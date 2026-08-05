УЕФА въвежда нови правила за жълтите картони в Шампионската лига

УЕФА официално прие значителна промяна в регламента на Шампионската лига, която ще влезе в сила още от следващия сезон. Организацията реши да увеличи прага за наказание при натрупани жълти картони, като вече футболистите ще бъдат санкционирани след четири, а не след три предупреждения, както беше досега.

Тази нова стъпка е насочена към ограничаване на случаите, в които водещи играчи пропускат решаващи мачове заради дисциплинарни санкции. Сега треньорите ще разполагат с по-широк избор и ще могат да разчитат на своите звезди в най-напрегнатите моменти от турнира. Очаква се това да повиши качеството на футбола и да намали негативното влияние на жълтите картони върху състава на отборите, особено в елиминационната фаза.

Нововъведението е част от по-широка стратегия на УЕФА за модернизиране и усъвършенстване на организацията на Шампионската лига. Целта е да се постигне по-добър баланс между необходимостта от дисциплина на терена и желанието феновете да виждат най-големите звезди в действие. По този начин се дава възможност на клубовете да се представят в пълния си блясък, без да бъдат ощетени от прекомерни наказания.

Промяната вече беше посрещната с одобрение от страна на треньори, футболисти и запалянковци. Мнозина смятат, че това ще направи турнира още по-оспорван и интересен, като ще намали риска от отсъствие на ключови фигури в най-важните сблъсъци.