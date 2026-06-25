Неймар се нареди до Пеле след завръщането си на Мондиал 2026

Неймар направи дългоочакваното си завръщане в националния отбор на Бразилия, появявайки се в игра за първи път от 2023 г. при убедителната победа с 3:0 над Шотландия. Успехът донесе на „селесао“ първото място в група „С“ на Мондиал 2026, но мачът ще бъде запомнен най-вече с историческия момент за бразилската звезда.

С влизането си на терена Неймар изравни едно от най-емблематичните постижения на Пеле – той стана едва вторият бразилец, носил легендарната десетка, който участва на четири различни световни първенства. Пътят му започна през 2014 г. в Бразилия, продължи в Русия през 2018 г. и в Катар през 2022 г., а сега и в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Пеле постига същото между 1958 и 1970 г., но с едно огромно предимство – три световни титли. Неймар все още преследва първата си, като най-близо бе през 2014 г., когато Бразилия завърши четвърта след драматичния полуфинал с Германия и загубата от Нидерландия в мача за третото място.

Настоящият тим на Карло Анчелоти обаче гледа уверено напред. След спечелването на групата следва първият елиминационен двубой на 29 юни, когато Бразилия ще срещне един измежду Нидерландия, Япония или Швеция. Любопитното е, че „селесао“ и Аржентина попадат в един и същи поток, което отваря възможност за епичен полуфинал между двата южноамерикански колоса.