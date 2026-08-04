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Не спират протестите в Украйна след оставката на Федоров
  Тема: Украйна

Не спират протестите в Украйна след оставката на Федоров

4 Август, 2026 05:17, обновена 4 Август, 2026 05:21 906 38

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  • украйна

Хиляди граждани излязоха по улиците в девет големи украински града, недоволни от политическото разместване в Министерството на отбраната

Не спират протестите в Украйна след оставката на Федоров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масови граждански демонстрации обхванаха Киев, Лвов, Одеса, Тернопол, Харков, Ровно, Ивано-Франковск, Николаев и Днипро.

Гражданите настояват за незабавното връщане на доскорошния министър на отбраната Михайло Федоров, който бе освободен от поста си при мащабни рокади в правителството, предприети от президента Володимир Зеленски.

Според публикации на Цензор.НЕТ, това е вече 19-ият пореден ден на недоволство. Протестиращите носят ръчно изработени плакати с лозунги като „Върнете Федоров“ и изразяват силно притеснение, че отстраняването му застрашава модернизацията на армията.

Защо се стигна до кризата в Киев?

Михайло Федоров пое управлението на военното ведомство през януари 2026 г. и бързо спечели доверието на обществото с фокуса си върху дигитализацията, реформите в доставките и масовото внедряване на бойни дронове. Информационната агенция УНИАН и чуждестранни медии като Би Би Си отбелязват, че отстраняването му е резултат от продължителен конфликт с висшето военно командване.

  • Технологичен сблъсък: Федоров настояваше за преминаване към асиметрична високотехнологична война.
  • Промени в командването: Общественият натиск вече доведе до уволнението на главнокомандващия Олександър Сирски, който бе заменен от генерал Михайло Драпати. Напрежението обаче остава високо.
  • Позицията на Федоров: Самият ексминистър обяви пред Ню Йорк Таймс, че няма да се присъедини към политическата опозиция по време на войната, но отказва да приеме друга длъжност, освен тази в Министерството на отбраната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо стайъл

    10 10 Отговор
    Радев и шaйката му излязоха ваканция, а държавата фалира от хиперинфлация.

    Коментиран от #3, #5, #9, #13

    05:24 04.08.2026

  • 2 това са протести против наркоса

    12 4 Отговор
    Там няма как да проведеш други протести .

    Коментиран от #14

    05:31 04.08.2026

  • 3 Само питам

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо стайъл":

    Инфлацията да не е от вчера ?
    Още преди да приемем Еврото беше ясно че не отговаряме на условията .

    Коментиран от #8, #15

    05:32 04.08.2026

  • 4 Гаргов

    14 1 Отговор
    Федоров наложи терористическата тактика по нанасяне на удари по граждаски абекти като магазини, училища, плажове и многоетажни блокове. Тази тактика принуди Русия да отвърне с масирани бомбардировки по пристанищата в резултат на което в момента украйна няма излаз на море. Както се казва "умната сврака с двата крака".

    Коментиран от #16

    05:32 04.08.2026

  • 5 Ьььц КЪТ СА ВЪРНАТ ША

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо стайъл":

    ИЗТЕГЛЯТ ПАК ДВАЙСЕ МЛРД ЗАЕМ.........ТЕ ЗА ТВА СА СЛОЖЕНИ СИИИУЧКИТЕ ТАМ РАБОТЯТ ЗА БАКИТЕ И ПРОТИВ НАРОДА И ПРОТИВ РОДИНАТА СИ ШОТ СА БЕЗРОДНИЦИ....

    Коментиран от #6

    05:32 04.08.2026

  • 6 то заемите ги изтегли един магистралник

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ьььц КЪТ СА ВЪРНАТ ША":

    Не си криви душата .

    05:33 04.08.2026

  • 7 Айляк

    11 1 Отговор
    Зеле гръмна.
    Дреме му на украинския народ за Федоров - хунтата от Киев иска да види на дръвника.

    05:33 04.08.2026

  • 8 КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    КАЗА ОБРАТНОТО.....

    Коментиран от #11, #17

    05:34 04.08.2026

  • 9 1234

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо стайъл":

    Ганчо, чувал ли си поговорката "Обущарьо, не по високо от обувките". Занимавай се с бирата и мезетата и остави с инфлацията да се занимават други.

    05:37 04.08.2026

  • 10 Бончо М.

    6 3 Отговор
    Младежите искат Фьодоров, но Фьодоров ги не ще да ги види на живо и да оглави протеста. Сигурно го ръководи от дивана и по телефона.

    05:38 04.08.2026

  • 11 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА":

    Кой бе како Пено ?

    05:39 04.08.2026

  • 12 Гражданите искат

    2 8 Отговор
    по-твърда ръка срещу Кремъл, затова харесват Фьодоров. Искат Джуджака да бъде измъкнат за яката от бункера и смачкан от тълпата. Но няма как да стане. Рашките са в неведение въобще какво им се случва.Свободата на словото е забранена.

    Коментиран от #21, #23

    05:39 04.08.2026

  • 13 Преувеличаваш

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо стайъл":

    Почваш да се давиш от коктейла на гръцкия плаж.

    05:41 04.08.2026

  • 14 Умен си

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "това са протести против наркоса":

    по цялата глава.,😂😂😂

    Коментиран от #24

    05:42 04.08.2026

  • 15 Стига с тия Коцевия опорки

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Свърши нещо полезно.

    Коментиран от #18

    05:43 04.08.2026

  • 16 Разбираемо е защо го подкрепят

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гаргов":

    украинците. Искат око за око, зъб за зъб.
    Но нямат нужните ресурси. Гневният човек не разсъждава трезво.

    Коментиран от #20

    05:46 04.08.2026

  • 17 Бре, колко оригинално

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "КАААК БЕЕЕ ТЕМЕНУЖКА":

    Много смешно. Теменужка ти е крива, че си падаш по вдигнати популистки юмручета в стил "ротфронт".
    Я изчезни!

    06:12 04.08.2026

  • 18 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стига с тия Коцевия опорки":

    Какво трябва да свърша ? Да те о пъна на задна фрашка ?

    Коментиран от #22

    06:13 04.08.2026

  • 19 ТеА пА!

    1 1 Отговор
    Не оставиха здрав кашон...!
    Всичко замина за ... ,,протестни плакати"...!

    06:14 04.08.2026

  • 20 Дако

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Разбираемо е защо го подкрепят":

    Като искат , руснаците ще им извадят и окото и ченето .
    Кой ги караше да правят на Майдана срещу законно избран президент и правителство ? Една групичка полскоговорящи които ги пресъединиха към украйна в края на ВСВ с преврат взе властта .

    Коментиран от #33

    06:16 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз не съм ти крив,

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    че само порно ти е в мозъка. Три ценности: порно, боб и ляп.
    "Битието определя съзнанието" (Маркс).
    Учи бре! Работи бре! Къпи се бре!

    Коментиран от #26

    06:18 04.08.2026

  • 23 И в този дух-къде е Федоров?!

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гражданите искат":

    Защо се крие вече с дни,а не излезе и оглави протеста,който е именно в негова защита...?!?!

    Коментиран от #31

    06:18 04.08.2026

  • 24 читател

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Умен си":

    За разлика от тебе дето си пр03д по цялата глава .

    Коментиран от #28

    06:19 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Аз не съм ти крив,":

    Нали искаше нещо полезно ?? Да те офрашкам на задна фрашка още от сутринта !!
    Козляк на чесвене няма .

    06:20 04.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дано съм проЗд по

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "читател":

    твоите критерии. Защото не бих искал да се излагам с умнотии като твоите. Да пази Господ!

    Коментиран от #30

    06:22 04.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 читател

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дано съм проЗд по":

    Ма разбира се , не се притеснявай , че ще те заболи главата . То с твоето Ай кю на мушкато , няма как да вденеш .

    06:25 04.08.2026

  • 31 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "И в този дух-къде е Федоров?!":

    така.

    Коментиран от #36

    06:25 04.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антирашист 2072

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дако":

    Майдана донесе независимостта от просия !

    Коментиран от #35

    06:26 04.08.2026

  • 34 8888

    1 0 Отговор
    Защо не се покажат реални снимки от протестите и какво пише на плакатите? Пука им на Украйна за 35 годишен министър...

    Коментиран от #37

    06:27 04.08.2026

  • 35 Дако

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 2072":

    Верно бе , сега укрите са независими ! Нищо не зависи от тях !!

    06:28 04.08.2026

  • 36 Отговор на...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Защото":

    ...дете!
    Дай,нещо по-сериозно,или едната гънка роди това...?!

    06:31 04.08.2026

  • 37 Това не са...,,плакати"...!

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "8888":

    А...кашони...!
    Няма пари за -...плакати!
    Парите заминаха за златни тоалетни на Наркоса...!

    06:34 04.08.2026

  • 38 Маринов

    0 0 Отговор
    Това са платени протести. Ще ги има, докато се плаща. Ако са хиляди, както пише в статията, значи добре се плаща.
    А съдбата на Федоров се решава в Лондон. Тук някакъв сблъсък на интереси ли има или просто натиск на наркомана?

    06:48 04.08.2026

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