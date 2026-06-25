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Меси не мисли за отказване: Може да играе и на Мондиал 2030

Меси не мисли за отказване: Може да играе и на Мондиал 2030

25 Юни, 2026 07:00 566 6

  • лионел меси-
  • аржентина-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2030-
  • мондиал 2026

Световният шампион остави отворена вратата за още едно участие с Аржентина

Меси не мисли за отказване: Може да играе и на Мондиал 2030 - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лионел Меси даде да се разбере, че не възнамерява да сложи край на кариерата си в националния отбор след Световното първенство през 2026 година.

Напротив, аржентинската суперзвезда дори загатна, че може да продължи до Мондиал 2030, когато Аржентина ще бъде сред страните, домакини на юбилейните чествания по случай 100 години от първото световно първенство.

„Не знам. Честно казано, в момента не мисля за това“, заяви Меси, когато беше попитан дали може да участва и на следващия Мондиал.

„Изглежда далеч във времето. Живея ден за ден и мисля за настоящето. Ще продължа да играя, докато мога да помагам, докато се чувствам добре физически и съм полезен на съотборниците си“, добави капитанът на Аржентина.

39-годишният футболист прави поредния си впечатляващ турнир със светлосинята фланелка. До момента той е отбелязал пет гола в първите два мача на Аржентина и оглавява голмайсторската листа на Световното първенство.

Освен това Меси вече е едноличен рекордьор по голове в историята на Мондиалите с 18 попадения. Любопитното е, че 12 от тях са реализирани в последните две издания на турнира.

Благодарение и на неговото представяне Аржентина стартира с две победи и оглавява класирането в група J.

Според прогнозите на статистическия модел на Opta световните шампиони са сред основните фаворити за трофея, като в момента имат най-високи шансове да спечелят турнира.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 тиквенсониада

    1 0 Отговор
    Някой знае ли дали наш Бойо още рита топка ? Дали бие дузпите , докато не вкара ? Та да се гордеем с поредния бай Ганьо , но този път от Банкя !

    07:28 25.06.2026

  • 2 Този

    3 1 Отговор
    И до сто години да играе няма да е като Роналдо в очите на хората!

    07:33 25.06.2026

  • 3 Ицо

    1 2 Отговор
    Да не говори така, че ще предизвика паник атаки не оня от Португалия!

    07:40 25.06.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    За сравнение - втория гол на Роналдо и втория гол на Меси срещу Австрия. Единият с радост, другият със злоба.

    Коментиран от #5

    07:45 25.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Различни точки ли се пишат ако е с радост или със злоба?

    07:49 25.06.2026

  • 6 Като

    2 0 Отговор
    Бута се като малко шиле в селски обор.

    08:05 25.06.2026

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