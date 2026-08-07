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Тайният код на тирето: Какво разкрива двойната фамилия за характера на жената

Тайният код на тирето: Какво разкрива двойната фамилия за характера на жената

7 Август, 2026 19:17 2 806 50

  • тире-
  • фамилия-
  • име-
  • съпруга-
  • брак-
  • характер

Психолози и социолози обясняват връзката между избора на име след брака, емоционалната независимост и кариерните амбиции

Тайният код на тирето: Какво разкрива двойната фамилия за характера на жената - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Промяната на фамилното име след сключване на брак е много повече от административна процедура – тя е силен психологически акт. В миналото приемането на съпружеската фамилия е било символ на заличаване на старата самоличност и преминаване към нов род. Днес обаче все повече дами избират да запазят бащиното си име, добавяйки това на съпруга си с тире. Според мащабни проучвания на американски социолози от Университета в Невада и публикации в специализираното издание Gender & Society, този избор е ясен индикатор за специфични личностни черти, лидерски потенциал и вътрешни ценности.

Какво всъщност казва тирето в името за характера на една жена?

1. Силна индивидуалност и еманципация

Жените, които избират двойно име, притежават високо самочувствие и силно изразено усещане за идентичност. Те не желаят да „се разтворят“ в личността на партньора си. Тирето действа като визуален и законен мост между два свята – то казва: „Аз съм партньор в този съюз, но оставам вярна на себе си“. Психологически изследвания, цитирани в Journal of Family Issues, показват, че тези жени често заемат лидерски позиции и не се страхуват да отстояват мнението си.

2. Дълбока почит към родовите корени

Запазването на бащината фамилия е акт на благодарност и лоялност към семейството, в което жената е отраснала. Според експерти по фамилна терапия, това решение често се взема от дами, които имат силна емоционална връзка със своя баща или са единствени деца в семейството, желаещи да продължат родовата линия. За тях тирето не е разделение, а обединение на миналото и бъдещето.

3. Професионален прагматизъм и амбиция

Често зад тирето стоят години натрупан личен и професионален капитал. Жени, които вече са изградили кариера, публикували са научни трудове, развили са бранд или имат разпознаваемост в своята сфера, използват тирето като защитен механизъм за репутацията си. Проучване на икономисти, публикувано в Harvard Business Review, разкрива, че жените с двойно фамилно име в бизнеса по-често демонстрират предприемачески дух и по-висока финансова независимост в рамките на брака.

4. Дипломатичност и стремеж към компромис

Изборът на комбинирано име изисква кураж, тъй като често се сблъсква с традиционните очаквания на обществото или на семейството на съпруга. Жената с тире в името притежава отлични дипломатически умения. Тя е намерила среден път – зачита чувствата и традициите на мъжа си (приемайки неговото име), но поставя ясна граница за собствената си свобода (запазвайки своето). Това е знак за зряла личност, която търси партньорство на равни начела, а не подчинение.

Има ли негативни черти?

Някои психоаналитици предполагат, че в редки случаи тирето може да сигнализира за подсъзнателен страх от пълно обвързване или усещане за уязвимост. Понякога това е защитна реакция срещу пълното отдаване на брачната институция. Въпреки това, в огромния процент от случаите, модерната наука разглежда този акт като триумф на идентичността над остарелите социални догми.

В крайна сметка, тирето в името на една жена е малък, но мощен символ. То показва, че срещу вас стои личност, която знае коя е, откъде идва и накъде отива – без да губи нито грам от своята женственост и способност да обича.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че се е оженила по сметка

    37 14 Отговор
    Тва значи

    19:19 07.08.2026

  • 2 🦦🍌🦫

    9 24 Отговор
    Може и никакво тире да не слага, това са комлексарщини на късопишковци дето си мислят, че са вързали жената на синджир.

    Коментиран от #16

    19:19 07.08.2026

  • 3 Ахааа

    21 4 Отговор
    Това в България тирето е голяма работа! Има отбор с тире, после без тире и не става ясно дали кон боб яде?

    19:23 07.08.2026

  • 4 Цъцъ

    25 8 Отговор
    Бля, бля, чиста проба интересчийство, докато фамилията на мажа й и носи дивиденти "тире", ако не развод и ново "тире" 😉
    Единстено разбираемо е само за жени, ноито наистина са изградили име и по него са разпознаваеми, но такива са много малък %😉

    Коментиран от #32

    19:26 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Куха лейка

    21 9 Отговор
    Статия писана от жена ...и проучването и то явно ....Двадесет века без Тире ..сега 21 век на неолибералните мисирки....то за това сме в демографска криза ...заради Разни тирета....

    19:28 07.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    7 4 Отговор
    а като е с мьжка фамилия
    "ов" вместо "ова

    Коментиран от #14

    19:33 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 петрова-чалмова

    7 1 Отговор
    Всичко разкривам, оня турчин още ходи разноглед

    19:41 07.08.2026

  • 10 Никакви двойни фамилии!

    11 6 Отговор
    Ще се омъжа единствено за човека, който е готов да приеме моята фамилия.😇🪽

    Коментиран от #41

    19:46 07.08.2026

  • 11 Дзак

    4 0 Отговор
    Запазва фамилно име, да го помни зестрогонеца!

    19:46 07.08.2026

  • 12 Два паспорта пуяци с 2 номера

    5 1 Отговор
    Преди и след. А иначе удостоверение за идентичност само тя може да си реши дали да извади . И ако парите на тати примерно са и по старият в Швейцария може да си буха от парите на мъжа си там и посмъртно той няма как да си ги вземе при развод дори и предбрачен договор да има

    Коментиран от #17

    19:50 07.08.2026

  • 13 Да,да още малко

    2 0 Отговор
    Да не използват тирето като защитен механизъм за репутацията си. То добре казано но не е доизказано

    19:52 07.08.2026

  • 14 Пръц

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "kоkорчо 💋🍌":

    Василев - Василева
    Ще се произнася според случая

    20:03 07.08.2026

  • 15 Психотелесна патица

    14 7 Отговор
    Разкрива двулична, безчувствена, егоцентрична интригантка със съмнителен морал ето това разкрива. Със сигурност не носи и брачна халка.

    20:05 07.08.2026

  • 16 А пък на Даньо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "🦦🍌🦫":

    две дърти лисици са му вързали очите и 15г само затягат възела хахаха

    20:09 07.08.2026

  • 17 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Два паспорта пуяци с 2 номера":

    От болната глава на здравата!

    20:14 07.08.2026

  • 18 Меркантилна

    5 0 Отговор
    Ако се казва Илон Мъск и фамилия даже няма да сложа!

    20:28 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 До 1 и 15

    7 10 Отговор
    Значи, че уважавам баща си, уважавам рода си, уважавам и труда, с който съм получила всичките си дипломи и съм се преборила за престижно работно място. Съпругът ми има в мое лице стабилен приятел и съюзник, а не само любовница и майка на детето му. Прибавила съм и неговото фамилно име към бащиното ми, защото държа на него и го уважавам като човек. Бракът ми не се крепи само на любовна страст и физическо харесване. Парите му са без значение във връзката ни, защото си имам свои. Имам ги благодарение на татко, а за текущи разходи си печеля сама и внасям също и в домакинството.
    Когато срещнете жена, която има такова отношение спрямо вас, да знаете, че сте извадили късмет.

    Коментиран от #23

    21:10 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стига, бе

    5 7 Отговор
    Какви тирета, бе! Всеки идва на тоя свят с неговото си име и нищо не трябва да го променя! Никога не бих си сменила името, на каквато и да е цена!

    21:19 07.08.2026

  • 25 Щастливец

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Карма":

    Мисля как да я унижа и оплуя омраза но не и симпатия. Ако е около мен 15 минути най много ще изкара , след това гипсово корито 🥳🥳🥳🥳🤭

    21:20 07.08.2026

  • 26 Морзова азбука

    4 3 Отговор
    Това е като при двете ЦСКА-та, тирето разкрива селския произход, а числото - бройката моркови, корнишони и банани.

    21:27 07.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Щастливец

    1 8 Отговор
    Ще и е първия и последния такъв бой в живота. Ще и взема здравето на първия ден ще ме помни цел живот 🥳🥳🪬

    21:33 07.08.2026

  • 29 Щастливец

    2 7 Отговор
    Пусни си видео в интернет да гледаш преди 30 години как са клали прасе. Хващат го с един дебел тел през зурлата , веднага след тва с една голяма вария удар в главата и след това два ножа в гракляна. Същото мисля да направя и с каъровата стара мома 🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #31

    21:35 07.08.2026

  • 30 Това наистина е карма

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Щастливец":

    Ти си много, много болен човек...

    Коментиран от #33

    21:37 07.08.2026

  • 31 Знаеш ли, че

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Щастливец":

    Злобата разболява... Нелечимо...☠️🪦

    21:40 07.08.2026

  • 32 младите да копат картофи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цъцъ":

    ИИ няма емоции и за това "говори" за "модерната наука" или "акт като триумф на идентичността над остарелите социални догми".

    21:46 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Христо

    2 1 Отговор
    А жените, които изобщо не си сменят името - те са повече от ония с колебливото тире

    А съм попадал на удивителни тирета: Иванова-Петрова например. Страшна индивидуалност

    22:16 07.08.2026

  • 35 Хаха

    0 1 Отговор
    Плана и е да махне тирето след като спести достатъчно пари от вас

    22:17 07.08.2026

  • 36 Абе

    2 0 Отговор
    журналисти вече не ни трявбват това е единствената професия, в която AI наистина се справя по-добре от човек

    22:20 07.08.2026

  • 37 Всички

    3 1 Отговор
    Коментари издават много сбъркано отношение към брака, и живота въобще!!! Сякаш не сте тръгнали заедно през живота, а сте тръгнали на война един с друг, и отрано обмисляте тактически ходове как да вземете връх, и да прецакате другарчето!!! Защото имате някаква сбъркана сигурност, че развода предстои!!! Затова започвате нещастни още от първият ден, и затова развода винаги идва!!! Но вие си оставате същите нещастни загубеняци, и ще прецакате следващият си шанс по същият начин!!! Няма да имате щастие, но ще компенсирате с фукня в бг. Мама колко сте яки и независими жени!!! Но пък ще сте все по зависими от всеки, който реши да ви ползва за малко, и да ви изхвърли!!!
    Е......, затова още не съм женен!!!
    Ако намеря жена с която да имам истинска любов и щастие, фамилията ще ми бъде последното, за което ще мисля!!!

    Коментиран от #39

    22:20 07.08.2026

  • 38 Защо

    1 0 Отговор
    Трябва да си смени името
    Това сигурно е свързано с чаршафа първата брачма нощ
    @21ви век е за някой, а за други 16ти

    23:07 07.08.2026

  • 39 Бръм

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Всички":

    Мани, мани - простаци! Хахаха
    Важното е да се изкажат, с подобни проникновения се опитват да излекуват душевната си пустота.
    Хаха

    Коментиран от #40

    23:34 07.08.2026

  • 40 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бръм":

    Хленченето по форумите издава душевна пустота. И вместо да лекува, задълбава още повече в проблема.

    23:39 07.08.2026

  • 41 И така става

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никакви двойни фамилии!":

    Ти го пишеш на шега, но България е една от държавите, в които е разрешено на младоженците да вземат фамилното име на тъста, ако това им харесва.

    01:53 08.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Миризливата Маца е щастлива

    0 0 Отговор
    Че са безчувствени и влачат името на спонсора си.

    02:30 08.08.2026

  • 44 Бети неудачницата

    0 1 Отговор
    Камерунците имат много сладко мляко

    03:31 08.08.2026

  • 45 Анита пройдохата

    0 1 Отговор
    Всяка жена трябва да преспи с двама негри на един път 🥳🤭

    Коментиран от #49

    03:46 08.08.2026

  • 46 Анита гъркинята

    0 1 Отговор
    Днес измих нозете на един дядо циганин от факултета

    03:57 08.08.2026

  • 47 Джоко

    1 1 Отговор
    Водещи са хигиенните навици при една жена...

    Повлекана ли е , никакви "тирета" не са в състояние да я култивират

    Коментиран от #50

    04:24 08.08.2026

  • 48 Колко повече са такива, виж си рейтинга!

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ти посмали":

    Жена, която сама се хвали, е пълна с комплекси.

    11:27 08.08.2026

  • 49 Абе "мъж", като л... на дъжд

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Анита пройдохата":

    Кажи колко камерунеца са те изкъртвали наведнъж?

    11:29 08.08.2026

  • 50 Добре че не знаем откъде тръгнахте...

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Джоко":

    Всички сте "повлекани", но някои с "пари в куфарчета".

    11:30 08.08.2026