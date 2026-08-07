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Личната драма на Лука Дончич: Финансови претенции и битка за родителски права разтърсват баскетболната звезда

Личната драма на Лука Дончич: Финансови претенции и битка за родителски права разтърсват баскетболната звезда

7 Август, 2026 16:48 1 495 4

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  • личен живот-
  • скандал

Скандалът между Дончич и Анамария Голтес се разгаря в Словения, докато мегазвездата се готви за новия сезон

Личната драма на Лука Дончич: Финансови претенции и битка за родителски права разтърсват баскетболната звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лука Дончич, един от най-ярките таланти на световния баскетбол и гордостта на Словения, се оказа в центъра на истинска буря в личния си живот. След повече от десетилетие заедно, звездата на Лос Анджелис Лейкърс и неговата дългогодишна партньорка Анамария Голтес сложиха край на връзката си малко след раждането на второто им дете, Оливия.

Скандалът придоби нови измерения, след като стана ясно, че Голтес е завела съдебен иск срещу Дончич в родната им Словения. Според източници от САЩ, тя настоява за обезщетение в размер на внушителните 50 милиона долара. От тази сума 10 милиона са предназначени за издръжка на двете им дъщери – двегодишната Габриела и седеммесечната Оливия, а останалите 40 милиона – за самата нея.

Освен финансовите претенции, Голтес е поискала и ограничаване на времето, което Дончич може да прекарва с децата си. В момента баскетболистът има право да ги вижда два пъти седмично, но майката настоява това да се намали до един ден. Този ход предизвика вълна от коментари и спекулации както в Словения, така и отвъд океана.

Любопитен обрат настъпи, когато стана ясно, че Голтес е оттеглила жалбата си от съда в Калифорния и е избрала да води делото в Словения, където живее с децата. Този ход се тълкува като стратегически, тъй като местното законодателство може да бъде по-благоприятно за нея.

Въпреки личните сътресения, Лука Дончич не позволява на драмата да засенчи професионалните му ангажименти. В момента той се намира в Словения, където организира четиридневен тренировъчен лагер за съотборниците си от Лос Анджелис Лейкърс. Подготовката за новия сезон в НБА върви с пълна пара, докато личният му живот остава под светлините на прожекторите.

Сагата между Лука Дончич и Анамария Голтес се превръща в една от най-обсъжданите теми както в спортните, така и в светските среди. Докато съдебната битка тепърва предстои, феновете на баскетболната звезда се надяват, че той ще успее да запази фокуса си върху играта и да преодолее личните предизвикателства с характерната си решителност.


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  • 1 ЛУКА НАЛИ ТИ КАЗАХ

    9 1 Отговор
    ЖЕНАТА НЕ Е КАТО ЧОВЕКА, А САМО ПРИЯТЕЛ СЛЕД КОНЯ,КУЧЕТО И КОЛАТА.

    16:51 07.08.2026

  • 2 123411

    2 12 Отговор
    Дончич да плаща там и да не мрънка, за да му иска толкова, момичето знае, че онзи има поне по 10х по-толкова. Знае му както договорите с Лейкърс, така и от реклами колко получава, така че да плаща. Даже малко му иска, но явно е скромна дама. Сама да му гледа децата без пари ли? Че да не е евтино в Калифорния?

    17:03 07.08.2026

  • 3 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Винаги ми е било чудно защо спортистите се женят за най големите ку. Ви?

    Коментиран от #4

    18:36 07.08.2026

  • 4 величествена и дълбинна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Те само са годеници бре ,а 48,97 млн.USD му е официалната заплата за 2027 г. БълхЪ го уапала

    22:04 07.08.2026

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