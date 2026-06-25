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Неймар се нареди до Пеле след завръщането си на Мондиал 2026

Неймар се нареди до Пеле след завръщането си на Мондиал 2026

25 Юни, 2026 06:46 994 4

  • футбол-
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  • мондиал 2026

Успехът донесе на „селесао“ първото място в група „С“ на Мондиал 2026, но мачът ще бъде запомнен най-вече с историческия момент за бразилската звезда

Неймар се нареди до Пеле след завръщането си на Мондиал 2026 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Неймар направи дългоочакваното си завръщане в националния отбор на Бразилия, появявайки се в игра за първи път от 2023 г. при убедителната победа с 3:0 над Шотландия. Успехът донесе на „селесао“ първото място в група „С“ на Мондиал 2026, но мачът ще бъде запомнен най-вече с историческия момент за бразилската звезда.

С влизането си на терена Неймар изравни едно от най-емблематичните постижения на Пеле – той стана едва вторият бразилец, носил легендарната десетка, който участва на четири различни световни първенства. Пътят му започна през 2014 г. в Бразилия, продължи в Русия през 2018 г. и в Катар през 2022 г., а сега и в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Пеле постига същото между 1958 и 1970 г., но с едно огромно предимство – три световни титли. Неймар все още преследва първата си, като най-близо бе през 2014 г., когато Бразилия завърши четвърта след драматичния полуфинал с Германия и загубата от Нидерландия в мача за третото място.

Настоящият тим на Карло Анчелоти обаче гледа уверено напред. След спечелването на групата следва първият елиминационен двубой на 29 юни, когато Бразилия ще срещне един измежду Нидерландия, Япония или Швеция. Любопитното е, че „селесао“ и Аржентина попадат в един и същи поток, което отваря възможност за епичен полуфинал между двата южноамерикански колоса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко исторически факти

    1 4 Отговор
    2014-та година паднаха от холандия а не от нидерландия учете ги тия работи !!! все ено сега да кажеш на северномакедонците македонци направо си е чиста обида

    06:55 25.06.2026

  • 2 Кочо

    2 3 Отговор
    В 2014г на домашното си първенство Бразилия-Германия 1:7. След като този разгром му е бил най-близкото на този симулант и стойкаджия, то какво да говорим повече. Набеден футболист.

    Коментиран от #4

    07:26 25.06.2026

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    С едно докосване на топката елиминира противника. Комбинативен и бърз. Но има слаб менаджър.

    07:41 25.06.2026

  • 4 Берлинер цайтунг

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    1:7 е често срещан резултат!

    07:43 25.06.2026

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