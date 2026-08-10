Славия съсипа Ботев Враца с 3:0 като гост

Отборът на Славия София постигна категоричен първи успех от началото на новия футболен сезон в efbet Лига.

В среща от четвъртия кръг на първенството, изиграна на стадион „Христо Ботев“ във Враца, „белите“ се наложиха над местния Ботев Враца с класическото 3:0. Всички попадения в срещата паднаха през второто полувреме, когато столичани се възползваха максимално от кадровото предимство и грешките в отбраната на домакините.

Равностойно първо полувреме без голове

Първата част на двубоя премина без сериозно преимущество за нито един от двата състава. Играта се водеше предимно в средата на терена, като чистите голови положения липсваха. Логично, двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство, като единствените по-интересни събития бяха жълтите картони за Диего Фераресо и Владимир Милетич от състава на гостите.

Вихрено начало на втората част и червен картон за Ботев

След подновяването на играта Славия вдигна оборотите. Резултатът бе открит в 56-ата минута, когато Роберто Райчев се разписа с глава след прецизно центриране, оставяйки безпомощен вратаря на домакините Марин Орлинов.

Ситуацията за Ботев Враца се влоши драстично в 70-ата минута. Опитният защитник Иван Горанов получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки своя тим с 10 души на терена. Това предреши крайния изход на срещата, като врачани не намериха сили да се противопоставят.

Шоуто на Васил Казълджиев в края

Старши треньорът на Славия направи ключови смени, пускайки в игра Васил Казълджиев на мястото на Умаро Балде в 79-ата минута. Само три минути по-късно, в 82-ата минута, младокът удвои преднината на „белите“ след асистенция на Владимир Николов.

Крайният резултат бе оформен в третата минута на добавеното време на мача (90+3'), когато Казълджиев отбеляза своя втори гол в срещата и подпечата трите точки за Славия. С тази победа столичани събраха актив от 5 точки, докато Ботев Враца остава на дъното на класирането със само 1 спечелена точка.