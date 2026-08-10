Украйна атакува с дронове съоръжения в Тюменска област, узбекистанци са убити в Татарстан

Украйна атакува с дронове съоръжения в руския град Тоболск в Тюменска област, като при ударите бяха нанесени щети по инсталация за фракциониране на газ в завода "ЗапСибНефтехим", собственост на най-големия нефтохимически холдинг в Русия – СИБУР, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на независимата руска медия "Астра", предаде БТА.

Според публикуваната информация при атаката е била засегната централната инсталация за фракциониране на газ.

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По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Мур съобщи, че в един от промишлените обекти в региона е избухнал пожар след атака с няколко дрона. Мур обаче не уточни за кой обект става въпрос.

"ЗапСибНефтехим" е най-големият нефтохимически комплекс в Русия. Заводът преработва странични продукти от нефтодобива и произвежда 2,5 милиона тона полимери годишно.

"ЗапСибНефтехим" се намира на около 2200 километра от границата с Украйна.

Тази сутрин властите в Татарстан съобщиха за атака с дронове срещу промишлени обекти в град Нижнекамск, при която по последни данни са били убити 13 души, сред които 7 узбекистанци.

Седем узбекистанци са били убити при украинската въздушна атака в руската Република Татарстан, съобщи узбекистанското консулство в Казан, цитирано от Ройтерс. Консулството не предостави подробности за жертвите.

По-рано властите в Татарстан съобщиха, че най-малко 13 души, включително едно дете, са били убити, а 39 - ранени, при нападението срещу промишлени и граждански цели в Нижнекамск в руската република. Девет от 13-те жертви са се намирали в хостел във въпросния град по време на атаката.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, съобщи БТА.

През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.

Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.

ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.

При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.

Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.