Личната драма на Лука Дончич: Финансови претенции и битка за родителски права разтърсват баскетболната звезда

Лука Дончич, един от най-ярките таланти на световния баскетбол и гордостта на Словения, се оказа в центъра на истинска буря в личния си живот. След повече от десетилетие заедно, звездата на Лос Анджелис Лейкърс и неговата дългогодишна партньорка Анамария Голтес сложиха край на връзката си малко след раждането на второто им дете, Оливия.

Скандалът придоби нови измерения, след като стана ясно, че Голтес е завела съдебен иск срещу Дончич в родната им Словения. Според източници от САЩ, тя настоява за обезщетение в размер на внушителните 50 милиона долара. От тази сума 10 милиона са предназначени за издръжка на двете им дъщери – двегодишната Габриела и седеммесечната Оливия, а останалите 40 милиона – за самата нея.

Освен финансовите претенции, Голтес е поискала и ограничаване на времето, което Дончич може да прекарва с децата си. В момента баскетболистът има право да ги вижда два пъти седмично, но майката настоява това да се намали до един ден. Този ход предизвика вълна от коментари и спекулации както в Словения, така и отвъд океана.

Любопитен обрат настъпи, когато стана ясно, че Голтес е оттеглила жалбата си от съда в Калифорния и е избрала да води делото в Словения, където живее с децата. Този ход се тълкува като стратегически, тъй като местното законодателство може да бъде по-благоприятно за нея.

Въпреки личните сътресения, Лука Дончич не позволява на драмата да засенчи професионалните му ангажименти. В момента той се намира в Словения, където организира четиридневен тренировъчен лагер за съотборниците си от Лос Анджелис Лейкърс. Подготовката за новия сезон в НБА върви с пълна пара, докато личният му живот остава под светлините на прожекторите.

Сагата между Лука Дончич и Анамария Голтес се превръща в една от най-обсъжданите теми както в спортните, така и в светските среди. Докато съдебната битка тепърва предстои, феновете на баскетболната звезда се надяват, че той ще успее да запази фокуса си върху играта и да преодолее личните предизвикателства с характерната си решителност.