Новак Джокович разтревожи почитателите си дни преди старта на Уимбълдън

Новак Джокович предизвика истинска буря от въпроси и тревоги сред феновете си, след като неочаквано се отказа от участие в демонстративния двубой срещу Карен Хачанов в Хърлингам.

В последния момент, вместо световния №8, на корта се появи Мартин Дам, а причините за внезапната промяна остават дълбоко забулени в тайна. Щабът на 24-кратния шампион от Големия шлем предпочете да не коментира ситуацията, което само наля масло в огъня на спекулациите.

Почитателите на сърбина са в недоумение, тъй като само преди няколко дни Джокович бе забелязан да тренира с пълна енергия именно с Хачанов на кортовете на All England Club, без да показва каквито и да било признаци на контузия или неразположение.

Тазгодишното издание на Уимбълдън ще отбележи 21-вото участие на Джокович в престижния турнир. Основната му цел е повече от ясна – да вдигне осмата си купа на свещената трева и да се изравни с рекордьора Роджър Федерер. Миналата година сърбинът достигна до полуфиналите, където бе спрян от Яник Синер, който впоследствие оглави световната ранглиста.

През 2026 г. Джокович ще бъде сред поставените под №7, а жребият, който ще определи пътя му към титлата, ще бъде изтеглен в петък, 26 юни, точно в 12:00 часа.