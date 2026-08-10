БГ грациите пристигнаха в Германия за Световното

Българската национална делегация пристигна официално в Германия, където ще вземе участие в дългоочакваното Световно първенство по художествена гимнастика.
Родните грации вече се намират във Франкфурт на Майн, където от 12 до 16 август в емблематичната зала „Фестхале“ ще премерят сили с най-добрите състезателки в света. Нашата страна ще бъде представена от силен състав, който е сред основните фаворити за отличията. Феновете на красивия спорт очакват с нетърпение старта на надпреварата, като информация за събитието може да бъде следена на официалния портал на Международната федерация (gymnastics.sport).
Паралелно с подготовката за световния форум, в европейската централа по гимнастика се взеха ключови политически и административни решения. Европейската гимнастика изрично поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат напълно забранени по време на предстоящите Европейски първенства по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия.
Ограниченията са наложени след изискване от страна на хърватското правителство и Министерството на туризма и спорта на страната. Това означава, че представителите на двете държави няма да имат право да използват национални флагове, химни, емблеми или каквито и да било други държавни идентификатори на територията на спортния комплекс в Загреб. Решението идва в контекста на сериозни дискусии и проблеми с издаването на хърватски визи за водещи руски състезатели. Пълният текст на официалната позиция е достъпен на сайта на Европейската гимнастика (europeangymnastics.com).
Въпреки че по-рано през годината Световната централа смекчи някои мерки, специфичните правила на страната домакин Хърватия принуждават спортистите от Русия и Беларус да се състезават с неутрален статут. Българските фенове на спортната гимнастика също ще насочат поглед към Загреб, където нашите състезатели ще се борят за предно класиране в мъжкия и женския турнир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #5, #10
19:58 10.08.2026
2 Николова , София
19:58 10.08.2026
3 Любопитен
20:25 10.08.2026
4 То си
20:26 10.08.2026
5 Бат Б от Б
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Генаа, и аз търся нещо младо свежо за пълнеж, Мата Хари ми омръзна
Коментиран от #6
20:36 10.08.2026
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #5 от "Бат Б от Б":Шурата има 2 близначки, малко над 30-те. Моделки, като майка им.😎
Коментиран от #7
20:43 10.08.2026
7 Бат Б от Б
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":обичам божествено шведските тройки
20:45 10.08.2026
8 На лов са тръгнали лешпярките
20:46 10.08.2026
9 Бат Б от Б
21:02 10.08.2026
10 вдовицата
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":ти е наточила нов $$трапон
21:58 10.08.2026