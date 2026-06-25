Меси не мисли за отказване: Може да играе и на Мондиал 2030

Лионел Меси даде да се разбере, че не възнамерява да сложи край на кариерата си в националния отбор след Световното първенство през 2026 година.

Напротив, аржентинската суперзвезда дори загатна, че може да продължи до Мондиал 2030, когато Аржентина ще бъде сред страните, домакини на юбилейните чествания по случай 100 години от първото световно първенство.

„Не знам. Честно казано, в момента не мисля за това“, заяви Меси, когато беше попитан дали може да участва и на следващия Мондиал.

„Изглежда далеч във времето. Живея ден за ден и мисля за настоящето. Ще продължа да играя, докато мога да помагам, докато се чувствам добре физически и съм полезен на съотборниците си“, добави капитанът на Аржентина.

39-годишният футболист прави поредния си впечатляващ турнир със светлосинята фланелка. До момента той е отбелязал пет гола в първите два мача на Аржентина и оглавява голмайсторската листа на Световното първенство.

Освен това Меси вече е едноличен рекордьор по голове в историята на Мондиалите с 18 попадения. Любопитното е, че 12 от тях са реализирани в последните две издания на турнира.

Благодарение и на неговото представяне Аржентина стартира с две победи и оглавява класирането в група J.

Според прогнозите на статистическия модел на Opta световните шампиони са сред основните фаворити за трофея, като в момента имат най-високи шансове да спечелят турнира.