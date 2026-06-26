Гонсало Рамош може да облече червено-черната фланелка на Милан

Италианският колос Милан е на път да осъществи впечатляващ трансфер, като привлече португалския национал Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен. Според авторитетното издание "Гадзета дело Спорт", "росонерите" са в напреднала фаза на преговори с френския шампион, а сделката изглежда все по-реалистична.

Преговорите между двата клуба са достигнали своята кулминация, като Милан е готов да извади около 40 милиона евро за подписа на Рамош. С включените бонуси сумата може да скочи до 45 милиона евро – сериозна инвестиция, която подчертава амбициите на италианския гранд. В същото време, агентът на футболиста – известният Жорже Мендеш – също е въвлечен в разговорите, които според източници са на финалната права.

Въпреки че в Париж Рамош често оставаше в сянката на звезди като Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Рандал Коло Муани, младият португалец демонстрира завидна ефективност. През изминалия сезон той реализира 11 гола в 29 срещи, макар и повечето от тях да не бяха пълни 90 минути. Общо за ПСЖ нападателят има 111 мача и 45 попадения – резултат, който не остава незабелязан от скаутите на Милан.

С евентуалното си преминаване на "Сан Сиро", Гонсало Рамош ще внесе свежест и голов нюх в атаката на "росонерите". Освен клубните си изяви, той се отличава и с 26 мача и 10 гола за националния отбор на Португалия.