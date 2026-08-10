ЦСКА пусна още билети! Янев говори за Макаби

ЦСКА официално пусна в продажба допълнително количество билети за дългоочаквания реванш от третия предварителен кръг на Лига Европа срещу израелския гранд Макаби Тел Авив.

Мачът ще се изиграе на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Поради огромния интерес от страна на „армейските“ привърженици и разграбването на досегашните пропуски, ръководството на клуба отвори последните два блока в Сектор „В“ (блокове 28 и 29, намиращи се откъм Сектор „Б“). До момента над 13 000 фенове вече са си осигурили места на трибуните, като се очаква срещата да се превърне в най-посетения двубой в България от началото на футболния сезон. Припомняме, че в първия мач, изигран на неутрален терен в Батуми (Грузия), воденият от Христо Янев тим постигна съкрушителна победа с 3:0.

Ето кога е пресконференцията на Христо Янев преди мача с Макаби Тел Авив

Паралелно с еуфорията около билетите, ЦСКА обяви и официалната си програма за медийните изяви преди европейския сблъсък. Старши треньорът на „червените“ Христо Янев ще даде своята традиционна пресконференция в сряда (12 август) точно в 12:00 часа. Брифингът на българския специалист ще се проведе в зала „Родина“ на Националния стадион.

По-късно същия ден, от 18:00 часа, ЦСКА ще проведе последното си официално тренировъчно занимание на клубната база в Панчарево, като първите 15 минути от него ще бъдат открити за журналисти. В същото време съперникът от Израел е избрал необичайна тактика – Макаби Тел Авив няма да тренира на българска земя, а официалната пресконференция на гостите ще бъде в сряда от 19:30 часа отново на стадион „Васил Левски“.

Допълнителните пропуски за Сектор „В“, както и останалите налични билети за Сектор „А“ и Сектор „Г“, могат да бъдат закупени онлайн чрез системата на Eventim, в официалния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 и на касите на стадиона на ул. „Гурко“.