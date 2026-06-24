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Григор Димитров с нова победа и класиране на четвъртфиналите в Майорка

Григор Димитров с нова победа и класиране на четвъртфиналите в Майорка

24 Юни, 2026 20:19 594 3

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  • тенис

Българската тенис звезда продължава уверено напред на турнира от сериите ATP 250

Григор Димитров с нова победа и класиране на четвъртфиналите в Майорка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на престижния турнир в Майорка, част от календара на ATP 250. На централния корт, разположен в прочутата академия „Рафа Надал“, българинът не остави съмнения в превъзходството си и надделя над представителя на Йордания Абедала Шелбайх с категоричното 6:2, 6:4.

В първия сет Димитров впечатли с 63% успеваемост на първи сервис и 75% на втори, като реализира два пробива от четири възможности.

Във втората част българският ас продължи да доминира, печелейки 71% от точките на първи сервис и 65% на втори, като отново записа два пробива, допускайки само един.

В битката за място на полуфиналите Григор ще се изправи срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, който елиминира Адам Уолтън с 6:4, 7:5.

Само ден по-рано първата ни ракета се справи и с австралийския квалификант Марк Полмънс, побеждавайки го с 6:1, 7:6(3).


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    трябват му победи, да рАни урвитек, че после нема банга-ранга

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  • 3 Браво Гришо !!!

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    Бъди здрав и силен !
    Успех !!!

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