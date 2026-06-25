Президентът на Наполи загадъчен за Алегри: Не трябва да се говори за него

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис запази пълна дискретност по темата за Масимилиано Алегри, въпреки засилващите се спекулации около бъдещето на треньора, пише “Sport Mediaset”.

„Не трябва да се говори за него и не може да се говори за него, докато наистина не го привлечем и не го представим. Решенията се вземат с мисъл за приемствеността“, заяви босът на неаполитанците.

Де Лаурентис коментира и амбициите на клуба за следващия сезон.

„Ние сме единственият отбор, който постоянно върви нагоре. Трябва да останем на това ниво и да се подобрим в Европа“, каза президентът на Наполи.

Той използва случая да отправи критики към управлението на италианския футбол, като подчерта, че са необходими сериозни реформи, за да може страната да настигне водещите спортни модели в света.