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Босна и Херцеговина с победа над Катар – надеждите за осминафиналите остават живи

Босна и Херцеговина с победа над Катар – надеждите за осминафиналите остават живи

25 Юни, 2026 00:05 612 0

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Вълнуваща битка на „Люмен Фийлд“: Балканският тим надделя с 3:1

Босна и Херцеговина с победа над Катар – надеждите за осминафиналите остават живи - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Босна и Херцеговина извоюваха ценна победа с 3:1 срещу коравия отбор на Катар в последния си мач от група „В“ на Световното първенство по футбол в Северна Америка. С този успех босненците запазиха шансовете си за класиране на 1/16-финалите, макар и съдбата им да зависи от резултатите в останалите групи.

Още в началните минути двата тима демонстрираха желание за победа, но босненците бяха по-настоятелни в атака. В 29-ата минута Иван Башич изведе Керим Алайбегович, който с мощен удар с десния крак разпечата вратата на Катар и даде преднина на своя отбор.

Само пет минути по-късно Един Джеко показа класата си, като засече центриране отляво, а след рикошет в Султан Албраки топката неспасяемо влетя във вратата за 2:0.

Катар не се предаде и в 42-ата минута капитанът Хасан Алхаидос се възползва от неразбирателство в защитата на Босна и Херцеговина, намалявайки резултата на 2:1 след асистенция от Едмилсон Жуниор.

В самия край на първата част Педро Мигел бе близо до изравняване, но топката срещна гредата.

След почивката двата отбора заложиха на по-предпазлива игра, като босненците умело бранеха крехката си преднина. В 80-ата минута Ермин Махмич сложи точка на спора, като не позволи на катарците да се върнат в мача.

До последния съдийски сигнал напрежението бе осезаемо, но резултатът остана непроменен.

С този успех Босна и Херцеговина се нарежда сред претендентите за място на 1/16-финалите като един от осемте най-добри трети отбори в груповата фаза. Все още обаче не е ясно дали балканците ще продължат напред – всичко ще се реши след изиграването на последните срещи в останалите групи.



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