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Мексико прегази Чехия и ознаменува историческия ден на Очоа

Мексико прегази Чехия и ознаменува историческия ден на Очоа

25 Юни, 2026 06:30 442 2

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Успехът не само затвърди лидерската позиция на домакините, но и сложи край на надеждите на чехите за класиране напред

Мексико прегази Чехия и ознаменува историческия ден на Очоа - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мексико приключи участието си в група „А“ по възможно най-впечатляващия начин – с трета поредна победа и категорично 3:0 над Чехия на митичния „Ацтека“. Успехът не само затвърди лидерската позиция на домакините, но и сложи край на надеждите на чехите за класиране напред.

След равностойно първо полувреме „ацтеките“ взеха инициативата след почивката. В 55-ата минута Луис Ромо проби през центъра и изведе Матео Чавес, който хладнокръвно откри резултата. Само шест минути по-късно нова остра атака доведе до втори гол – след разбъркване в наказателното поле Хулиан Киньонес протегна крак и направи 2:0.

Мачът ще остане в историята и заради появата на Гийермо Очоа. Ветеранът влезе през второто полувреме и се превърна в първия вратар, участвал на шест различни световни първенства – рекорд, който едва ли скоро ще бъде повторен.

В добавеното време Мексико довърши съперника. Сантиаго Хименес проби в наказателното поле, ударът му бе избит, но Алваро Фидалго бе на точното място и оформи класическото 3:0.

Чехия започна двубоя с изненадващо решение – голмайсторът Патрик Шик остана на пейката, а атаката бе поверена на Адам Хложек. Въпреки ранните положения на Вишински и Черв, тимът на Иван Хашек така и не успя да намери път към мексиканската врата.

Мексико завършва групата с пълен актив от 9 точки и продължава уверено към 1/16-финалите. Чехия остава последна с едва една точка и напуска турнира.


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  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Браво. Колективен дух. Винаги поне до осмина финал. Скрит фаворит!

    06:32 25.06.2026

  • 2 Любимото

    0 0 Отговор
    МексикУ на коментатора Иво МексикУтУ. Най-малко 100-ти го спомена.

    06:49 25.06.2026

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