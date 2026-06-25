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Винисиус: Карло Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да отбележа гол с глава

Винисиус: Карло Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да отбележа гол с глава

25 Юни, 2026 09:00 613 1

  • футбол-
  • бразилия-
  • винисиус жуниор-
  • карло анчелоти

Не се интересувам от личната статистика, а от това дали правя всичко възможно, за да помогна на националния отбор“

Винисиус: Карло Анчелоти твърдеше, че е невъзможно да отбележа гол с глава - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Бразилия Винисиус Жуниор сподели мнението си за победата с 3:0 над Шотландия в мач от третия кръг на Световно първенство. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза два гола в срещата, като единият от тях беше с глава.

„Не се интересувам от личната статистика, а от това дали правя всичко възможно, за да помогна на националния отбор“, заяви Винисиус.

„Все пак съм щастлив от головете си. Дори вкарах с глава – бях обещал това на Карло Анчелоти. А той ми отговори, че е почти невъзможно и че ще ми направи подарък, ако успея. Е, ще почакам да видя“, добави с усмивка бразилецът.

„Най-важното е да побеждаваме и да подобряваме играта си. Целта е да продължим да се развиваме, защото следват елиминациите“, каза още Винисиус Жуниор.


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  • 1 Браво

    1 1 Отговор
    Този е роден победител. Славен наследник на Пеле, Зико и Родално(оригинала).

    09:22 25.06.2026

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