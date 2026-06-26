Английски национал преминава в Ман Сити

Английският национал Елиът Андерсън ще продължи кариерата си в Манчестър Сити, съобщава Флориан Плетенберг. "Гражданите" са постигнали споразумение с Нотингам за трансфера на 23-годишния халф.
Сити ще плати около 140-150 млн. евро за правата на полузащитника, ако бъдат активирани всички бонуси в договора му. Самият Андерсън вече е уточнил своите лични условия.
Очаква се той да премине медицински прегледи в САЩ, където е част от отбора на Англия на Мондиал 2026.
Нотингам привлече Елиът Андерсън от Нюкасъл за малко над 40 млн. евро. През миналия сезон той изигра 50 мача във всички турнири за Форест.
🚨💥 Elliot Anderson to Manchester City - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026
Personal terms were never an issue as reported. Full agreement with Forest has now been reached. Confirmed. Transfer fee worth up top €140-150m including all bonuses.
Long-term contract agreed. Medical to take place in the… pic.twitter.com/UJ3uVvPV84
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1 Артилерист
07:10 26.06.2026