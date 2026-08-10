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Трансферно домино: Хименес избра Порто, Рома иска Мартинели

Трансферно домино: Хименес избра Порто, Рома иска Мартинели

10 Август, 2026 17:23 968 0

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Португалският гранд се разбра с нападателя на Милан, докато „вълците“ преговарят с Арсенал

Трансферно домино: Хименес избра Порто, Рома иска Мартинели - 1
Снимка: Габриел Мартинели
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският и европейският трансферен пазар навлизат в своята най-гореща фаза, като в настъпилото трансферно домино се заплитат имената на три от най-големите клубове на Стария континент — Милан, Порто и Рома.

Преди часове стана ясно, че мексиканският нападател на „росонерите“ Сантяго Хименес вече е дал зелена светлина за преминаване на „Ещадио до Драгао“. В същото време спортният директор на Рома Тони Д'Амико е стартирал офанзива за привличането на бразилското крило на Арсенал Габриел Мартинели.

Сантяго Хименес каза „да“ на Порто

Мексиканският голмайстор Сантяго Хименес, който остана извън сметките на старши треньора на Милан Рубен Аморим след рекордната покупка на Гонсало Рамош, е постигнал пълно съгласие с португалския клуб Порто. Според Calciomercato, нападателят е съгласен на трансфер под наем с последваща опция или задължителна покупка.

За да се финализира сделката обаче, Порто трябва да затвори входящ трансфер по веригата. Португалците изчакват окончателния отговор на Рома за продажбата на 19-годишния си талант Родриго Мора, за когото изискват сума от 45 милиона евро. Именно тези свежи средства ще отключат трансфера на Хименес, чиято пазарна цена, поставена от Милан, е минимум 20 милиона евро. Повече детайли около преговорите разкриват и от Sky Italia, потвърждавайки напредналата фаза на разговорите между играча и „драконите“.

Рома сменя посоката и атакува Габриел Мартинели от Арсенал

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини настоява за привличането на бързо, дяснокрило или лявокрило офанзивно острие, което да засили атаката на тима за новия сезон. След като сделката за Антонио Нуса беше замразена поради твърде високи финансови претенции, „вълците“ са се насочили към 25-годишния бразилец Габриел Мартинели, предаде Corriere dello Sport.

Мартинели навлиза в последната година от договора си с Арсенал, а след привличането на Христос Дзолис на „Емирейтс“, бъдещето на бразилеца в Северен Лондон изглежда несигурно. „Артилеристите“ са готови да се разделят с него срещу сума от порядъка на 40–45 милиона евро.

Основната пречка пред трансфера в Рим в момента е високата заплата на футболиста. Мартинели получава 11 милиона евро бруто на сезон в Англия, докато Рома налага строг таван на заплатите и не е готова да предложи повече от 9 милиона евро бруто (около 4.5 милиона евро нето). Преговорите с мениджърската агенция на играча Roc Nation продължават активно, като интерес към крилото проявява и турският гранд Галатасарай.


Италия
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