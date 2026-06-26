Стефано Сенси: "За мен фланелката с №8 е чест и още една причина да дам най-доброто от себе си“

Новото попълнение на ЦСКА - Стефано Сенси сподели първите си думи след трансфера.

„Искам да продължа напред в кариерата си. Смятам, че ЦСКА е стъпка в правилната посока. Искам да се наслаждавам на футбола, да печеля, да бележа голове и да бъда част от историята на този клуб. Трябва винаги да съм концентриран и да тренирам здраво всеки ден. Просто искам да стана част от ЦСКА“, разкрива двукратният шампион на Италия в първото си интервю за клубните канали на ЦСКА.

Още през първите му дни в лагера на тима в Австрия се усеща желанието му бързо да се впише в отбора и да започне да радва феновете. „Нямам търпение да да заиграя, да усетя атмосферата, стадиона и първенството. За радост първият мач наближава. Чувствам се много добре. Тук съм вече от 2 дни и виждам, че съм в голям клуб със страхотна организацията и добри хора. Наистина съм щастлив, че съм тук“.

Адаптацията на Сенси върви по план: „Първите ми впечатления са невероятни. Първо се видях с треньора, той е много добър като наставник, но и като човек. Съотборниците ми също са страхотни момчета, накараха ме веднага да се почувствам част от отбора. Щастлив съм. Знам, че ЦСКА е голям клуб – както в България, така и в Европа. Познавам го още от годините ми в Италия. Гледал съм някои срещи на тима, както и кадри с феновете. Те са изключителни, създават страхотна атмосфера по време на мачовете, което е много важно за играчите“.

Стефано ще носи емблематичния №8 на гърба си и е наясно какво означава това за червената общност: „Да, знам кой е Стоичков. Огромен футболист, част от историята на клуба и част от историята на европейския футбол. Той направи много на международната сцена, спечели „Златната топка“. За мен фланелката с №8 е чест и още една причина да дам най-доброто от себе си“.

Сенси се връща и няколко години назад, когато гостува в България с националния отбор на Италия в световна квалификация. Мачът завърши с успех на гостите с 2:0, а Стефано излезе като титуляр за „скуадрата“: „Да, помня онзи двубой, както и страхотната атмосфера на стадиона. Играх до 60-ата минута. България беше наистина стойностен отбор с добри играчи и за нас бе труден мач. Сега съм щастлив, че ще се завърна отново на същото място“.

С България го свързва и познанството с Валери Божинов. „Той игра доста време в Италия. Свързахме се преди няколко дни в Instagram, поговорихме си. Той ми разказа някои неща за града, за феновете, за клуба... Като се върнем от лагера, ще се видим, за да си поприказваме отново“.

Като един от най-големите таланти на италианския футбол през последното десетилетие, играта на Сенси винаги е предизвиквала паралели с някои от водещите плеймейкъри в Серия А. „Хората много често ме сравняват с Пирло и Верати. Те са страхотни футболисти и е трудно да сравняваме когото и да било с тях, но мисля, че с Верати имаме – ако не същите индивидуални умения, то поне доста сходни. Най-любимите ми играчи бяха Шави и Иниеста, гледал съм всичките им изяви и мачове. Аз имам собствен стил, който наподобява техния, но пък е много трудно да се сравнявам с тях. Те бяха толкова добри... Написаха историята на нашия спорт. Все пак е хубаво, когато те слагат в такава компания“.

„За мен най-върховият момент в кариерата ми е мачът на „Камп Ноу“ срещу Барселона от Шампионската лига. Направих отличен двубой срещу наистина феноменални играчи. Барселона винаги е бил любимият ми тим. Винаги гледам мачовете им, следя футболистите им. Така че за мен това си остава най-любимият момент“.

Сега пред него предстои ново предизвикателство – завръщането на континенталната сцена с екипа на ЦСКА: „Най-важното нещо в европейските мачове е да си напълно концентриран през цялото време. Ние ще играем срещу добри и огранизирани отбори, така че не трябва да губим фокуса си“.