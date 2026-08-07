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Хусите удариха отново! Йеменските бунтовници извършиха поредна смъртоносна атака в рамките

Хусите удариха отново! Йеменските бунтовници извършиха поредна смъртоносна атака в рамките

7 Август, 2026 19:39 3 181 28

  • хуси-
  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • червено море-
  • иран

Вчера най-малко 58 войници бяха убити при изстрелване на ракети и пускане на дрони от хусите, които разполагат с подкрепата на Иран, срещу провинция Мариб

Хусите удариха отново! Йеменските бунтовници извършиха поредна смъртоносна атака в рамките - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко трима представители на йеменските правителствени сили и двама цивилни бяха убити днес при нови атаки на йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес, цитирана от БТА,

Новото нападение бе извършено след вчерашните удари на хусите, които бяха най-смъртоносните, откакто бе постигнато примирие през 2022 г.

Вчера най-малко 58 войници бяха убити при изстрелване на ракети и пускане на дрони от хусите, които разполагат с подкрепата на Иран, срещу провинция Мариб. Същата провинция бе атакувана и днес.

Хусите също така удариха снощи Саудитска Арабия и раниха 11 души, заяви военната коалиция, предвождана от Рияд и намесила се в йеменския конфликт през 2015 г., заставайки на страната на правителството срещу хусите.

Коалицията няма да остане със скръстени ръце, предупреди днес източник, близък до саудитската армия, като заяви, че Мариб е "червена линия".

Мариб е провинция със стратегическо значение, като някои нейни райони са под контрола на бунтовниците, а други - под този на правителството. Правителството контролира едноименния град, както и петролни полета и съоръжения.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    11 44 Отговор
    Ние сме ЕС,много слабо интересува кво е в Азия , Африка и хазарския каганат ръша

    19:42 07.08.2026

  • 2 така е

    14 55 Отговор
    Скоро няма да има нито ХуТи, нито Иран.

    Коментиран от #15

    19:43 07.08.2026

  • 3 гост

    13 38 Отговор
    Закривай от картата Иемен,никаква полза за Света.

    19:46 07.08.2026

  • 4 ХУСИТЕ

    45 15 Отговор
    БРАВО НА ХУСИТЕ помагат на ИРАН а не кто другити ислямски държави са педатели като турция

    19:47 07.08.2026

  • 5 Дудов

    44 11 Отговор
    Нека ударят и евреите

    Коментиран от #11

    19:47 07.08.2026

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    47 13 Отговор
    Хусите са добри и смели хора.Пуснаха нашите моряци без пари.

    Коментиран от #8, #9

    19:48 07.08.2026

  • 7 Куропатко Мисирков

    31 3 Отговор
    Отново бат Анатолий не прави разлика между Хутите и последователите на Ян Хус.

    19:51 07.08.2026

  • 8 Мурзик

    11 11 Отговор

    До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Освен това и ги хванаха без пари.

    19:56 07.08.2026

  • 9 Oня с коня

    11 22 Отговор

    До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Това което казваш е защото не си в час- "добрите" Хуси пуснаха Пленените Българи защото се намеси Франция и им ПЛАТИ без да се уточнява Колко.

    19:58 07.08.2026

  • 10 Просто

    10 26 Отговор
    Поредното последно прокси на терористичния режим аятоласите ще бъде приключено след Хамас и Хисбола с които се разправи Израелската армия

    19:58 07.08.2026

  • 11 Хус

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Дудов":

    Да не си стоял с ушанката на слънце???

    19:59 07.08.2026

  • 12 Йеменските бунтовници бухали по

    20 6 Отговор
    йеменските правителствени сили. А правителство го нямало щото било зачезнало от месеци в Саудитска Арабия

    19:59 07.08.2026

  • 13 ?????

    23 5 Отговор
    Тия с джапанките се оказаха голям проблем за хегемона.
    На хегемона му свършват ракетите а на الحوثيون‎-те не им свършват.

    20:05 07.08.2026

  • 14 Механик

    28 9 Отговор
    "Коалицията няма да остане със скръстени ръце"
    Знаем, знаем. Има още една такава коалиция дето все се среща по трапезариите, все взема решения да громи Русия и все не и стиска.

    20:12 07.08.2026

  • 15 Ъъъ

    28 8 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    "Скоро няма да има нито ХуТи, нито Иран."

    Не бери грижа.... Ще ги има. Персите ги има от 2500 години, докато краварите ги има от 250 години, но едва ли ще ги има след още 250.. Както са тръгнали да се самозатриват....🤣 🤣

    Коментиран от #17

    20:29 07.08.2026

  • 16 Дзак

    18 2 Отговор
    Бяха Северен и Южен Йемен. Сана и Аден. Аден е бил завзет от Англичаните като база за зареждане на параходите с въглища. Днес го поддържа СА.

    20:33 07.08.2026

  • 17 Да, ама

    9 18 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъ":

    Перси и терористичния режима на аятоласите са много различни неща. Перси и Иииран ще има, но той няма да е под ръководството на аятоласи

    Коментиран от #18

    20:38 07.08.2026

  • 18 Ъъъ

    26 7 Отговор

    До коментар #17 от "Да, ама":

    "Перси и терористичния режима на аятоласите..."

    Колко терористични атаки са организирани от аятоласкте?
    Колко държави бяха нападнати от Иран?
    Колко правителства по света бяха свалени от Техеран?
    Какво те кара да наричаш управлението на аятоласите "терористичен режим"?

    Коментиран от #19, #20, #22

    20:54 07.08.2026

  • 19 Ол1гофррен,

    5 18 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъ":

    Сарафово.

    Коментиран от #25

    21:06 07.08.2026

  • 20 Да бе, да

    5 22 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъ":

    Практически всички страни от региона без изключене са нападани от този режим и то вече в продължения на десетелетия под ред. Реално за проблемите в близкия изток вината е основно на този режим. Хамас, Хисбула и Хусите нима не проксита на този режим? Нима този режим не е международен износител на тероризъм в целия свят?
    Нима дори и в атентата от Сарафово на наща територия не бяха те инирекно през проксито си?
    Хайде стига манипутивно тълкуване на всичко.

    Коментиран от #23

    21:07 07.08.2026

  • 21 Патакламата

    7 3 Отговор
    в Червено море и Персийския залив ще бъде периодично поддържана и ще се изостри внезапно баш по време на американските избори!
    Тромп го чакат трудни времена!

    21:22 07.08.2026

  • 22 Аятоласите

    6 15 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъ":

    Трепят собствения си народ и помагат на Путлрр в окупацията на Украйна!

    Поддържат тероризма на Хамас, Хусбула, Ислямски джихад и подобни.

    Демокрация в Иран на практика няма.

    Ненормалниците искат и ядрено оръжие.

    Коментиран от #24

    21:25 07.08.2026

  • 23 Ъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе, да":

    Ти нормалнен ли си? Кои държави са били нападнати без причина?

    "Хамас, Хисбула и Хусите нима не проксита на този режим?"

    Хизбула - появява през 1982 г. и възникването и е директно и неразривно свързано с действията на Израел – по-конкретно с израелското военно нахлуване в Южен Ливан през юни същата година....В контекста на тогавашната ливанска гражданска война, Израел предприема мащабна военна офанзива с цел да прогони от Ливан бойцитр на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), които атакуват Северен Израел.

    Хамас се появява официално през декември 1987 г. по време на Първата палестинска интифада ....Организацията е основана от палестинския духовник шейх Ахмед Ясин в Ивицата Газа като разклонение на египетското движение "Мюсюлмански братя“....Връзката между възникването на Хамас и действията на Израел е директна и се корени в израелската геополитическа стратегия от 70-те и 80-те години на миналия век....

    Хутите се появяват поради идентични причини, но заради Саудитска Арабия, въпреки че първоначално те стартират като мирна образователна организация, наречена "Вярваща младеж".... През 2004 г. обаче напрежението с правителството ескалира в открит военен конфликт, след който основателят Хюсеин ал-Хути е убит. Неговият брат, Абдул Малик ал-Хути поема лидерството и превръща движението в мощна бунтовническа армия.... В общи линии, нито едно движение не е създадено просто така....За да ги има, обвинявайте Израел и Саудитска Арабия... 🤣

    Коментиран от #26

    21:31 07.08.2026

  • 24 Ъъъ

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Аятоласите":

    Вече отговорих на подобни небивалици и нямам намерение да се повтарям.

    "Трепят собствения си народ и помагат на Путлрр в окупацията на Украйна!"

    Това кой го казва? Че трепят собствения си народ и как помагат на Путин? С дронове? Защото това не е вярно... 🤣

    21:35 07.08.2026

  • 25 Ъъъ

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ол1гофррен,":

    "Сарафово"

    Евреите....

    21:38 07.08.2026

  • 26 Оправдания

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъ":

    Те са доказани терористи. И най-противното на тези проксита е, че те обричат точно тези чиито интереси твърдят, че защитава, а реално просто ги използват брутално като жив щит зад който се крият само заради режима на аятоласите който ги създава финасира и въоражават. Ако не бяха тези изроди отдава в региона щеше да има травн мир и всички хората щяха да живеят при нормалниусловия и в хърмония с останалите

    Коментиран от #27

    21:49 07.08.2026

  • 27 Ъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Оправдания":

    Седни! Слаб 2!

    22:29 07.08.2026

  • 28 Анонимен

    4 3 Отговор
    Те нямат богатствата на милиардерите от другите арабски държави.Не ламтят за богатства.По всяко време са готови да пробият Ламариненият покрив на шестолъчките и така да помогнат на персите.Желанието на задокеанските ни скъпи дружки да ги върнат в каменната ера ,за да се бият с лъкове и стрели е голямо.Правят всичко възможно това да се случи.

    23:00 07.08.2026