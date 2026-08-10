Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Украйна атакува с дронове съоръжения в Тюменска област, узбекистанци са убити в Татарстан
  Тема: Украйна

Украйна атакува с дронове съоръжения в Тюменска област, узбекистанци са убити в Татарстан

10 Август, 2026 20:49 2 244 67

  • украйна-
  • тюменска област-
  • русия-
  • татарстан

Седем узбекистанци са били убити при украинската въздушна атака в руската Република Татарстан

Украйна атакува с дронове съоръжения в Тюменска област, узбекистанци са убити в Татарстан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна атакува с дронове съоръжения в руския град Тоболск в Тюменска област, като при ударите бяха нанесени щети по инсталация за фракциониране на газ в завода "ЗапСибНефтехим", собственост на най-големия нефтохимически холдинг в Русия – СИБУР, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на независимата руска медия "Астра", предаде БТА.

Според публикуваната информация при атаката е била засегната централната инсталация за фракциониране на газ.

Още новини от Украйна

По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Мур съобщи, че в един от промишлените обекти в региона е избухнал пожар след атака с няколко дрона. Мур обаче не уточни за кой обект става въпрос.

"ЗапСибНефтехим" е най-големият нефтохимически комплекс в Русия. Заводът преработва странични продукти от нефтодобива и произвежда 2,5 милиона тона полимери годишно.

"ЗапСибНефтехим" се намира на около 2200 километра от границата с Украйна.

Тази сутрин властите в Татарстан съобщиха за атака с дронове срещу промишлени обекти в град Нижнекамск, при която по последни данни са били убити 13 души, сред които 7 узбекистанци.

Седем узбекистанци са били убити при украинската въздушна атака в руската Република Татарстан, съобщи узбекистанското консулство в Казан, цитирано от Ройтерс. Консулството не предостави подробности за жертвите.

По-рано властите в Татарстан съобщиха, че най-малко 13 души, включително едно дете, са били убити, а 39 - ранени, при нападението срещу промишлени и граждански цели в Нижнекамск в руската република. Девет от 13-те жертви са се намирали в хостел във въпросния град по време на атаката.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, съобщи БТА.

През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.

Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.

ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.

При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.

Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По домова книжка

    26 25 Отговор
    Сичко що е блатно под огън!

    Коментиран от #7, #29, #41

    20:51 10.08.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    25 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #35

    20:52 10.08.2026

  • 3 хахаха

    8 23 Отговор
    ха ха ха - и така още 10 години и ще победят русия, колко му е

    Коментиран от #60

    20:52 10.08.2026

  • 4 за терористи

    11 20 Отговор
    има само едно наказание

    Коментиран от #14

    20:53 10.08.2026

  • 5 ФАКТ

    17 15 Отговор
    хахахахахааххахаахха в КРАСНАЯ ваувутся самое МОНГОЛА ТАРСТАНЦИ. УЗБЕКИ... европеици НИЕТ.. ТАНКА тоге ХАХХАХАХАХАХАХА.. СТРАНА огромная ахаххахахахахахахаха СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #34

    20:53 10.08.2026

  • 6 ФАКТ

    12 7 Отговор
    брегневв МоНГОЛЯКА и СТАЛИн фашиста УНИГТОГАВАТ ИСТИНСКАТА БЪЛгария,, това сега тука само мОНГОЛ ТАТАРСТАНЦИ. кИТАИЦИ като Пловдивсите селяндури РУСОФИЛИ убили гестоко 4овека а КОСТЯ КОПЕИКИН незнам д али знаувате е. ПЕДОФАИЛ

    20:54 10.08.2026

  • 7 Ъхъъъъъъъхъъъъ

    22 22 Отговор

    До коментар #1 от "По домова книжка":

    На 4 август приключи обявената гръмко от Зеленски 40-дневна операция за «принуждаване на Кремъл към мир». Равносметката от тази авантюра сега си я правят самите украински медии:
    Крим не е изолиран. Руската енергетика не е парализирана. За сметка на това Украйна фактически загуби Черно море. Кораби вече не влизат в трите останали на Украйна пристанища – Одеса, Николаев и Черноморск, а пристанищната инфраструктура на изброените ежедневно е подлагана на удари. Maersk отказа да работи в Украйна. Обявените загуби възлизат на над 70 милиона долара дневно.
    Разрушаването на ключовия мост в Затока, Одеска област лиши Украйна и от снабдяването с военна техника, муниции и продоволствия през дунавските й пристанища.
    Удари са нанесени по 4000 бензиностанции, като половината от тях, според украински данни, не подлежат на възстановяване. Започва горивна криза.
    Унищожени са около 200 локомотива. Железопътните трасета с Румъния и Полша, по които се доставяше западно въоръжение, са разбити до неузнаваемост и напълно неизползваеми. Нестабилно функционира и транспортната връзка със Запорожие и други региони.
    Руските ракети методично унищожават предприятията от украинския военно-промишлен комплекс. крайна няма достатъчно средства за тяхната защита. Системите за противовъздушна отбрана не достигат дори за защитата на критичната инфраструктура, а руските ракети безпрепятствено достигат до Лвов.
    Подготовката за отоплителния сезон е провалена. Това вече признава и самия

    Коментиран от #10, #11, #15

    20:55 10.08.2026

  • 8 Ъъъ

    10 20 Отговор
    Атакуват...А хората няма какво да ядат. Продуктите по рафтовете на магазините стават все по-малко и все по-скъпи, опашките за елементарни неща стават все по-дълги, но украинската армия атакува....🤔

    "Рафтовете в магазините на Novus също са почти празни. Супермаркет близо до Вишгород е практически без брашно и захар, а изборът на растителни масла, зърнени храни, бутилирана вода, тоалетна хартия и алкохол е силно ограничен."

    Но ние атакуваме.....🤔

    20:55 10.08.2026

  • 9 Като сеят украинците ветрове

    20 21 Отговор
    Ще жънат бури

    Коментиран от #38

    20:55 10.08.2026

  • 10 Не ми развивай теореми!

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":

    Под огън!Казах!

    20:56 10.08.2026

  • 11 Ъхъъъъъъъхъъъъ

    14 22 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":

    Това вече признава и самият Зеленски.
    Искаха да изолират Крим, а накрая изолираха собствената си страна от морето и железопътните връзки с Европа.

    20:56 10.08.2026

  • 12 Сатана Z

    21 20 Отговор
    Русия планира да унищожи цялата енергийна инфраструктура на Киев до 24 август, без да чака есента — украински медии, позовавайки се на американско разузнаване.
    Кличко, где Зеленски?? 😆

    20:57 10.08.2026

  • 13 Кравария убер алес

    13 19 Отговор
    Мисля, че е крайно време Путин да затрие улица Банкова и правителствения комплекс в Киев. Много добро ще направи на целия свят.

    20:57 10.08.2026

  • 14 Така е

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "за терористи":

    Същото като за агресорите на съседни държави.

    Коментиран от #49

    20:58 10.08.2026

  • 15 Да не си

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъъъъъхъъъъ":

    Трол случайно?

    Коментиран от #18

    20:58 10.08.2026

  • 16 Луганск

    17 25 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #19, #21, #43

    20:59 10.08.2026

  • 17 Татарстан

    3 16 Отговор
    На удар на БПЛА (Дрон) в Нижнекамск е бил подложен Хостел, където са загинали девет от 13-те жертви на терористичната атака срещу града, съобщи пресслужбата на държавния глава.

    Според пресслужбата ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов е пристигнал в Нижнекамск и е посетил индустриалната зона, където се е запознал с последствията от атаката на вражеските дронове.

    "Жилищно съоръжение — хостел, където загинаха девет души, беше податливо на удар в района. На място се провеждат следствени действия", се казва в съобщението.

    Коментиран от #28

    21:00 10.08.2026

  • 18 Така е

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да не си":

    Но не случайно, а редовно.

    21:00 10.08.2026

  • 19 Ай майкуууу

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    😂😂😂😂😂😂
    Що не си там?

    21:02 10.08.2026

  • 20 Татарстан България

    8 18 Отговор
    Укритите бият по всички българи навред вечни врагове на българите помнете алооу

    Коментиран от #33

    21:04 10.08.2026

  • 21 Така е

    20 9 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    "ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!" утече в канала и сам си пусна водата.
    Щом това пожелаваш на нещастната му наследница - така да бъде.

    21:04 10.08.2026

  • 22 Комунистически ценности -глад и мизерия

    20 10 Отговор
    Колективния Брикс и целия комунистически интернационал атакуваха една Украйна и станаха на кайма,за посмешище на цял свят,това е реалноста

    Коментиран от #23

    21:04 10.08.2026

  • 23 Ку -кууууу

    5 13 Отговор

    До коментар #22 от "Комунистически ценности -глад и мизерия":

    А в САЩ бъкат от ценности и великолепие

    21:11 10.08.2026

  • 24 Няма край руският позор

    17 5 Отговор
    Няма!

    21:12 10.08.2026

  • 25 Владимир Путин

    4 14 Отговор
    Довечера дискотеката в Куив и Одесса почва след Время по первъй канал .

    Коментиран от #67

    21:13 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В селото Бойове

    4 1 Отговор
    са яли бойове

    21:14 10.08.2026

  • 28 Сарьожът

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Татарстан":

    Готин превод ,почти го разбрахме .
    Особено за податливото нящо ,😄😄😄

    21:14 10.08.2026

  • 29 Узбеките

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "По домова книжка":

    са най-злите азиатци, много по-лоши от татарите ! Сега ще видят ххххлите бовол за мезе дали бива и кон боб яде ли. Това не са им руснаците по братски да предупреждават преди ракетно-бомбена атака, жалейки ги че са свои......

    21:15 10.08.2026

  • 30 цецо хераковски

    4 11 Отговор
    половината от населението на град Нижнекамск е българско

    21:15 10.08.2026

  • 31 ...

    13 3 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    21:17 10.08.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 7 Отговор
    ДНЕС УКРАИНЦИТЕ ИЗБИХА МАСА БРАТЯ В МАЛА ТОКМАЧКА!

    21:18 10.08.2026

  • 33 узбекистанците

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "Татарстан България":

    и те ли станаха наши братя? А за убитите в Татарстан е виновно калпавото руско ПВО, което сваля дронове над жилищни сгради.

    21:19 10.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 "В каменната ера":

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    21:20 10.08.2026

  • 36 мекотел

    5 8 Отговор
    ОТНОВО ЛЪЖИ И ГЛУПОСТИ.....

    21:20 10.08.2026

  • 37 чичо Кольо на бира

    8 4 Отговор
    Еваларката.

    21:21 10.08.2026

  • 38 хаха 🤣

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Като сеят украинците ветрове":

    остави ветровете, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха бензина и нета и започват дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    Коментиран от #42, #45, #56

    21:22 10.08.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор
    ЩАТИТЕ УДАРИХА ЮГОСЛАВИЯ И НАС С „ОБЕДНЕН УРАН„ ---ПУТИН ЗАЩО НЕ ИЗПОЛЗВА ТЕХНИЯТ МЕТОД НО ПО- ДОБРИЯТ ТОЙ ИМА ПАРИ И ЗА 68997 ПО ДОБЪР УРАН ----ПИДНАХА МИ ТЕЗИ БАНДЕРОВЦИ И ТЕЗЕ ПРОСЯЦИ --УКРАИНЕЦ -ЕВРЕИН .-МАКЕДОНОЦЕЦ ---ОНО ВСЬО РАВНО

    21:23 10.08.2026

  • 40 Опелото

    9 6 Отговор
    Много монголска ЛЕШ, много нЯщо...ей

    21:25 10.08.2026

  • 41 м даааа

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "По домова книжка":

    евтините драскачи ставате все по ж@лки ...

    21:31 10.08.2026

  • 42 Бъркаш се

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "хаха 🤣":

    в голяма заблуда си,ама е нормално за евтин кух драскач,ходи да лигавиш черни патки като колегата си лука,по ти се отдава от троленет0

    21:34 10.08.2026

  • 43 Историк

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Луганск":

    По време на октомврийския преврат на болшевиките Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, чиито наследници са днешните руски граждани. Кое точно наследство и цивилизация имаш предвид..

    Коментиран от #53, #66

    21:37 10.08.2026

  • 44 атакували ууукрите

    4 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    21:46 10.08.2026

  • 45 Кое ти смешно

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "хаха 🤣":

    Че Путин няма да има друг избор освен да овъгли Киев ?

    Коментиран от #46

    21:46 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ще ги изпържи не

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аре бе....":

    Ами на чипс ще ги направи тея в Киев.

    21:59 10.08.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    За Израел ли говориш?

    22:01 10.08.2026

  • 50 Антиватник

    7 1 Отговор
    Татаро кавказката степна из мет не трябва да диша!

    22:02 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А50

    2 1 Отговор
    Един украйнски изтребител докато се заигравал с дронове взел, че паднал днес в морето край Одеса

    22:03 10.08.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    Чети истинкси книги, а не соросистории.

    22:04 10.08.2026

  • 54 Тов. ЧЛЕНИН

    7 2 Отговор
    Таваришчи , пращайте по-бръже бензин на кимчовците .. Да приезжают немедлено .

    Коментиран от #57

    22:04 10.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха 🤣":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    Това е накратко и за Сега само

    22:07 10.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Медведев

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "хахаха":

    Тя русия е победена ве.

    22:20 10.08.2026

  • 61 м даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    съдейки по квиченето на евтините драскачи,явно терористичната киевска хунта пак е гризнала дръвцето 😇

    Коментиран от #63

    22:50 10.08.2026

  • 62 Нов Съветски съюз

    3 0 Отговор
    Това е изхода ! Бандерите под ножа.

    22:54 10.08.2026

  • 63 На гилику

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "м даааа":

    Бандерику

    22:55 10.08.2026

  • 64 В демокрадцията

    1 0 Отговор
    Населението на Узбекистан е нараснало с цели пет милиона.
    Прави сметка.

    23:04 10.08.2026

  • 65 Узбеките и останалите съветски републики

    2 0 Отговор
    Са хора които могат да работят и да се интегрират. Не виждам защо трябва да се внасят у нас хора от Бангладеш ?!?

    23:06 10.08.2026

  • 66 Кажи и

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    Кой спонсорира Ленин и революцията, след като си историк, не спестявай неудобните факти. Не са ли същите, които днес спонсорират Украйна?

    23:14 10.08.2026

  • 67 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин":

    Куив прехваща Циркони в момента със мостове и заводи 🌟🌟🌟💥💥💥⚡💢🔥🕺🤙🇷🇺

    01:08 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания