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Байерн Мюнхен привлича мароканската сензация Исмаел Сайбари

Байерн Мюнхен привлича мароканската сензация Исмаел Сайбари

25 Юни, 2026 15:44 313 0

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Баварците финализират впечатляващ трансфер с ПСВ Айндховен

Байерн Мюнхен привлича мароканската сензация Исмаел Сайбари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският колос Байерн Мюнхен се сдоби с ново бижу в състава си, след като постигна споразумение с ПСВ Айндховен за привличането на изгряващата звезда на мароканския национален отбор – Исмаел Сайбари.

Според авторитетната германска медия „Fussballdaten“, шампионите на Бундеслигата ще заплатят внушителната сума от 50 милиона евро, към която ще бъдат добавени още 5 милиона под формата на различни бонуси. Този трансфер бележи един от най-значимите ходове на Байерн през летния прозорец, като клубът демонстрира сериозни амбиции за предстоящия сезон.

25-годишният офанзивен полузащитник впечатли футболната общественост с изявите си на Световното първенство, където реализира три гола в три последователни срещи. С бързината, техниката и головия си нюх, Сайбари се превърна в истински кошмар за противниковите защити и заслужено привлече вниманието на европейските грандове.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че мароканският национал вече е уточнил всички детайли по личния си контракт с баварците. След успешно преминати медицински тестове, Сайбари ще парафира договор за пет години, който ще го задържи на „Алианц Арена“ до 2029 година.


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