Хусите удариха отново! Йеменските бунтовници извършиха поредна смъртоносна атака в рамките

Най-малко трима представители на йеменските правителствени сили и двама цивилни бяха убити днес при нови атаки на йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес, цитирана от БТА,
Новото нападение бе извършено след вчерашните удари на хусите, които бяха най-смъртоносните, откакто бе постигнато примирие през 2022 г.
Вчера най-малко 58 войници бяха убити при изстрелване на ракети и пускане на дрони от хусите, които разполагат с подкрепата на Иран, срещу провинция Мариб. Същата провинция бе атакувана и днес.
Хусите също така удариха снощи Саудитска Арабия и раниха 11 души, заяви военната коалиция, предвождана от Рияд и намесила се в йеменския конфликт през 2015 г., заставайки на страната на правителството срещу хусите.
Коалицията няма да остане със скръстени ръце, предупреди днес източник, близък до саудитската армия, като заяви, че Мариб е "червена линия".
Мариб е провинция със стратегическо значение, като някои нейни райони са под контрола на бунтовниците, а други - под този на правителството. Правителството контролира едноименния град, както и петролни полета и съоръжения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
19:42 07.08.2026
2 така е
Коментиран от #15
19:43 07.08.2026
3 гост
19:46 07.08.2026
4 ХУСИТЕ
19:47 07.08.2026
5 Дудов
Коментиран от #11
19:47 07.08.2026
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8, #9
19:48 07.08.2026
7 Куропатко Мисирков
19:51 07.08.2026
8 Мурзик
До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Освен това и ги хванаха без пари.
19:56 07.08.2026
9 Oня с коня
До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Това което казваш е защото не си в час- "добрите" Хуси пуснаха Пленените Българи защото се намеси Франция и им ПЛАТИ без да се уточнява Колко.
19:58 07.08.2026
10 Просто
19:58 07.08.2026
11 Хус
До коментар #5 от "Дудов":Да не си стоял с ушанката на слънце???
19:59 07.08.2026
12 Йеменските бунтовници бухали по
19:59 07.08.2026
13 ?????
На хегемона му свършват ракетите а на الحوثيون-те не им свършват.
20:05 07.08.2026
14 Механик
Знаем, знаем. Има още една такава коалиция дето все се среща по трапезариите, все взема решения да громи Русия и все не и стиска.
20:12 07.08.2026
15 Ъъъ
До коментар #2 от "така е":"Скоро няма да има нито ХуТи, нито Иран."
Не бери грижа.... Ще ги има. Персите ги има от 2500 години, докато краварите ги има от 250 години, но едва ли ще ги има след още 250.. Както са тръгнали да се самозатриват....🤣 🤣
Коментиран от #17
20:29 07.08.2026
16 Дзак
20:33 07.08.2026
17 Да, ама
До коментар #15 от "Ъъъ":Перси и терористичния режима на аятоласите са много различни неща. Перси и Иииран ще има, но той няма да е под ръководството на аятоласи
Коментиран от #18
20:38 07.08.2026
18 Ъъъ
До коментар #17 от "Да, ама":"Перси и терористичния режима на аятоласите..."
Колко терористични атаки са организирани от аятоласкте?
Колко държави бяха нападнати от Иран?
Колко правителства по света бяха свалени от Техеран?
Какво те кара да наричаш управлението на аятоласите "терористичен режим"?
Коментиран от #19, #20, #22
20:54 07.08.2026
19 Ол1гофррен,
До коментар #18 от "Ъъъ":Сарафово.
Коментиран от #25
21:06 07.08.2026
20 Да бе, да
До коментар #18 от "Ъъъ":Практически всички страни от региона без изключене са нападани от този режим и то вече в продължения на десетелетия под ред. Реално за проблемите в близкия изток вината е основно на този режим. Хамас, Хисбула и Хусите нима не проксита на този режим? Нима този режим не е международен износител на тероризъм в целия свят?
Нима дори и в атентата от Сарафово на наща територия не бяха те инирекно през проксито си?
Хайде стига манипутивно тълкуване на всичко.
Коментиран от #23
21:07 07.08.2026
21 Патакламата
Тромп го чакат трудни времена!
21:22 07.08.2026
22 Аятоласите
До коментар #18 от "Ъъъ":Трепят собствения си народ и помагат на Путлрр в окупацията на Украйна!
Поддържат тероризма на Хамас, Хусбула, Ислямски джихад и подобни.
Демокрация в Иран на практика няма.
Ненормалниците искат и ядрено оръжие.
Коментиран от #24
21:25 07.08.2026
23 Ъъъ
До коментар #20 от "Да бе, да":Ти нормалнен ли си? Кои държави са били нападнати без причина?
"Хамас, Хисбула и Хусите нима не проксита на този режим?"
Хизбула - появява през 1982 г. и възникването и е директно и неразривно свързано с действията на Израел – по-конкретно с израелското военно нахлуване в Южен Ливан през юни същата година....В контекста на тогавашната ливанска гражданска война, Израел предприема мащабна военна офанзива с цел да прогони от Ливан бойцитр на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), които атакуват Северен Израел.
Хамас се появява официално през декември 1987 г. по време на Първата палестинска интифада ....Организацията е основана от палестинския духовник шейх Ахмед Ясин в Ивицата Газа като разклонение на египетското движение "Мюсюлмански братя“....Връзката между възникването на Хамас и действията на Израел е директна и се корени в израелската геополитическа стратегия от 70-те и 80-те години на миналия век....
Хутите се появяват поради идентични причини, но заради Саудитска Арабия, въпреки че първоначално те стартират като мирна образователна организация, наречена "Вярваща младеж".... През 2004 г. обаче напрежението с правителството ескалира в открит военен конфликт, след който основателят Хюсеин ал-Хути е убит. Неговият брат, Абдул Малик ал-Хути поема лидерството и превръща движението в мощна бунтовническа армия.... В общи линии, нито едно движение не е създадено просто така....За да ги има, обвинявайте Израел и Саудитска Арабия... 🤣
Коментиран от #26
21:31 07.08.2026
24 Ъъъ
До коментар #22 от "Аятоласите":Вече отговорих на подобни небивалици и нямам намерение да се повтарям.
"Трепят собствения си народ и помагат на Путлрр в окупацията на Украйна!"
Това кой го казва? Че трепят собствения си народ и как помагат на Путин? С дронове? Защото това не е вярно... 🤣
21:35 07.08.2026
25 Ъъъ
До коментар #19 от "Ол1гофррен,":"Сарафово"
Евреите....
21:38 07.08.2026
26 Оправдания
До коментар #23 от "Ъъъ":Те са доказани терористи. И най-противното на тези проксита е, че те обричат точно тези чиито интереси твърдят, че защитава, а реално просто ги използват брутално като жив щит зад който се крият само заради режима на аятоласите който ги създава финасира и въоражават. Ако не бяха тези изроди отдава в региона щеше да има травн мир и всички хората щяха да живеят при нормалниусловия и в хърмония с останалите
Коментиран от #27
21:49 07.08.2026
27 Ъъъ
До коментар #26 от "Оправдания":Седни! Слаб 2!
22:29 07.08.2026
28 Анонимен
23:00 07.08.2026