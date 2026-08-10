Арестуваха лидера на ултрасите на Галатасарай

Турската полиция проведе мащабна операция в Истанбул, при която бе арестуван емблематичният лидер на най-голямата фен група на ФК Галатасарай („ultrAslan“) – Себахатин Ширин (с рождено име Музафер Ширин).

При претърсването на луксозния му дом, продължило над 8,5 часа, служителите на реда се натъкнаха на истинско съкровище и боен арсенал. По информация на разследващите органи са конфискувани местна и чуждестранна валута, злато и скъпоценности на обща стойност около 65 милиона турски лири (приблизително 1,18 милиона евро). Освен огромната сума пари, в жилището на футболния хулиган са намерени незаконно огнестрелно оръжие, 141 бойни патрона и четири бронирани жилетки.

Тежки обвинения и мащабно разследване

Задържането на Ширин е координирано от Бюрото за разследване на незаконни залагания и спортни престъпления към Истанбулската главна прокуратура. Срещу влиятелния фен лидер са повдигнати четири сериозни обвинения:

Нарушаване на Закона за предотвратяване на насилието и хулиганството в спорта (Закон № 6222).

Организирана измама и мащабна продажба на футболни билети на черно.

Притежание и употреба на наркотични вещества.

Публично разпространение на дезинформация и подвеждаща информация в социалните мрежи.

Операцията идва непосредствено след негови провокативни публикации в мрежата "X", насочени срещу висши магистрати, в които той твърди, че има таен заговор титлата в турското първенство да бъде предварително осигурена за вечния съперник Фенербахче. Органите на реда проверяват дали намерените милиони в брой не са свързани с по-широката вълна от разследвания за нелегални залагания, разтърсили турския футбол през последните месеци. От ръководството на Галатасарай обявиха, че следят случая, но няма да излизат с официална позиция, докато тече съдебното производство.