Гаел Монфис започна с победа последния си Мастърс 1000

Гаел Монфис даде заявка за силно представяне на последния си турнир от сериите "Мастърс 1000" в Монреал. 39-годишният французин, който съвсем скоро ще отпразнува своя 40-ти рожден ден, показа, че възрастта е само число, като се наложи над поляка Камил Майхжак с убедителното 6:4, 6:4.

В първия си професионален сблъсък с Майхжак, Монфис демонстрира изключителна концентрация и тактическа зрялост. Във всеки от сетовете той реализира по два пробива, а въпреки че допусна по един пробив на свой сервис, контролираше хода на срещата през цялото време. Двубоят продължи 1 час и 40 минути, изпълнени с динамични разигравания и типичните за Монфис атрактивни изпълнения.

Този сезон е особено емоционален за Монфис, тъй като той вече обяви, че ще сложи край на професионалната си кариера след края на 2026 година. Със завидна кариера зад гърба си – бивш номер 6 в световната ранглиста, 13 титли на сингъл и над 25 милиона долара от наградни фондове – французинът оставя ярка следа в историята на тениса.

Монфис не крие, че иска да се наслади на всеки миг на корта в последните си турнири. Феновете в Монреал го посрещнаха с бурни аплодисменти, а той им се отблагодари с вдъхновяваща игра и победа, която го изпрати във втория кръг на надпреварата.