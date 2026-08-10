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Макаби отрече разпродажба! Рой Ревиво идва в София за ЦСКА

Макаби отрече разпродажба! Рой Ревиво идва в София за ЦСКА

10 Август, 2026 17:53 1 008 5

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  • цска-
  • лига европа

Израелският гранд обяви, че няма оферти за титулярите си, а голямата им звезда се завръща в групата на Кени Милър за реванша на Националния стадион „Васил Левски“

Макаби отрече разпродажба! Рой Ревиво идва в София за ЦСКА - 1
Рой Ревиво, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на израелския колос Макаби (Тел Авив) официално отрече слуховете за масова разпродажба на основните си футболисти след тежкото поражение от българския ЦСКА.

Израелските медии първоначално тиражираха информации, че ключови фигури като Елиу Varela, Тайрис Асанте и голямата звезда Рой Ревиво ще бъдат трансферирани веднага. От клуба обаче бяха категорични, че подобен сценарий не е на дневен ред и отборът остава концентриран върху предстоящия реванш от Лига Европа.

Най-добрата новина за старши треньора Кени Милър е свързана с левия бранител Рой Ревиво. Националът на Израел пропусна първия мач, изигран в Батуми (Грузия), заради сериозен трансферен интерес от чужбина и слухове за преговори с испанския Елче. През уикенда обаче шефовете на Макаби декларираха пред местното авторитетно издание ONE, че официална оферта в клуба няма и Ревиво подновява пълноценни тренировки с основната група. Очаква се левият защитник да пътува за София и да играе в четвъртък вечер на стадион „Васил Левски“ срещу „армейците“.

„Червените“ постигнаха комфортна победа с 3:0 в първата среща. Въпреки това, в лагера на Макаби (Тел Авив) не крият амбициите си за реванша в България и се заканват да направят всичко възможно, за да поднесат изненада. Представители на израелския отбор споделиха, че са били по-доминиращият тим на терена в първия двубой и са решени да се реваншират пред своите привърженици.

Интересът към реванша в София е огромен. Родният ЦСКА вече пусна допълнителни билети за сектор „В“ на Националния стадион, за да отговори на голямото търсене от страна на „червените“ фенове, които бързат да подкрепят момчетата на Христо Янев по пътя към следващата фаза на турнира.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ще ги смачкаме

    4 1 Отговор
    ЦСКА е приземила много по велики отбори,та тези ли.

    18:03 10.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Тия не бяха ли мошета някакви?

    18:10 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лудогорец

    1 2 Отговор
    Мача е твърдо две и залагайте смело.

    19:00 10.08.2026

  • 5 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Евреите се изкараха световна сила смях

    19:13 10.08.2026

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