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Австриец спря Александър Василев на „Чалънджър 50" в Пловдив

Австриец спря Александър Василев на „Чалънджър 50" в Пловдив

24 Юни, 2026 22:47 256 0

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Българинът загуби в два сета

Австриец спря Александър Василев на „Чалънджър 50" в Пловдив - 1
Снимка: БФ Тенис
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

19-годишният Василев загуби с 1:6, 5:7 от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) след час и 56 минути игра.

Българинът допусна пробив още в първия гейм на мача, а след 1:2 загуби четири поредни гейма за крайното 1:6 в първия сет. Василев изостана с 0:2 в началото на втората част, но успя да изравни при 2:2. Срещата вървеше гейм за гейм до 5:5, след което националът загуби два поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата на сингъл.


По-рано днес другият национал на България Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл. 23-годишният Нестеров победи с 6:3, 6:3 шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция), а за място на полуфиналите утре ще играе срещу Томазо Компанучи (Италия).


Със сериозна изненада започна турнирът в надпреварата на двойки. Българите Алекс Ганчев и Антъни Генов елиминираха с 6:4, 6:4 поставените под №1 Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия) след 74 минути игра. На четвъртфиналите Генов и Ганчев ще играят срещу победителите от двубоя между българските национали Илиян Радулов и Александър Василев и Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия), които ще играят по-късно днес.

Също днес други наши национали – Янаки Милев и Пьотр Нестеров – ще започнат участието си на двойки срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).


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