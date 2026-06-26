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Селекционерът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

Селекционерът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

26 Юни, 2026 06:45 531 1

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Успехът срещу Бундестима класира еквадорците за фазата на директните елиминации

Селекционерът на Еквадор: Тази победа е за целия народ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе коментира победата с 2:1 над Германия в мач от третия кръг на Световното първенство. Успехът срещу Бундестима класира еквадорците за фазата на директните елиминации.

„Тази победа не е за мен, а за хората. Играчите донесоха огромна радост на целия народ“, заяви Бекасесе.

„Трябва да се насладим на този момент и да го отпразнуваме“, добави треньорът на "Ла Три".

Южноамериканците ще са един от най-добрите трети отбори в 12-те групи и тепърва ще научат съперника си в следващата фаза.


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  • 1 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Поздравления за Еквадор!

    06:49 26.06.2026

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