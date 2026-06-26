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Английски национал преминава в Ман Сити

Английски национал преминава в Ман Сити

26 Юни, 2026 07:00 778 1

  • елиът андерсън-
  • нотингам форест-
  • манчестър сити-
  • футбол-
  • трансфер

"Гражданите" са постигнали споразумение с Нотингам за трансфера на 23-годишния халф

Английски национал преминава в Ман Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английският национал Елиът Андерсън ще продължи кариерата си в Манчестър Сити, съобщава Флориан Плетенберг. "Гражданите" са постигнали споразумение с Нотингам за трансфера на 23-годишния халф.

Сити ще плати около 140-150 млн. евро за правата на полузащитника, ако бъдат активирани всички бонуси в договора му. Самият Андерсън вече е уточнил своите лични условия.

Очаква се той да премине медицински прегледи в САЩ, където е част от отбора на Англия на Мондиал 2026.

Нотингам привлече Елиът Андерсън от Нюкасъл за малко над 40 млн. евро. През миналия сезон той изигра 50 мача във всички турнири за Форест.


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