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Яник Синер пропуска Мастърса в Синсинати заради контузия

Яник Синер пропуска Мастърса в Синсинати заради контузия

10 Август, 2026 18:23 699 1

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  • тенис-
  • контузия

Световният №1 страда от травма в дясното коляно, но остава фокусиран върху предстоящото Открито първенство на САЩ

Яник Синер пропуска Мастърса в Синсинати заради контузия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер официално се оттегли от предстоящия турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати.

Причината за тежкото решение е сериозна контузия в дясното коляно. Новината беше потвърдена официално от организаторите на надпреварата в Охайо, която започва на 13 август.

Италианецът не е стъпвал на корта в официален мач от юли, когато спечели петата си титла от Големия шлем, защитавайки трофея си на „Уимбълдън“ срещу Александър Зверев. Преди броени дни Синер премина през обстойни четиричасови медицински прегледи в клиника в Милано, за да оцени състоянието си. За съжаление, травмата се оказа по-упорита от очакваното и го принуди последователно да пропусне Мастърса в Монреал и този в Синсинати.

„След консултация с лекарите и моя екип, трябва да обявя оттеглянето си от Синсинати. Дясното ми коляно ме притеснява и въпреки съвместните ни усилия с медицинския щаб, трябва да приема, че все още не съм готов да се състезавам“, сподели Синер в официално изявление, цитирано от ATP Tour.

Италианският тенисист допълни, че е изключително разочарован от ситуацията, но насочва всичките си сили и фокус към пълното си възстановяване за US Open. Последното за годината състезание от Големия шлем стартира в Ню Йорк на 30 август.

Отказът на Синер е поредният тежък удар за организаторите на американските турнири от сериите „Мастърс 1000“. Преди него заради контузия в китката от участие се отказа и световният №2 Карлос Алкарас. По този начин битката за титлата в Синсинати остава широко отворена, като сред основните фаворити се очертават Новак Джокович и Александър Зверев.


Италия
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  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    18:28 10.08.2026

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