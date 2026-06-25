Байерн Мюнхен привлича мароканската сензация Исмаел Сайбари

Германският колос Байерн Мюнхен се сдоби с ново бижу в състава си, след като постигна споразумение с ПСВ Айндховен за привличането на изгряващата звезда на мароканския национален отбор – Исмаел Сайбари.

Според авторитетната германска медия „Fussballdaten“, шампионите на Бундеслигата ще заплатят внушителната сума от 50 милиона евро, към която ще бъдат добавени още 5 милиона под формата на различни бонуси. Този трансфер бележи един от най-значимите ходове на Байерн през летния прозорец, като клубът демонстрира сериозни амбиции за предстоящия сезон.

25-годишният офанзивен полузащитник впечатли футболната общественост с изявите си на Световното първенство, където реализира три гола в три последователни срещи. С бързината, техниката и головия си нюх, Сайбари се превърна в истински кошмар за противниковите защити и заслужено привлече вниманието на европейските грандове.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че мароканският национал вече е уточнил всички детайли по личния си контракт с баварците. След успешно преминати медицински тестове, Сайбари ще парафира договор за пет години, който ще го задържи на „Алианц Арена“ до 2029 година.