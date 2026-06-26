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Нюкасъл категорично отхвърли оферта на Арсенал за капитана си Бруно Гимараеш

Нюкасъл категорично отхвърли оферта на Арсенал за капитана си Бруно Гимараеш

26 Юни, 2026 17:51 462 0

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Лондонският гранд среща твърд отпор в опита си да привлече бразилската звезда на „свраките“

Нюкасъл категорично отхвърли оферта на Арсенал за капитана си Бруно Гимараеш - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал, новият шампион на Висшата лига, направи първа официална крачка към привличането на ключовия полузащитник и капитан на Нюкасъл Юнайтед – Бруно Гимараеш. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, „артилеристите“ са предложили внушителните 55 милиона паунда за бразилския маестро в средата на терена.

Отговорът от „Сейнт Джеймсис Парк“ обаче не закъсня и бе повече от ясен – Нюкасъл няма никакво намерение да се разделя с Гимараеш при подобни условия. Ръководството на северняците държи здраво на своя капитан, който се превърна в истински мотор на отбора след пристигането си от Олимпик Лион през 2022 година. Тогава трансферната сума бе 35 милиона паунда, а оттогава насам бразилецът натрупа впечатляващите 195 мача и 31 гола с екипа на „черно-белите“.

Самият Бруно Гимараеш не настоява за трансфер и е оставил съдбата си изцяло в ръцете на Нюкасъл. Футболистът демонстрира уважение и лоялност към клуба, с който има договор за още две години. Междувременно интерес към него проявява и Манчестър Юнайтед, но засега „свраките“ не са склонни да се разделят с бразилския си ас.

Не само Гимараеш е в полезрението на големите клубове. Друг полузащитник на Нюкасъл – Сандро Тонали, също е обект на сериозен интерес. Тотнъм Хотспър са отправили оферта от 80 милиона паунда, но и тя е била отхвърлена от северняците. В същото време Антъни Гордън вече напусна „Сейнт Джеймсис Парк“ и пое към Барселона, с което трансферната сага около Нюкасъл продължава с пълна сила.


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