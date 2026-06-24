Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое привлече опитния флангови футболист Симеон Вешев

Берое привлече опитния флангови футболист Симеон Вешев

24 Юни, 2026 16:48 450 2

  • берое-
  • стара загора-
  • ново попълнение-
  • симеон вешев-
  • марек дупница-
  • футбол

Ветеранът от Марек ще подсили атаката на старозагорци

Берое привлече опитния флангови футболист Симеон Вешев - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора официално обяви привличането на ново попълнение в състава си. Към „зелените“ се присъединява 31-годишният Симеон Вешев, който ще заеме позицията на дясно крило и ще внесе допълнителна доза опит и креативност в атаката на тима.

Симеон Вешев пристига от отбора на Марек Дупница, но зад гърба си има сериозна кариера в българския футбол. През годините той е защитавал цветовете на редица клубове, сред които Чавдар (Етрополе), Банско, Оборище (Панагюрище), Нефтохимик, Струмска слава, Марица, Дунав и Добруджа. Със своята бързина, усет към гола и опит на терена, Вешев се очаква да бъде ключова фигура в предстоящите битки на Берое във Втора лига.

От ръководството на старозагорския клуб не скриха радостта си от новото попълнение, като приветстваха Вешев с думите: "Отбелязваме пристигането на ново дясно крило – Симеон Вешев. Добре дошъл в семейството на Берое! Само Берое!“

Очакванията към новия десен флангови нападател са високи, а феновете вече тръпнат в очакване да го видят в действие с екипа на Берое. С този трансфер клубът ясно показва амбициите си за силно представяне през новия сезон и борба за челните позиции във Втора лига.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 йфхй

    1 0 Отговор
    от Себастиан Виа на Симеон Вешев.
    В група се задава

    16:58 24.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове