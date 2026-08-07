Хусите удариха отново! Йеменските бунтовници извършиха поредна смъртоносна атака в рамките

Най-малко трима представители на йеменските правителствени сили и двама цивилни бяха убити днес при нови атаки на йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес, цитирана от БТА,

Новото нападение бе извършено след вчерашните удари на хусите, които бяха най-смъртоносните, откакто бе постигнато примирие през 2022 г.

Вчера най-малко 58 войници бяха убити при изстрелване на ракети и пускане на дрони от хусите, които разполагат с подкрепата на Иран, срещу провинция Мариб. Същата провинция бе атакувана и днес.

Хусите също така удариха снощи Саудитска Арабия и раниха 11 души, заяви военната коалиция, предвождана от Рияд и намесила се в йеменския конфликт през 2015 г., заставайки на страната на правителството срещу хусите.

Коалицията няма да остане със скръстени ръце, предупреди днес източник, близък до саудитската армия, като заяви, че Мариб е "червена линия".

Мариб е провинция със стратегическо значение, като някои нейни райони са под контрола на бунтовниците, а други - под този на правителството. Правителството контролира едноименния град, както и петролни полета и съоръжения.