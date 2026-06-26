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Спортът по ТВ в петък (26 юни)

Спортът по ТВ в петък (26 юни)

26 Юни, 2026 06:15 462 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (26 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Нидерландия МАХ Спорт 2

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Нидерландия МАХ Спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Майорка МАХ Спорт 1

16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Австрия Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Истборн МАХ Спорт 3

16.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Австрия Диема спорт 3

18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

19.35 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Австрия Диема спорт 3

21.00 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, Сърбия – Куба МАХ Спорт 1

22.00 Норвегия – Франция БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

03.00 Уругвай – Испания БНТ 1, БНТ 3


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