Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Мегасанкция разтресе Световния тенис, Серина се завръща на „Уимбълдън“, а Григор излиза на тревата в Майорка

Мегасанкция разтресе Световния тенис, Серина се завръща на „Уимбълдън“, а Григор излиза на тревата в Майорка

23 Юни, 2026 13:48, обновена 23 Юни, 2026 13:58 886 1

  • тенис-
  • скандали-
  • турнири-
  • григор димитров

Докато Roehampton ври от квалификации с българско участие, тенис асоциацията PTPA скочи в защита на наказаната Маркета Вондрушова

Мегасанкция разтресе Световния тенис, Серина се завръща на „Уимбълдън“, а Григор излиза на тревата в Майорка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът на тениса преживява една от най-динамичните си седмици преди старта на „Уимбълдън“ 2026 г.. Днешният вторник съчетава огромни административни скандали, вълнуващи спортни завръщания и ключови битки на тревна настилка.

Допинг земетресение: 4 години без тенис за шампионка от „Уимбълдън“

Тенис общността остана в ступор след решението на Международната агенция за тенис почтеност (ITIA), която наложи максимално 4-годишно наказание на чешката звезда и шампионка от „Уимбълдън 2023“ Маркета Вондрушова. Причината е отказ да даде извънсъстезателна допинг проба в дома си през декември миналата година.

Вондрушова реагира остро в социалните мрежи, декларирайки: „Всичките ми тестове са били отрицателни“. Тя обясни, че не е отворила вратата късно вечерта, тъй като проверяващият служител не се е легитимирал правилно, което е събудило у нея страхове за личната ѝ безопасност. Асоциацията на професионалните тенисисти (PTPA) официално се застъпи за нея, настоявайки за ревизия на правилата и по-голяма защита на правата на състезателите при внезапни проверки. Очаква се случаят да бъде отнесен до Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

Бомбата е потвърдена: Серина Уилямс се завръща на сингъл в Лондон!

Една от най-великите тенисистки в историята, Серина Уилямс, официално удължава своето сензационно завръщане. След като през миналата седмица се включи в надпреварите на двойки, организаторите на „Уимбълдън“ потвърдиха, че 44-годишната американка е получила „уайлд кард“ за основната схема на сингъл.Серина, която има 23 титли от Големия шлем на сингъл (7 от които в Лондон), сподели пред медиите на Olympics.com, че основната ѝ мотивация в този момент от живота са нейните дъщери – Олимпия и Адира, които иска да я видят на корта. Освен на сингъл, легендарната американка ще играе и при дуетите, където се събира отново със своята сестра Винъс Уилямс.

Нашите в чужбина: Квалификациите за „Уимбълдън“ и BG тенисът днес

Днес в Роухемптън започват битките при жените за влизане в основната схема на „Уимбълдън“. Вниманието на българските фенове е насочено към две родни представителки: Виктория Томова стартира кампанията си с амбиция да оправдае статута си на водеща българска ракета. Младата надежда Елизара Янева излиза на Корт 3 в следобедните часове за труден мач срещу представителката на домакините Юрико Лили Миязаки.

На родна земя в Пловдив се провежда международен турнир от сериите „Чалънджър“, където Илиян Радулов и Янаки Милев започват участието си, докато Динко Динев не успя да преодолее първия кръг в ранните мачове.

Какво предстои: Григор Димитров излиза на тревата в Майорка

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров е готов за своя първи официален мач на трева за сезона. Българинът, който участва с „уайлд кард“ на ATP 250 турнира в Майорка, е абсолютен фаворит (83% прогнозен шанс за победа според Tennis.com) в предстоящия си сблъсък срещу квалификанта Марк Полманс. Мачът се очаква с огромен интерес като ключов етап от подготовката на Гришо за „Уимбълдън“. Срещата по програма трябваше да започне в 13.30 часа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Маркета Вондроушова не трябва да бъде посещавана у дома й късно вечерта,а с документ през деня да бъде повикана за даването на проба.

    15:50 23.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове