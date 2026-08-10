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Треньорът на Кайрат призна класата на Левски

Треньорът на Кайрат призна класата на Левски

10 Август, 2026 20:53 1 186 2

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Рафаел Уразбахтин: Всеки играч на „сините“ може да ни подсили

Треньорът на Кайрат призна класата на Левски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старши треньорът на казахстанския Кайрат Алмати Рафаел Уразбахтин направи сериозен комплимент на българския шампион Левски София преди утрешния реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Специфичното изказване на специалиста подчертава високата класа в селекцията на „сините“, които ще защитават крехка, но изключително ценна преднина в град Туркестан

Респект към селекцията на „сините“

По време на официалната си пресконференция на стадион „Туркестан Арена“, Уразбахтин демонстрира огромен респект към състава, воден от испанския мениджър Хулио Веласкес. Казахстанският наставник беше откровен пред медиите: „Всеки играч на Левски би могъл да подсили нашия отбор“.

Наставникът на Кайрат допълни, че въпреки минималното поражение с 0:1 в първия двубой в София, неговият тим не е загубил вяра в крайната победа, но осъзнава тежестта на задачата. Припомняме, че в първия двубой на стадион „Георги Аспарухов“ българският първенец извоюва успеха с драматичен гол в добавеното време.

Тактическото надиграване и условията в Казахстан

В лагера на домакините са наясно, че Левски разполага с изключително балансиран състав, като новите попълнения бързо се превърнаха в основни фигури. От своя страна, Хулио Веласкес сподели в часовете преди сблъсъка, че отборът му е готов за абсолютно всеки възможен тактически сценарий от страна на Кайрат – от дълбока преса до затворена игра в нисък блок.

Сериозен фактор в срещата ще бъде и капризното време. Очаква се двубоят да се изиграе при изключително високи температури от около 36 градуса по Целзий. Изпълнителният директор на столичния гранд Даниел Боримиров обаче увери, че „сините“ са пристигнали по-рано в Казахстан именно с цел по-бърза аклиматизация към жегата.

Мачът-реванш между Кайрат и Левски ще се проведе във вторник, 11 август, от 18:00 часа българско време и ще бъде ръководен от елитния германски рефер Даниел Зиберт.


Казахстан
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  • 1 пешо

    1 1 Отговор
    утре говедата ще отнесат тройка

    21:57 10.08.2026

  • 2 Класата на Подуяне е извънземна!

    0 0 Отговор
    Разгромиха Кайрат с 1;0 в продължението, при това с рикошет!😂😂😂😂 Чакаме с нетърпение нови геройства, от тези футболни магесници!😂😂😂

    22:27 10.08.2026

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