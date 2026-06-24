Берое привлече опитния флангови футболист Симеон Вешев

Берое Стара Загора официално обяви привличането на ново попълнение в състава си. Към „зелените“ се присъединява 31-годишният Симеон Вешев, който ще заеме позицията на дясно крило и ще внесе допълнителна доза опит и креативност в атаката на тима.

Симеон Вешев пристига от отбора на Марек Дупница, но зад гърба си има сериозна кариера в българския футбол. През годините той е защитавал цветовете на редица клубове, сред които Чавдар (Етрополе), Банско, Оборище (Панагюрище), Нефтохимик, Струмска слава, Марица, Дунав и Добруджа. Със своята бързина, усет към гола и опит на терена, Вешев се очаква да бъде ключова фигура в предстоящите битки на Берое във Втора лига.

От ръководството на старозагорския клуб не скриха радостта си от новото попълнение, като приветстваха Вешев с думите: "Отбелязваме пристигането на ново дясно крило – Симеон Вешев. Добре дошъл в семейството на Берое! Само Берое!“

Очакванията към новия десен флангови нападател са високи, а феновете вече тръпнат в очакване да го видят в действие с екипа на Берое. С този трансфер клубът ясно показва амбициите си за силно представяне през новия сезон и борба за челните позиции във Втора лига.