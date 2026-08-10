Украйна атакува с дронове съоръжения в Тюменска област, узбекистанци са убити в Татарстан

Украйна атакува с дронове съоръжения в руския град Тоболск в Тюменска област, като при ударите бяха нанесени щети по инсталация за фракциониране на газ в завода "ЗапСибНефтехим", собственост на най-големия нефтохимически холдинг в Русия – СИБУР, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на независимата руска медия "Астра", предаде БТА.
Според публикуваната информация при атаката е била засегната централната инсталация за фракциониране на газ.
По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Мур съобщи, че в един от промишлените обекти в региона е избухнал пожар след атака с няколко дрона. Мур обаче не уточни за кой обект става въпрос.
"ЗапСибНефтехим" е най-големият нефтохимически комплекс в Русия. Заводът преработва странични продукти от нефтодобива и произвежда 2,5 милиона тона полимери годишно.
"ЗапСибНефтехим" се намира на около 2200 километра от границата с Украйна.
Тази сутрин властите в Татарстан съобщиха за атака с дронове срещу промишлени обекти в град Нижнекамск, при която по последни данни са били убити 13 души, сред които 7 узбекистанци.
Седем узбекистанци са били убити при украинската въздушна атака в руската Република Татарстан, съобщи узбекистанското консулство в Казан, цитирано от Ройтерс. Консулството не предостави подробности за жертвите.
По-рано властите в Татарстан съобщиха, че най-малко 13 души, включително едно дете, са били убити, а 39 - ранени, при нападението срещу промишлени и граждански цели в Нижнекамск в руската република. Девет от 13-те жертви са се намирали в хостел във въпросния град по време на атаката.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, съобщи БТА.
През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.
Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.
ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.
При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.
Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По домова книжка
Коментиран от #7, #29, #41
20:51 10.08.2026
2 Дон Корлеоне
Коментиран от #35
20:52 10.08.2026
3 хахаха
Коментиран от #60
20:52 10.08.2026
4 за терористи
Коментиран от #14
20:53 10.08.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #34
20:53 10.08.2026
6 ФАКТ
20:54 10.08.2026
7 Ъхъъъъъъъхъъъъ
До коментар #1 от "По домова книжка":На 4 август приключи обявената гръмко от Зеленски 40-дневна операция за «принуждаване на Кремъл към мир». Равносметката от тази авантюра сега си я правят самите украински медии:
Крим не е изолиран. Руската енергетика не е парализирана. За сметка на това Украйна фактически загуби Черно море. Кораби вече не влизат в трите останали на Украйна пристанища – Одеса, Николаев и Черноморск, а пристанищната инфраструктура на изброените ежедневно е подлагана на удари. Maersk отказа да работи в Украйна. Обявените загуби възлизат на над 70 милиона долара дневно.
Разрушаването на ключовия мост в Затока, Одеска област лиши Украйна и от снабдяването с военна техника, муниции и продоволствия през дунавските й пристанища.
Удари са нанесени по 4000 бензиностанции, като половината от тях, според украински данни, не подлежат на възстановяване. Започва горивна криза.
Унищожени са около 200 локомотива. Железопътните трасета с Румъния и Полша, по които се доставяше западно въоръжение, са разбити до неузнаваемост и напълно неизползваеми. Нестабилно функционира и транспортната връзка със Запорожие и други региони.
Руските ракети методично унищожават предприятията от украинския военно-промишлен комплекс. крайна няма достатъчно средства за тяхната защита. Системите за противовъздушна отбрана не достигат дори за защитата на критичната инфраструктура, а руските ракети безпрепятствено достигат до Лвов.
Подготовката за отоплителния сезон е провалена. Това вече признава и самия
Коментиран от #10, #11, #15
20:55 10.08.2026
8 Ъъъ
"Рафтовете в магазините на Novus също са почти празни. Супермаркет близо до Вишгород е практически без брашно и захар, а изборът на растителни масла, зърнени храни, бутилирана вода, тоалетна хартия и алкохол е силно ограничен."
Но ние атакуваме.....🤔
20:55 10.08.2026
9 Като сеят украинците ветрове
Коментиран от #38
20:55 10.08.2026
10 Не ми развивай теореми!
До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":Под огън!Казах!
20:56 10.08.2026
11 Ъхъъъъъъъхъъъъ
До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":Това вече признава и самият Зеленски.
Искаха да изолират Крим, а накрая изолираха собствената си страна от морето и железопътните връзки с Европа.
20:56 10.08.2026
12 Сатана Z
Кличко, где Зеленски?? 😆
20:57 10.08.2026
13 Кравария убер алес
20:57 10.08.2026
14 Така е
До коментар #4 от "за терористи":Същото като за агресорите на съседни държави.
Коментиран от #49
20:58 10.08.2026
15 Да не си
До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":Трол случайно?
Коментиран от #18
20:58 10.08.2026
16 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #19, #21, #43
20:59 10.08.2026
17 Татарстан
Според пресслужбата ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов е пристигнал в Нижнекамск и е посетил индустриалната зона, където се е запознал с последствията от атаката на вражеските дронове.
"Жилищно съоръжение — хостел, където загинаха девет души, беше податливо на удар в района. На място се провеждат следствени действия", се казва в съобщението.
Коментиран от #28
21:00 10.08.2026
18 Така е
До коментар #15 от "Да не си":Но не случайно, а редовно.
21:00 10.08.2026
19 Ай майкуууу
До коментар #16 от "Луганск":😂😂😂😂😂😂
Що не си там?
21:02 10.08.2026
20 Татарстан България
Коментиран от #33
21:04 10.08.2026
21 Така е
До коментар #16 от "Луганск":"ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!" утече в канала и сам си пусна водата.
Щом това пожелаваш на нещастната му наследница - така да бъде.
21:04 10.08.2026
22 Комунистически ценности -глад и мизерия
Коментиран от #23
21:04 10.08.2026
23 Ку -кууууу
До коментар #22 от "Комунистически ценности -глад и мизерия":А в САЩ бъкат от ценности и великолепие
21:11 10.08.2026
24 Няма край руският позор
21:12 10.08.2026
25 Владимир Путин
Коментиран от #67
21:13 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В селото Бойове
21:14 10.08.2026
28 Сарьожът
До коментар #17 от "Татарстан":Готин превод ,почти го разбрахме .
Особено за податливото нящо ,😄😄😄
21:14 10.08.2026
29 Узбеките
До коментар #1 от "По домова книжка":са най-злите азиатци, много по-лоши от татарите ! Сега ще видят ххххлите бовол за мезе дали бива и кон боб яде ли. Това не са им руснаците по братски да предупреждават преди ракетно-бомбена атака, жалейки ги че са свои......
21:15 10.08.2026
30 цецо хераковски
21:15 10.08.2026
31 ...
21:17 10.08.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
21:18 10.08.2026
33 узбекистанците
До коментар #20 от "Татарстан България":и те ли станаха наши братя? А за убитите в Татарстан е виновно калпавото руско ПВО, което сваля дронове над жилищни сгради.
21:19 10.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 "В каменната ера":
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
21:20 10.08.2026
36 мекотел
21:20 10.08.2026
37 чичо Кольо на бира
21:21 10.08.2026
38 хаха 🤣
До коментар #9 от "Като сеят украинците ветрове":остави ветровете, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха бензина и нета и започват дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
Коментиран от #42, #45, #56
21:22 10.08.2026
39 РЕАЛИСТ
21:23 10.08.2026
40 Опелото
21:25 10.08.2026
41 м даааа
До коментар #1 от "По домова книжка":евтините драскачи ставате все по ж@лки ...
21:31 10.08.2026
42 Бъркаш се
До коментар #38 от "хаха 🤣":в голяма заблуда си,ама е нормално за евтин кух драскач,ходи да лигавиш черни патки като колегата си лука,по ти се отдава от троленет0
21:34 10.08.2026
43 Историк
До коментар #16 от "Луганск":По време на октомврийския преврат на болшевиките Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, чиито наследници са днешните руски граждани. Кое точно наследство и цивилизация имаш предвид..
Коментиран от #53, #66
21:37 10.08.2026
44 атакували ууукрите
21:46 10.08.2026
45 Кое ти смешно
До коментар #38 от "хаха 🤣":Че Путин няма да има друг избор освен да овъгли Киев ?
Коментиран от #46
21:46 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ще ги изпържи не
До коментар #46 от "Аре бе....":Ами на чипс ще ги направи тея в Киев.
21:59 10.08.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Така е":За Израел ли говориш?
22:01 10.08.2026
50 Антиватник
22:02 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 А50
22:03 10.08.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Историк":Чети истинкси книги, а не соросистории.
22:04 10.08.2026
54 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #57
22:04 10.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "хаха 🤣":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
Това е накратко и за Сега само
22:07 10.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Медведев
До коментар #3 от "хахаха":Тя русия е победена ве.
22:20 10.08.2026
61 м даааа
До коментар #59 от "Тов. ЧЛЕНИН":съдейки по квиченето на евтините драскачи,явно терористичната киевска хунта пак е гризнала дръвцето 😇
Коментиран от #63
22:50 10.08.2026
62 Нов Съветски съюз
22:54 10.08.2026
63 На гилику
До коментар #61 от "м даааа":Бандерику
22:55 10.08.2026
64 В демокрадцията
Прави сметка.
23:04 10.08.2026
65 Узбеките и останалите съветски републики
23:06 10.08.2026
66 Кажи и
До коментар #43 от "Историк":Кой спонсорира Ленин и революцията, след като си историк, не спестявай неудобните факти. Не са ли същите, които днес спонсорират Украйна?
23:14 10.08.2026
67 СалоМан и проклятието на Герана обиец
До коментар #25 от "Владимир Путин":Куив прехваща Циркони в момента със мостове и заводи 🌟🌟🌟💥💥💥⚡💢🔥🕺🤙🇷🇺
01:08 11.08.2026