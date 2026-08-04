Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Гаел Монфис започна с победа последния си Мастърс 1000

Гаел Монфис започна с победа последния си Мастърс 1000

4 Август, 2026 10:09 420 1

  • гаел монфис-
  • монреал-
  • мастърс 1000-
  • тенис-
  • победа-
  • камил майхжак-
  • кариера-
  • турнир-
  • ветеран-
  • спортни новини

Френската тенис легенда демонстрира класа и характер в първия си мач на престижния турнир

Гаел Монфис започна с победа последния си Мастърс 1000 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гаел Монфис даде заявка за силно представяне на последния си турнир от сериите "Мастърс 1000" в Монреал. 39-годишният французин, който съвсем скоро ще отпразнува своя 40-ти рожден ден, показа, че възрастта е само число, като се наложи над поляка Камил Майхжак с убедителното 6:4, 6:4.

В първия си професионален сблъсък с Майхжак, Монфис демонстрира изключителна концентрация и тактическа зрялост. Във всеки от сетовете той реализира по два пробива, а въпреки че допусна по един пробив на свой сервис, контролираше хода на срещата през цялото време. Двубоят продължи 1 час и 40 минути, изпълнени с динамични разигравания и типичните за Монфис атрактивни изпълнения.

Този сезон е особено емоционален за Монфис, тъй като той вече обяви, че ще сложи край на професионалната си кариера след края на 2026 година. Със завидна кариера зад гърба си – бивш номер 6 в световната ранглиста, 13 титли на сингъл и над 25 милиона долара от наградни фондове – французинът оставя ярка следа в историята на тениса.

Монфис не крие, че иска да се наслади на всеки миг на корта в последните си турнири. Феновете в Монреал го посрещнаха с бурни аплодисменти, а той им се отблагодари с вдъхновяваща игра и победа, която го изпрати във втория кръг на надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кое е това шимпанзе

    1 1 Отговор
    и как така е французин?

    10:55 04.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове