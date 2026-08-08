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Барселона удря на камък: Манчестър Сити категорично отхвърли офертата за Родри

Барселона удря на камък: Манчестър Сити категорично отхвърли офертата за Родри

8 Август, 2026 14:47 705 0

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Каталунците се сблъскват със стена в опита си да привлекат испанския полузащитник

Барселона удря на камък: Манчестър Сити категорично отхвърли офертата за Родри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В разгара на летния трансферен прозорец Барселона предприе смела стъпка, отправяйки официално предложение към Манчестър Сити за звездния халф Родри. Каталунският гранд е бил готов да извади на масата 45 милиона евро, допълнени с различни бонуси и стимули, с надеждата да убеди "гражданите" да се разделят с един от най-ценните си футболисти.

Въпреки амбициозната оферта, ръководството на Манчестър Сити реагира светкавично и без колебание – предложената сума е далеч под реалната оценка на Родри. Източници, близки до клуба, разкриват, че английският шампион дори не е склонен да започне сериозни преговори при подобни условия. "Сините" ясно подчертават, че офертата не отговаря на пазарната стойност на испанския национал и не представлява основа за каквито и да било разговори.

В лагера на Барса са наясно, че задачата им няма да бъде лесна. Манчестър Сити е поставил висока летва – минимум 80 милиона евро, за да се стигне дори до начални дискусии за евентуален трансфер. Тази сума изглежда непосилна за каталунците, които вече се сблъскват с финансови ограничения и конкуренция от други европейски грандове.

Любопитен детайл в цялата история е, че преди време Родри е бил на крачка от трансфер в Реал Мадрид. В последния момент обаче испанският полузащитник е предпочел да отхвърли офертата на "кралския клуб" и да се насочи към Барселона, след като преговорите с мадридчани се забавят.

Манчестър Сити ясно показва, че няма намерение да се разделя с един от най-ключовите си играчи за сума, която не отразява неговата класа и принос. Барселона ще трябва да преразгледа стратегията си, ако иска да сбъдне мечтата си за нов лидер в средата на терена.


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