Челси си набеляза талант на Комо и може да се оформи любопитна размяна

Челси не смята да спира с покупките от италианския шампионат. След като измъкна Марко Палестра от Аталант под носа на Интер, лондонският клуб е насочил поглед към още един млад талант от Серия А.

Според информация на “The Athletic” в полезрението на „сините“ е попаднал защитникът на Комо Хакобо Рамон.

21-годишният испанец пристигна в Комо миналото лято от школата на Реал Мадрид срещу около 2,5 милиона евро. Подобно на съотборника си Нико Пас, той остава тясно свързан с „кралския клуб“, който си е запазил няколко опции за обратно откупуване, както и 50% от бъдеща трансферна сума.

Бъдещето на Рамон ще бъде една от темите на предстоящите разговори между ръководствата на Реал Мадрид и Комо, на които ще бъде обсъдена и ситуацията около Нико Пас.

Междувременно Челси вече е включил младия бранител в списъка си с потенциални нови попълнения за центъра на защитата. На „Стамфорд Бридж“ планират да привлекат поне още един защитник през лятото, а Рамон е сред разглежданите варианти.

Интересното е, че между двата клуба може да се оформи и друга сделка. Комо проявява сериозен интерес към защитника на Челси Трево Чалоба, като според трансферния експерт Фабрицио Романо италианският клуб вече е отправил първа официална оферта за английския футболист.

Засега Чалоба е изцяло концентриран върху участието си на Световното първенство, но според близки до играча той не изключва възможността да продължи кариерата си в Италия.