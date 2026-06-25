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Синер и звездите на тениса продължават протеста си на Уимбълдън

Синер и звездите на тениса продължават протеста си на Уимбълдън

25 Юни, 2026 07:29 841 1

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Играчите ограничават медийните си изяви въпреки рекордното увеличение на наградния фонд

Синер и звездите на тениса продължават протеста си на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Най-добрите тенисисти в света, сред които и Яник Синер, ще продължат протеста си срещу начина на разпределение на приходите в тениса по време на Уимбълдън.

След подобна акция на „Ролан Гарос“, водещите играчи от ATP и WTA са решили да ограничат пресконференциите си до максимум 15 минути през първата седмица на турнира в Лондон.

Според представителите на тенисистите това не е случайна цифра. Те посочват, че в момента състезателите получават по-малко от 15% от общите приходи на турнирите от Големия шлем и затова символично ще отделят същия процент от времето си за медийни ангажименти.

От лагера на играчите съобщиха, че след консултации с представители на ATP и WTA официално са уведомили организаторите на Уимбълдън за планираните действия.

Тенисистите приветстват решението за увеличение на наградния фонд, но смятат, че то не решава основния проблем.

Тази година общият награден фонд на Уимбълдън достига рекордните 64,2 милиона британски лири, или около 74,4 милиона евро. Това е с близо 20% повече спрямо миналогодишното издание, когато бяха разпределени 53,5 милиона лири.

Организаторите определиха увеличението като най-голямото в историята на турнира, но за водещите тенисисти въпросът не е само в размера на наградните фондове, а в по-справедливото разпределение на приходите, които генерират турнирите от Големия шлем.

Затова и протестът, започнал в Париж, ще продължи и на тревните кортове на Уимбълдън.


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  • 1 пресолена

    0 0 Отговор
    спрели са му допинга и протестира.

    07:38 25.06.2026

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