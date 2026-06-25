Кенан Йълдъз: Турция ще напусне Мондиал 2026 с чест и достойнство

С наближаването на заключителния мач от груповата фаза на Мондиал 2026, турският полузащитник Кенан Йълдъз отправи емоционално обръщение към феновете и съотборниците си. Въпреки разочароващите резултати до момента, националният отбор на Турция е решен да завърши участието си на световната сцена с високо вдигнати глави.

След като инкасираха две последователни загуби и изгубиха шансове за класиране напред, турците ще се изправят срещу един от домакините на турнира – САЩ, на 26 юни в Лос Анджелис. Въпреки трудностите, Йълдъз не крие амбицията си отборът да покаже характер и борбен дух до последния съдийски сигнал.

„Очакванията към нас бяха огромни – цяла Турция стоеше зад гърба ни и вярваше в нашия успех. Искам да изразя искрените си извинения към всички, които ни подкрепяха от трибуните и пред екраните. Знам, че разочарованието е голямо, но обещавам, че ще дадем всичко от себе си, за да ви накараме да се гордеете с нас в бъдеще“, заяви Йълдъз по време на официалната пресконференция.

Младият халф подчерта, че Турция ще излезе на терена с една-единствена цел – да атакува и да зарадва привържениците си с достойно представяне. „Ще се борим до последната минута и вярвам, че ще успеем да отбележим гол. Важно е да покажем, че сме отбор с характер и да напуснем турнира с чест“, категоричен бе Йълдъз.