Мегасанкция разтресе Световния тенис, Серина се завръща на „Уимбълдън“, а Григор излиза на тревата в Майорка

Светът на тениса преживява една от най-динамичните си седмици преди старта на „Уимбълдън“ 2026 г.. Днешният вторник съчетава огромни административни скандали, вълнуващи спортни завръщания и ключови битки на тревна настилка.

Допинг земетресение: 4 години без тенис за шампионка от „Уимбълдън“

Тенис общността остана в ступор след решението на Международната агенция за тенис почтеност (ITIA), която наложи максимално 4-годишно наказание на чешката звезда и шампионка от „Уимбълдън 2023“ Маркета Вондрушова. Причината е отказ да даде извънсъстезателна допинг проба в дома си през декември миналата година.

Вондрушова реагира остро в социалните мрежи, декларирайки: „Всичките ми тестове са били отрицателни“. Тя обясни, че не е отворила вратата късно вечерта, тъй като проверяващият служител не се е легитимирал правилно, което е събудило у нея страхове за личната ѝ безопасност. Асоциацията на професионалните тенисисти (PTPA) официално се застъпи за нея, настоявайки за ревизия на правилата и по-голяма защита на правата на състезателите при внезапни проверки. Очаква се случаят да бъде отнесен до Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

Бомбата е потвърдена: Серина Уилямс се завръща на сингъл в Лондон!

Една от най-великите тенисистки в историята, Серина Уилямс, официално удължава своето сензационно завръщане. След като през миналата седмица се включи в надпреварите на двойки, организаторите на „Уимбълдън“ потвърдиха, че 44-годишната американка е получила „уайлд кард“ за основната схема на сингъл.Серина, която има 23 титли от Големия шлем на сингъл (7 от които в Лондон), сподели пред медиите на Olympics.com, че основната ѝ мотивация в този момент от живота са нейните дъщери – Олимпия и Адира, които иска да я видят на корта. Освен на сингъл, легендарната американка ще играе и при дуетите, където се събира отново със своята сестра Винъс Уилямс.

Нашите в чужбина: Квалификациите за „Уимбълдън“ и BG тенисът днес

Днес в Роухемптън започват битките при жените за влизане в основната схема на „Уимбълдън“. Вниманието на българските фенове е насочено към две родни представителки: Виктория Томова стартира кампанията си с амбиция да оправдае статута си на водеща българска ракета. Младата надежда Елизара Янева излиза на Корт 3 в следобедните часове за труден мач срещу представителката на домакините Юрико Лили Миязаки.

На родна земя в Пловдив се провежда международен турнир от сериите „Чалънджър“, където Илиян Радулов и Янаки Милев започват участието си, докато Динко Динев не успя да преодолее първия кръг в ранните мачове.

Какво предстои: Григор Димитров излиза на тревата в Майорка

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров е готов за своя първи официален мач на трева за сезона. Българинът, който участва с „уайлд кард“ на ATP 250 турнира в Майорка, е абсолютен фаворит (83% прогнозен шанс за победа според Tennis.com) в предстоящия си сблъсък срещу квалификанта Марк Полманс. Мачът се очаква с огромен интерес като ключов етап от подготовката на Гришо за „Уимбълдън“. Срещата по програма трябваше да започне в 13.30 часа.