УНИАН и чуждестранни медии като Би Би Си отбелязват, че отстраняването му е резултат от продължителен конфликт с висшето военно командване.

Технологичен сблъсък : Федоров настояваше за преминаване към асиметрична високотехнологична война.

: Федоров настояваше за преминаване към асиметрична високотехнологична война. Промени в командването : Общественият натиск вече доведе до уволнението на главнокомандващия Олександър Сирски, който бе заменен от генерал Михайло Драпати. Напрежението обаче остава високо.

: Общественият натиск вече доведе до уволнението на главнокомандващия Олександър Сирски, който бе заменен от генерал Михайло Драпати. Напрежението обаче остава високо. Позицията на Федоров: Самият ексминистър обяви пред Ню Йорк Таймс, че няма да се присъедини към политическата опозиция по време на войната, но отказва да приеме друга длъжност, освен тази в Министерството на отбраната.