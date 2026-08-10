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БГ грациите пристигнаха в Германия за Световното

БГ грациите пристигнаха в Германия за Световното

10 Август, 2026 19:53 1 108 10

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  • световно първенство-
  • германия-
  • спортна гимнастика-
  • европейско първенство-
  • загреб-
  • русия-
  • беларус

Националната делегация е във Франкфурт, докато Европейската гимнастика наложи тежки ограничения за Русия и Беларус в Загреб

БГ грациите пристигнаха в Германия за Световното - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската национална делегация пристигна официално в Германия, където ще вземе участие в дългоочакваното Световно първенство по художествена гимнастика.

Родните грации вече се намират във Франкфурт на Майн, където от 12 до 16 август в емблематичната зала „Фестхале“ ще премерят сили с най-добрите състезателки в света. Нашата страна ще бъде представена от силен състав, който е сред основните фаворити за отличията. Феновете на красивия спорт очакват с нетърпение старта на надпреварата, като информация за събитието може да бъде следена на официалния портал на Международната федерация (gymnastics.sport).

Паралелно с подготовката за световния форум, в европейската централа по гимнастика се взеха ключови политически и административни решения. Европейската гимнастика изрично поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат напълно забранени по време на предстоящите Европейски първенства по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия.

Ограниченията са наложени след изискване от страна на хърватското правителство и Министерството на туризма и спорта на страната. Това означава, че представителите на двете държави няма да имат право да използват национални флагове, химни, емблеми или каквито и да било други държавни идентификатори на територията на спортния комплекс в Загреб. Решението идва в контекста на сериозни дискусии и проблеми с издаването на хърватски визи за водещи руски състезатели. Пълният текст на официалната позиция е достъпен на сайта на Европейската гимнастика (europeangymnastics.com).

Въпреки че по-рано през годината Световната централа смекчи някои мерки, специфичните правила на страната домакин Хърватия принуждават спортистите от Русия и Беларус да се състезават с неутрален статут. Българските фенове на спортната гимнастика също ще насочат поглед към Загреб, където нашите състезатели ще се борят за предно класиране в мъжкия и женския турнир.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 4 Отговор
    Пристигането е само кликбейт. Статията е за забраните, наложени на Русия и Беларус. Нашите "грации" са само за пълнеж.

    Коментиран от #5, #10

    19:58 10.08.2026

  • 2 Николова , София

    9 4 Отговор
    Какво ще правят там ...футболисти ли ще търсят . ..сватовницата Раева ги урежда ...каква е разликата между конкурсите за мис ,димитровградския Митко пионерчето и Илияна р ..никакви

    19:58 10.08.2026

  • 3 Любопитен

    10 2 Отговор
    А какво става с грацията, която е станала компаньонка на богати чичаци след пенсия защото трябва да се яде все пак - Симона Пейчева май беше.,,

    20:25 10.08.2026

  • 4 То си

    5 2 Отговор
    Е така! И аз ги дисквалифицирам, ако изпускат бухалката...

    20:26 10.08.2026

  • 5 Бат Б от Б

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Генаа, и аз търся нещо младо свежо за пълнеж, Мата Хари ми омръзна

    Коментиран от #6

    20:36 10.08.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бат Б от Б":

    Шурата има 2 близначки, малко над 30-те. Моделки, като майка им.😎

    Коментиран от #7

    20:43 10.08.2026

  • 7 Бат Б от Б

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    обичам божествено шведските тройки

    20:45 10.08.2026

  • 8 На лов са тръгнали лешпярките

    6 2 Отговор
    На лов за чичко паричко седмичните световни лешперки , измъчени от кекерчене и чекнене.

    20:46 10.08.2026

  • 9 Бат Б от Б

    3 2 Отговор
    кът и дзърна бермудскию триъгълник и припадам под магнолията, до нен е зайчарника и моят Белгийски Великан и той е пуснал Сингер машината на ситен бод

    21:02 10.08.2026

  • 10 вдовицата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    ти е наточила нов $$трапон

    21:58 10.08.2026

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