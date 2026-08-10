БГ грациите пристигнаха в Германия за Световното

Българската национална делегация пристигна официално в Германия, където ще вземе участие в дългоочакваното Световно първенство по художествена гимнастика.

Родните грации вече се намират във Франкфурт на Майн, където от 12 до 16 август в емблематичната зала „Фестхале“ ще премерят сили с най-добрите състезателки в света. Нашата страна ще бъде представена от силен състав, който е сред основните фаворити за отличията. Феновете на красивия спорт очакват с нетърпение старта на надпреварата, като информация за събитието може да бъде следена на официалния портал на Международната федерация (gymnastics.sport).

Паралелно с подготовката за световния форум, в европейската централа по гимнастика се взеха ключови политически и административни решения. Европейската гимнастика изрично поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус ще бъдат напълно забранени по време на предстоящите Европейски първенства по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия.

Ограниченията са наложени след изискване от страна на хърватското правителство и Министерството на туризма и спорта на страната. Това означава, че представителите на двете държави няма да имат право да използват национални флагове, химни, емблеми или каквито и да било други държавни идентификатори на територията на спортния комплекс в Загреб. Решението идва в контекста на сериозни дискусии и проблеми с издаването на хърватски визи за водещи руски състезатели. Пълният текст на официалната позиция е достъпен на сайта на Европейската гимнастика (europeangymnastics.com).

Въпреки че по-рано през годината Световната централа смекчи някои мерки, специфичните правила на страната домакин Хърватия принуждават спортистите от Русия и Беларус да се състезават с неутрален статут. Българските фенове на спортната гимнастика също ще насочат поглед към Загреб, където нашите състезатели ще се борят за предно класиране в мъжкия и женския турнир.