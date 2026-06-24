Новини
Спорт »
Тенис »
Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров с победи в Сърбия

Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров с победи в Сърбия

24 Юни, 2026 23:16 412 1

  • валерия гърневска-
  • юлия стаматова-
  • сингъл-
  • тенис-
  •  турнир-
  • куршумлийска баня-
  • сърбия-
  • джордж лазаров

Анжелина Костова загуби в първия от Гала Иванович

Валерия Гърневска, Юлия Стаматова и Джордж Лазаров с победи в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Валерия Гърневска и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей за жени в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната Валерия Гърневска победи с 6:4, 6:2 Джулия Александра Мусат (Румъния) за 82 минути игра.

Валерия Гърневска направи обрат от 3:4 до 6:4 в първия сет, а във втората част поведе с 5:1 по пътя към крайната победа. Преди този мач Гърневска постигна и две победи в квалификациите, а във втория кръг ще играе срещу поставената под №1 представителка на домакините Наталия Сенич.


Поставената под №6 Юлия Стаматова спечели с 6:3, 6:4 срещу Дефне Чърпанли (Турция) за час и 53 минути на корта.

Стаматова поведе с 4:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Във втората част българката дръпна с 5:3, а след това на собствен сервис затвори мача с 6:4. Във втория кръг Стаматова ще играе срещу друга българка – Дария Великова, която вчера елиминира сънародничката си Йоана Константинова.

Квалификантката Анжелина Костова загуби в първия кръг на сингъл с 2:6, 4:6 от Гала Иванович (Сърбия).


Вчера три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки.

Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще играят за място на полуфиналите срещу поставените под №1 сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович, а съперничките на Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) ще станат ясни по-късно тази вечер.


Джордж Лазаров пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира при мъжете.

21-годишният българин победи убедително с 6:2, 6:2 Марко Кнежевич (Нидерландия) за час и 24 минути игра. Лазаров достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Сърбия през миналата седмица, а във втория кръг ще играе срещу Матео Месальо (Италия).


Вчера Лазаров и партньорът му Кирилс Соколовс (Латвия) се класираха за четвъртфиналите на двойки, като следващите им съперници ще бъдат поставените под №1 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народна топка?

    1 0 Отговор
    Има Война’ Има СВЕТОВНО ПО ФУТБОЛ, БЕ!!!
    Може ли БЕЗ “новини” за ръкоблудстео, надпърдяване и вагинална сухота на първа страница?
    БлагодарА!

    00:10 25.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове